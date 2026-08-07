Florentino Pérez impulsa la sucesión de Infantino y presiona a la RFEF por el Bernabéu

7 de agosto de 2026. El panorama del fútbol global vuelve a transformarse bajo la influencia de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid ha cambiado su enfoque con FIFA, dirigiéndose a Mattias Grafström, secretario general y mano derecha de Gianni Infantino, según señala Vozpópuli. Este movimiento no es baladí: se da en un momento de incertidumbre sobre la continuidad del presidente de FIFA y en medio de la competición estratégica para que la final del Mundial 2030 termine en el Santiago Bernabéu.

El presidente merengue, que lleva años cultivando relaciones en los despachos más influyentes del fútbol, parece haber interpretado la situación con una fría precisión. Si Infantino entra en un periodo de desgaste, Grafström se posiciona como un puente idóneo. Su perfil es menos mediático y más institucional, algo que resulta esencial para un club decidido a no quedar al margen de la gran imagen ni del reparto de poder.

La figura sueca y el ruido en torno a la sucesión en FIFA

La posibilidad de un cambio de liderazgo en FIFA ha dejado de ser un mero ejercicio de especulación para convertirse en un tema tangible en las conversaciones entre federaciones y medios internacionales. Tanto Al Jazeera como la BBC han mencionado varios nombres en la contienda, destacando a Nasser Al-Khelaifi, Victor Montagliani, Aleksander Ceferin, e incluso a Mattias Grafström, aunque todavía no hay ninguna candidatura formal establecida.

Dentro de este panorama, el sueco tiene una ventaja fundamental: conoce a fondo la organización desde dentro. En múltiples informaciones, se le presenta como el “número dos” de Infantino y como un candidato potencial si la crisis del presidente suizo-italiano se agrava. Aunque su nombre no sea el que llene estadios, sí puede garantizar una transición ordenada. Y en FIFA, donde las transiciones rara vez son limpias, eso tiene un valor significativo.

El Bernabéu, entre la gran reforma y el alto costo

La otra dimensión del asunto es la economía. El Bernabéu se ha convertido en la principal máquina financiera del Real Madrid, pero también exige atención política y, de ser necesario, apoyo institucional. Según los datos más recientes, el club ha elevado su inversión relacionada con el estadio hasta 1.408 millones de euros y prevé ingresos de 1.221 millones, con el recinto como motor esencial del presupuesto. Sí, Marca ya había anticipado un ejercicio récord de 1.248 millones en ingresos ordinarios, impulsados por el estadio y nuevas alianzas comerciales.

No obstante, la explotación del estadio no elimina el riesgo reputacional ni la lucha por los eventos de gran envergadura. La final del Mundial 2030, que se presenta como una vitrina de lujo para España, Marruecos y Portugal, ha quedado atrapada en lecturas políticas y dudas sobre la relevancia real de Casablanca frente a Madrid. Por eso, Florentino no solo dirige su mirada hacia FIFA: también se dirige a la RFEF, buscando asistencia económica y apoyo operativo para asegurar la candidatura del Bernabéu.

RFEF, dinero y política: un equilibrio delicado

La Federación Española de Fútbol no se encuentra en un momento de escasez precisamente. Su presupuesto ordinario para 2026 fue aprobado en diciembre con 403,5 millones de euros en ingresos, y gran parte proviene de derechos audiovisuales y patrocinios. Esto la sitúa en una posición relativamente fuerte, pero también bajo la atención crítica cuando emergen demandas indirectas de un club con gran peso político y mediático.

La relación entre el Madrid y la Federación siempre ha sido un minado de necesidad mutua y una tensión que burbujea. Actualmente, el equilibrio se complica, ya que el Bernabéu es a la vez un patrimonio competitivo del club, un activo comercial y un escenario internacional potencial. Si la RFEF desea que la gran final española del 2030 brille como se merece, tendrá que evaluar hasta qué punto acompaña al Real Madrid sin que ese respaldo se perciba de manera demasiado evidente. La cuestión es que, en el universo del fútbol, la neutralidad suele negociarse en susurros.

Posibles escenarios a partir de ahora

En cuanto al futuro cercano, se presentan tres escenarios viables:

Grafström consolida su posición como interlocutor de confianza y actúa como canal para la agenda del Madrid en FIFA. Infantino se mantiene y el debate sobre su sucesión se enfría, lo que forzaría al Real Madrid a diversificar sus estrategias. La candidatura del Bernabéu para la final del Mundial 2030 gana terreno si la RFEF asume que el estadio madrileño representa una imagen, un negocio y una puesta en escena incomparable.

Las estimaciones, si alguien se arriesgara a ponerlas sobre la mesa, seguirían abonando la prudencia: en FIFA, casi nunca triunfa el favorito más mediático, y en la lucha por el Mundial 2030, la geografía tiene tanto peso como la representación. Marruecos se hace notar, Madrid insiste y FIFA observa. Un clásico en los despachos, donde el cálculo suele prevalecer sobre el romanticismo.