La lucha por la final del Mundial 2030 se intensifica con Marruecos al acecho

La final del Mundial 2030 se ha transformado en un duelo de despachos más que en un enfrentamiento en el terreno de juego. En pleno verano de 2026, la candidatura de Marruecos ha cobrado impulso, mientras la FIFA insiste en que aún no hay una decisión definitiva y España se esfuerza por no perder un as que consideraba ganado.

El ruido en torno a este asunto es significativo. Se habla del supuesto apoyo de Gianni Infantino hacia Rabat, la aspiración del futuro Gran Estadio Hassan II y la vulnerabilidad de la posición española, lo que alimenta una partida de ajedrez en la que cada movimiento tiene más peso que un tanto en el minuto 90.

La contienda por Casablanca y Madrid

En informaciones publicadas este 6 de agosto, The Times asegura que Infantino habría ofrecido la final de 2030 a Marruecos a cambio de apoyo político en la FIFA, una hipótesis que han recogido diversos medios españoles e internacionales. Sin embargo, la propia FIFA ha desmentido la existencia de un acuerdo formal, subrayando que la decisión se tomará “cuando sea el momento adecuado”.

El trasfondo de la cuestión es evidente. Marruecos no solo desea aparecer en la imagen del torneo; aspira a ser el escenario donde se juegue la final. La propuesta marroquí se centra en Casablanca y un nuevo estadio, de gran capacidad, diseñado para impresionar tanto a la FIFA como al mundo entero. En este contexto, Madrid y el Santiago Bernabéu se posicionan como el competidor natural en esta contienda. No es un detalle menor: quien se adjudique la final no solo gana un partido, sino también relato y prestigio a nivel global.

Infantino, entre la crisis y el apoyo africano

Esta operación tiene un trasfondo interno en la FIFA. Varios medios destacan que Infantino se encuentra en una etapa de desgaste y considera que Marruecos es una pieza valiosa para reforzar sus apoyos, especialmente en el continente africano. The Times sugiere un posible intercambio político: la final para Marruecos a cambio del respaldo de la CAF para el presidente de la FIFA.

Dentro de esta dinámica, la reunión en Rabat ha adquirido un importante valor simbólico. Infantino ha sido visto en varias ocasiones en Marruecos recientemente, ha fortalecido la presencia institucional de la FIFA en el país y ha estrechado lazos con el entorno de Mohamed VI y Fouzi Lekjaa. Esta cercanía explica por qué, en esta narrativa, la diplomacia tiene casi el mismo peso que la infraestructura.

España, con la ventaja inicial pero sin blindaje

España se situaba como la favorita lógica para albergar la final, gracias a su tradición, capacidad organizativa y el atractivo de estadios como el Bernabéu o, como segunda opción, el Camp Nou. No obstante, la posición del país ha perdido fortaleza por diversos factores: falta de una defensa política clara, divisiones internas y la percepción de que Marruecos ha gestionado mejor el lobby internacional.

Rafael Louzán llegó a asegurar recientemente que la final se disputaría en España, pero el nuevo panorama ha reabierto interrogantes. La FIFA todavía no ha confirmado la sede, dejando a España en una situación incómoda: cuenta con argumentos deportivos y logísticos, pero Marruecos está maniobrando con una estrategia mucho más agresiva.

Qué puede pasar ahora

La resolución no parece cercana. En estos momentos, lo más probable es una negociación prolongada, con intercambios de mensajes, filtraciones interesadas y una guerra de narrativas en la que cada parte intenta presentar como facto algo que aún no está decidido. Si la FIFA prioriza el equilibrio político y la expansión de su base de apoyos, Marruecos queda en una posición fortalecida. Si se enfoca en la previsibilidad organizativa, España mantiene posibilidades reales.

Escenario Ventaja Riesgo Final en Madrid Prestigio histórico y menor improvisación Menor peso político de España en la FIFA Final en Casablanca Premio diplomático y expansión de mercado Más polémica y sospecha de pacto político Decisión compartida o aplazada Permite ganar tiempo Aumenta la incertidumbre y la presión pública

Las casas de apuestas, si se valoran con el mismo escepticismo que se aplican a ciertas filtraciones, brindan una lección útil: en grandes torneos, el favorito no siempre es quien juega mejor, sino quien mejor navega los pasillos. Y en este sentido, Marruecos, por ahora, avanza con paso firme.