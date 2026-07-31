Carlos Espí, el ‘9’ que el Madrid necesitaba

El anuncio oficial del acuerdo entre Real Madrid y Levante para el traspaso de Carlos Espí ha revuelto el mercado veraniego, confirmando la apuesta del club blanco por un delantero tanque para los próximos años. MARCA ya avanzó los detalles de la transacción entre ambas entidades en su crónica acuerdo Levante-Real Madrid por el traspaso de Carlos Espí. Con un contrato que se extiende hasta 2031, el equipo de Chamartín suma a su plantilla el tipo de ariete que llevaba tiempo buscando.

En pleno mes de julio de 2026, tras haber cerrado la salida de Gonzalo al Fulham, el Real Madrid se encontraba en la búsqueda de un ‘9’ que ocupara el área y dio con la solución en un futbolista que ha brillado como uno de los atacantes revelación de LaLiga con el Levante. Este movimiento, agilizado en las últimas horas, también corta de raíz las posibilidades de la Premier League, donde Hull City y Brighton habían mostrado interés en su fichaje antes de que el club blanco interviniera.

Un fichaje de cinco años para el nuevo proyecto

El club madrileño ha dejado claro en su comunicado oficial los términos del acuerdo: cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, para un delantero de 21 años que ha disputado 66 partidos y marcado 20 goles en sus tres temporadas con el Levante. En su última campaña en Primera, Espí anotó 11 tantos en liga y fue reconocido como mejor jugador sub-23 del torneo, logros que justifican la inversión del club blanco.

Desde Valencia, se destaca que este traspaso marca la mayor venta de un jugador formado en la cantera granota en la historia del club, un dato que resalta el impacto económico y simbólico de la operación para el Levante. El Madrid, por su parte, suma a Espí como quinto fichaje del verano, tras las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, elementos clave en el nuevo proyecto supervisado por José Mourinho.

La estructura del acuerdo se basa en la cláusula de rescisión, que se ha fijado en 25 millones de euros, cantidad que el Madrid ha decidido asumir para no dilatar las negociaciones. Para un jugador cuyo valor de mercado se acercaba a los 20 millones, la apuesta del club de Chamartín señala su confianza en que esa cifra pronto resultará insuficiente.

Perfil táctico: el ‘9’ de Mourinho

Espí llega al Bernabéu con una carta de presentación impresionante: 1,93 m de altura (en algunos reportes se menciona 1,94), una gran potencia física, dominio en el juego aéreo y una notable capacidad para fijar a los centrales. En el Levante, ha destacado tanto en remates de cabeza como en desmarques profundos, una cualidad que le permite ser algo más que un “poste” en el área.

En el esquema táctico del Madrid, el nuevo refuerzo convivirá con estrellas de la talla de Kylian Mbappé y Endrick, formando parte de la ofensiva que liderará Mourinho. El técnico portugués se asegura así una referencia clásica de área para:

sacar provecho de los centros laterales y balones frontales

generar apoyos de espaldas y descargar sobre los mediapuntas

crear espacios para Mbappé y los interiores que llegan

La competencia será intensa, pero también una gran oportunidad: un calendario denso y la necesidad de rotar permiten abrir huecos para un delantero que, con tan solo 21 años, todavía se encuentra en plena fase de crecimiento.

Situación de mercado y expectativas

El fichaje se produce tras varios meses llenos de rumores, ofertas rechazadas y negociaciones incipientes. En su momento, el Levante ya había señalado a la opción de un movimiento hacia el Real Madrid Castilla, firme en su convicción del potencial de Espí para el primer equipo. La cláusula de 25 millones, que tiempo atrás parecía desmesurada, ahora se presenta como una oportunidad tras ver su evolución.

En cuanto a las expectativas, las casas de apuestas ya han comenzado a ajustar sus cuotas para el máximo goleador de LaLiga con la llegada de Espí al panorama blanco, aunque todavía parte rezagado frente a Mbappé y otros talentos habituales del gol. Que llegue a ser el Pichichi podría ser un sueño excesivo, pero mejorar los 11 goles de su última campaña parece un objetivo alcanzable… a menos que la distribución de minutos le juegue una mala pasada.

Las expectativas dentro del club se pueden resumir en tres grandes objetivos:

Impacto inmediato como alternativa de área en partidos cerrados. Desarrollo a medio plazo hasta convertirse en una pieza clave del ataque. Revalorización que justifique los 25 millones y el compromiso de cinco años.

Tabla rápida: el salto de Espí

Etapa Partidos Goles Rol destacado Levante (3 temp.) 66 20 Referencia ofensiva granota Última Liga 25 11 Mejor sub-23 del campeonato Real Madrid — — Delantero tanque para Mourinho

Curiosidades en clave ligera