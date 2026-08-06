El Real Madrid cierra un acuerdo con Vinicius y el crack renueva por 25 millones

¡Buenas noticias en el Real Madrid!

Se acabó el culebrón Vinicius y lo hace por la mejor vía posible: con un acuerdo que deja contentas a las dos partes.

Tras un año de conversaciones, acercamientos y algún momento de tensión propio de toda gran negociación, el club blanco y el brasileño han alcanzado ese punto de entendimiento que todos esperaban.

La reunión de este miércoles en Valdebebas, entre José Ángel Sánchez, director general de la entidad, Juni Calafat, Chief Scout, y los representantes del futbolista, fue la definitiva: la que desbloqueó una operación que solo necesitaba tiempo y buena voluntad para llegar a puerto. Y así ha sido.

El Real Madrid dio un paso adelante ejemplar, mejorando su propuesta económica hasta acercarse a los 25 millones de euros que reclamaba el entorno del jugador, una muestra clara de lo que Vinicius significa para el proyecto. El club mantuvo con firmeza y coherencia su política de no incluir primas de renovación, una línea que Florentino Pérez y la dirección deportiva han aplicado siempre con criterio, y aun así lograron un acuerdo satisfactorio para todos: cuatro temporadas más de contrato y una mejora en los derechos de imagen que reconoce el peso del jugador dentro del equipo.

La respuesta de Vinicius y su equipo no ha podido ser mejor.

Con la nueva oferta sobre la mesa, la confianza se ha restablecido por completo y el ambiente ha cambiado por completo respecto a los meses anteriores. El futbolista valora enormemente el esfuerzo del Real Madrid y siente que el acuerdo refleja, con justicia, el gran momento que vive dentro del equipo.

La conclusión es motivo de celebración para el madridismo: salvo sorpresa de última hora, Vinicius seguirá vistiendo de blanco durante muchos años más, con la tranquilidad y el compromiso renovados de cara al futuro.

LA OPCIÓN RODRIGO

El futuro de Rodrigo Hernández ha dado un giro inesperado. Cuando todo apuntaba a que el internacional español esperaba al Real Madrid o continuaba en el Manchester City, el Barcelona ha decidido irrumpir con fuerza en la operación. El conjunto azulgrana ha metido la directa para intentar hacerse con uno de los mejores centrocampistas del mundo al comprobar que las negociaciones entre el club blanco y el City continúan completamente bloqueadas.

Hasta hace apenas unos días, en el Camp Nou daban prácticamente por imposible el fichaje. Entendían que Rodrigo tenía un acuerdo con el Real Madrid y que, tarde o temprano, la operación terminaría cerrándose. Sin embargo, el paso de los días sin avances entre las dos entidades ha cambiado el escenario por completo. El Barça ha visto una oportunidad de mercado y ha decidido mover ficha para intentar convencer al capitán de la selección española.

La situación preocupa en Valdebebas. De hecho, dentro del club hay quien reconoce que, a día de hoy, Rodrigo está más cerca de vestir la camiseta del Barcelona que la del Real Madrid. Al futbolista, capitán de la España campeona del mundo, le atrae la idea de jugar en el centro del campo del Barça, en el que se sentiría cómodo al estar acompañado por jugadores con los que ya ha estado en la selección española.

Un contrato en cuenta atrás y una negociación estancada

El contexto es sencillo desde el punto de vista legal, pero complicado en los ámbitos deportivo y económico: Vinicius está vinculado al club hasta 2027, lo que implica que en apenas 11 meses podría marcharse sin costo alguno si no se firma nada, pudiendo igualmente negociar un precontrato con otros clubes a partir de enero. Para una entidad que valora al jugador en más de 140 millones de euros en el mercado, dejarle escapar sin ingresos sería un lujo difícil de justificar.

La tensión en la negociación ha aumentado precisamente por cuestiones económicas. El Real Madrid ha pasado de ofrecer 20 millones de euros netos por temporada en un inicio a incrementar las cifras a unos 22 millones. El círculo cercano a Vinicius insiste en demandar cerca de 30 millones anuales para acercarse a lo que percibe Kylian Mbappé y estar en la élite salarial del fútbol europeo. A esto se suma el dilema de la famosa prima de renovación, un pago extra que el club considera innegociable para no sentar un precedente en el vestuario.

Mientras tanto, el brasileño sostiene públicamente su deseo de “seguir toda la vida” en el Madrid, aunque admite que hay “mucho que discutir” con la directiva. Sin embargo, esta declaración optimista contrasta con una realidad más compleja: dos veranos de negociaciones sin acuerdo y una brecha económica que permanece abierta.

La estrategia del club: renovar… o vender este mes

En la oficina de Florentino Pérez, la situación se ha reducido a dos opciones claras: renovar o vender. Fuera de ese esquema no hay plan B. La lógica del club es clara:

Si hay renovación, se protege el activo deportivo y económico hasta 2030 o más.

Si no se logra, hay que obtener ingresos ahora que todavía conserva un año de contrato y un alto valor de mercado.

Este enfoque ha cobrado mayor fuerza en las últimas semanas. Distintas informaciones apuntan a que el Madrid ha establecido un precio mínimo para entrar a negociar, que varía entre 160 millones y alcanza hasta los 250 millones de euros dependiendo de la intervención de Arabia Saudí en la operación. Estas cifras, casi surrealistas, reflejan el mensaje que el club quiere enviar: si se marcha, no será a bajo costo.

Sin embargo, el escenario que plantea El Debate es más pragmático: con solo una temporada de margen antes de quedar libre y con muy pocos clubes en condiciones de asumir la operación, el rango realista de traspaso podría estar por debajo de esos números estratosféricos. Para Chamartín, lo primordial no es establecer un récord, sino evitar perder a Vinicius sin ningún ingreso.

Posibles destinos y la presión del mercado

La lista de clubes interesados en fichar a Vinicius es corta y exclusiva: Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bayern y Manchester United han sido mencionados en las últimas semanas. Cada uno evalúa pros y contras, y sabe que el margen de maniobra es estrecho: o pagan un traspaso ahora o esperan a que el jugador quede libre en 2027, con el riesgo de que otro club se adelante.

En Inglaterra, Arsenal se ha posicionado como el club más activo y optimista en su posible fichaje, con Mikel Arteta impulsando la operación.

se ha posicionado como el club más activo y optimista en su posible fichaje, con impulsando la operación. Manchester United mantiene un seguimiento cercano del asunto, pendiente de que las negociaciones en Madrid fracasen para intervenir.

mantiene un seguimiento cercano del asunto, pendiente de que las negociaciones en Madrid fracasen para intervenir. Por otro lado, desde Arabia, equipos como Al-Ahli sueñan con llevar a cabo una operación histórica y ya han comenzado a moverse con cifras cercanas a los 250 millones, cantidad que el Madrid considera como condición para abrir negociaciones serias.

Las casas de apuestas, siempre astutas para atender el ruido informativo, han modificado sus cuotas: el escenario de continuidad se mantiene como favorito, pero la posibilidad de traslado al Arsenal o a la Premier ha cobrado fuerza en las últimas semanas. Merece la pena observar este movimiento con escepticismo: hace poco, la opción de Arabia se veía casi como un sueño remoto, y ahora parece más un plan B caprichoso que una salida segura.

Análisis deportivo: ¿puede el Madrid permitirse perder a su ‘7’?

Más allá de las cifras, la inquietud es futbolística. José Mourinho comienza la temporada 2026-27 con un equipo que tiene a Vinicius como su referente ofensivo y segundo capitán. En un conjunto que ha venido ajustando su estructura para potenciar sus diagonales y su agresividad en el juego, prescindir de su talento implicaría reestructurar gran parte del plan de ataque.

Sin embargo, el club también considera otros factores: dos temporadas marcadas por altibajos, algunas lesiones puntuales y un perfil mediático que ha ido perdiendo brillo debido a controversias dentro y fuera del campo. Este contexto ayuda a entender que por primera vez, el discurso interno no gira en torno a “intransferible”, sino que se ha transformado en un activo de máximo valor que debe ser gestionado.

El riesgo es doble:

Si se produce la venta, será necesario encontrar un sustituto de calidad similar, cuya contratación también podría ser muy costosa.

Si se queda sin renovar, se enfrentará a un año de constantes rumores y negociaciones con otros clubes a partir de enero.

Por todo esto, agosto se ha establecido como mes clave: las partes se han dado este tiempo para decidir si el desenlace será la firma o el traspaso, y nadie desea llegar al final del mercado con la carpeta abierta.