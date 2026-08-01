Infantino se la envaina acogotado por UEFA y Concacaf y abandona su intento de ‘vender’ el Mundial

Entre ultimátums, propuestas millonarias y amenazas de boicot, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha visto obligado a guardar en el rincón su ambicioso plan: abrir el negocio de la Copa del Mundo al mercado de inversión privada.

Lo que comenzó como un proyecto financiero con una valoración de 20.000 millones de dólares ha terminado siendo un fuerte revés político para un dirigente que esperaba “modernizar” el fútbol a base de capital privado.

El pasado viernes, la FIFA anunció que no seguirá adelante con la creación de una nueva entidad comercial destinada a permitir que inversores privados compren participaciones en competiciones de gran prestigio, incluidas la Copa del Mundo masculina y femenina, el Mundial de Clubes y otros torneos.

Esta decisión se produce después de una semana de creciente presión, encabezada por UEFA y Concacaf, que plantearon la amenaza más seria imaginable: no participar en las competiciones de la FIFA mientras la idea siguiera en pie.

De un sueño de 20.000 millones al frenazo definitivo

El proyecto liderado por Infantino se centraba en el establecimiento de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial calculada en torno a los 20.000 millones de dólares, que contemplaba la gestión de derechos de televisión, patrocinio, venta de entradas y merchandising de la Copa del Mundo y otros eventos de la FIFA. Aunque la FIFA se quedaría con la mayoría del capital y el control formal, se ofrecía la posibilidad de abrir hasta un 20% de la nueva entidad a fondos privados, con el fin de captar aproximadamente 4.200 millones de dólares en el corto plazo.

Para convencer a las 211 federaciones, Infantino envió una carta proponiendo una lluvia de dinero: hasta 40 millones de dólares para cada país si el plan se concretaba, dentro de un paquete de financiación total de 10.000 millones destinado al desarrollo del fútbol hasta 2038. Al mismo tiempo, se fijó un plazo hasta el 19 de septiembre para que las federaciones decidieran apoyar el proyecto, lo que tensó aún más las relaciones con las confederaciones más influyentes.

En su defensa pública, Infantino insistió en que se trataba de “una propuesta, no una obligación”, formando parte de un supuesto “proceso democrático de consulta”. Sin embargo, el nivel de detalles ya negociado con entidades como JPMorgan y grupos de inversión relacionados con la familia Kushner evidenciaba que la operación estaba mucho más avanzada de lo que su retórica quería dejar ver.

La rebelión de UEFA y Concacaf: el boicot que lo cambió todo

El giro inesperado ocurrió cuando Europa y Norteamérica decidieron frenar la marcha. Después de una reunión urgente de sus 55 federaciones, la UEFA declaró que no participaría en ninguna competición de la FIFA mientras el proyecto siguiera en curso, y que solo reconsideraría su postura si se abandonaba la idea por completo y se garantizaba por escrito que la Copa del Mundo no sería objeto de propiedad privada. El comunicado fue claro: “La Copa del Mundo no está en venta”.

Poco después, Concacaf se unió a la postura de UEFA, emitiendo un mensaje igualmente contundente: el rechazo unánime de sus 41 asociaciones al plan de comercialización de la Copa del Mundo y una profunda preocupación por la falta de transparencia y debido proceso. Ambas confederaciones totalizan 96 votos dentro de la FIFA, muy cerca de los 106 necesarios para bloquear cualquier propuesta de manera mayoritaria. Este bloque político, con capacidad real de poner en peligro el Mundial y otros eventos de la FIFA, transformó el proyecto en algo prácticamente inviable.

Desde Asia también llegaron señales de alarma, con varias federaciones expresando su rechazo a la idea de abrir el ámbito comercial del fútbol mundial a fondos de inversión sin mecanismos sólidos de gobernanza y control. Muchos dirigentes temen que se esté sobrepasando una línea crítica: de un modelo donde la FIFA explota el torneo para financiar el ecosistema del fútbol, hacia un sistema en el que una parte del Mundial queda ligada a los intereses de accionistas privados durante más de una década.

Economía, poder y relato: lo que estaba en juego

En términos económicos, el plan tenía una lógica clara: maximizar la monetización de la marca Copa del Mundo, adelantar ingresos futuros y proporcionar a la FIFA un colchón financiero mucho más robusto que el actual. La propuesta de inyectar 10.000 millones adicionales en programas de desarrollo se presentaba como un argumento persuasivo para las federaciones menos influyentes, muchas de las cuales dependen de esas ayudas centrales.

Sin embargo, el lado oscuro de este acuerdo generaba inquietud entre los grandes actores:

Pérdida potencial de control sobre el modelo de competición a largo plazo.

Dependencia de fondos cuyo objetivo es la rentabilidad, no la protección del fútbol.

Posibilidad de que el calendario, la sede de los Mundiales y el formato de los torneos se vean condicionados por intereses comerciales ajenos a la esencia del deporte.

A esto se añade la dimensión política: UEFA y Concacaf perciben la jugada de Infantino como un intento de fortalecer su poder interno, comprando apoyos a corto plazo a expensas de comprometer la estructura del fútbol mundial hasta 2038. La filtración del proyecto a la prensa antes de un debate significativo con las partes involucradas se observa como un intento de aprobarlo de manera casi clandestina, lo que provoca gran indignación.

Qué implica la decisión de Infantino de retroceder… por ahora

La reciente decisión de la FIFA de cancelar la iniciativa, anunciada este viernes, se presenta como una rectificación estratégica tras “escuchar” las preocupaciones de las confederaciones. Sin embargo, el contexto hace difícil no interpretarla como una clara derrota política para Infantino y su entorno financiero. De repente, el presidente se enfrenta a una realidad innegable: sin Europa y Norteamérica, el Mundial pierde gran parte de su valor comercial, deportivo y simbólico.

A corto plazo, el mensaje es diáfano:

La Copa del Mundo seguirá bajo el control directo de la FIFA, sin ningún accionista privado en su estructura comercial.

Los planes de financiación vinculados a este proyecto, incluido el paquete de hasta 10.000 millones adicionales, quedan en el aire.

El debate sobre cómo financiar el desarrollo global del fútbol sin “vender” el torneo sigue abierto y requerirá la negociación de un nuevo acuerdo de gobernanza entre la FIFA y las confederaciones.

A medio plazo, es probable que resurjan fórmulas comerciales más suaves, como asociaciones o acuerdos regionales, pero difícilmente llevarán la etiqueta inflamable de “vender una parte del Mundial” tras el gran coste reputacional de esta semana. Lo que sí ha quedado evidentemente reforzado es el poder político de UEFA y Concacaf, las cuales han demostrado que pueden frenar incluso el proyecto más ambicioso del máximo dirigente del fútbol mundial cuando sienten amenazadas las bases del modelo actual.

Tabla rápida: el plan de Infantino en cifras

Concepto Cifra / dato clave Valor estimado de FFE 20.000 millones de dólares Porcentaje a vender Hasta 20% a fondos privados Capital a captar inicialmente Aproximadamente 4.200 millones de dólares Paquete de financiación total 10.000 millones de dólares Promesa para cada federación Hasta 40 millones de dólares Federaciones alineadas UEFA+Concacaf 96 asociaciones nacionales

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