La sectaria y sanchista RTVE choca contra la comunidad judía en España: “Antisemitismo institucional”

Tremndo.

Sectario, miserable y sobre todo, estúpido.

No citan al atleta israelí Omri Shiff en Teledeporte, durante la celebración de los Europeos de Atletismo de Birmingham (Inglaterra).

La comentarista interrumpió la enumeración justo al llegar al israelí de la calle cinco y la retomó con el corredor de la calle cuatro.

La más reciente emisión de atletismo en Teledeporte ha situado nuevamente a la radiotelevisión pública en el centro del debate sobre el antisemitismo institucional, tal como señala The Objective en su crónica sobre el nuevo conflicto entre RTVE y la comunidad judía en España.

Lo que comenzó como un evento deportivo menor ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de cómo la televisión pública gestiona la representación de Israel y de los judíos en medio del aumento de la polarización política.

Durante la prueba de 400 metros vallas del campeonato europeo de atletismo celebrado en Birmingham, los comentaristas se encargaron de presentar a cada uno de los corredores mientras la cámara los enfocaba.

No obstante, cuando llegó el momento del atleta israelí Omri Shiff, la narración cayó en un silencio incómodo, cambió de tema y continuó con el siguiente corredor, omitiendo así la presentación del único representante de Israel en la competición. Este episodio, que se ha difundido en las redes, ha provocado reacciones críticas por parte de la comunidad judía y de organizaciones pro-Israel, que alertan sobre un patrón preocupante en la televisión pública española.

📽️(⬇️)⚠️Atleta judío israelí, Omri Shiff, ignorado por RTVE cobertura televisiva del atletismo europeo de

400 metros masculinos. 08/14 pic.twitter.com/UT2J8LELbv — ®️The Hunter ✠ 🪖 (@Bel31278Andres) August 15, 2026

El directo como excusa y las acusaciones de antisemitismo

Una vez desatada la polémica, Teledeporte emitió un mensaje en X lamentando no haber mencionado a “todos los atletas que aparecieron en pantalla” y responsabilizando la situación “exclusivamente a la complejidad de las largas jornadas de atletismo y a las dinámicas propias del directo”. RTVE enfatizó que la conducta de la presentadora no tenía “relación alguna con motivos políticos, ideológicos o religiosos”, y reiteró sus disculpas al deportista israelí.

Sin embargo, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha dirigido su atención hacia el trato “desigual y selectivo hacia un deportista por su nacionalidad”, un acto que consideran discriminatorio. En una carta dirigida al presidente de RTVE, José Pablo López, la federación argumenta que lo ocurrido se ajusta a la definición de antisemitismo, dado el doble rasero aplicado al deportista israelí y judío, en comparación con el resto. Por su parte, la organización pro-Israel ACOM denuncia abiertamente de “antisemitismo institucional” y critica a la dirección de RTVE por sesgar sus contenidos en contra de Israel y de los judíos.

Para comprender la magnitud del conflicto, resulta oportuno observar el contexto más amplio:

Boicot de RTVE a Eurovisión 2026 si Israel participa, una decisión rechazada por la comunidad judía española al considerar que se trata de un uso político de un evento cultural.

si Israel participa, una decisión rechazada por la comunidad judía española al considerar que se trata de un uso político de un evento cultural. Cartas de diversas asociaciones en contra del veto a la presencia de Israel en el festival, abogando porque los eventos culturales sean espacios de encuentro, no de confrontación.

Aumento de denuncias por parte de la FCJE y otros grupos ante el incremento de incidentes antisemitas en eventos deportivos y en las calles de ciudades como Madrid, Barcelona o La Coruña.

Todo este historial hace que lo ocurrido en Teledeporte no se interprete como un simple despiste, sino como parte de una serie de decisiones editoriales que, según estos colectivos, evidencian una hostilidad estructural hacia Israel.

Televisión pública, deporte y conflicto político

El caso de Omri Shiff está conectado con una tendencia más amplia: la intersección entre entretenimiento, deporte y conflicto político en relación a Israel. Durante el debate sobre Eurovisión, la comunidad judía reprochó a RTVE por convertir un festival musical en un campo de confrontación y un “castigo” para el público, al decidir retirarse si no se vetaba la participación de Israel. Esta crítica se repite ahora en el ámbito del atletismo: el deporte, que históricamente se ha visto como un espacio de neutralidad y respeto, se percibe como una nueva línea de batalla.

Varias organizaciones judías destacan elementos comunes en sus comunicados:

La necesidad de que los eventos culturales y deportivos sean plataformas para el diálogo y la convivencia.

Una advertencia sobre el “preocupante incremento del antisemitismo en España”, con especial énfasis en Madrid , donde el Observatorio de Antisemitismo menciona niveles inéditos desde la Segunda Guerra Mundial.

, donde el Observatorio de Antisemitismo menciona niveles inéditos desde la Segunda Guerra Mundial. Demandas explícitas a las autoridades y medios públicos para que eviten silenciar o tolerar conductas de odio amparadas en la libertad de expresión.

En este contexto, RTVE no se limita a ser un canal más: actúa como el principal escaparate audiovisual del país, y sus elecciones sobre qué mostrar, cómo nombrar y quién omitir son percibidas como gestos políticos, aunque la corporación se defienda aludiendo a cuestiones técnicas o circunstanciales en sus errores.

Parte del descontento también se relaciona con la percepción de un alineamiento entre la línea editorial de RTVE y las posturas del Gobierno de Pedro Sánchez. Miembros de la comunidad judía han calificado a este Ejecutivo como el más “antiisraelí” de las últimas décadas y consideran que decisiones como el boicot a Eurovisión o los vetos en eventos deportivos han ubicado a España en una situación de aislamiento internacional respecto a Israel. En este sentido, RTVE, al ser un medio financiado con fondos públicos, se convierte en el escenario donde se manifiesta esta tensión.

El papel de la televisión en la normalización del antisemitismo

La controversia en Teledeporte añade otro episodio a la lista de sucesos en los que el antisemitismo ha aparecido en retransmisiones deportivas o eventos culturales, desde las manifestaciones en contra de equipos israelíes en la Vuelta Ciclista hasta los boicots y pitadas en estadios. La FCJE tiene un mensaje claro: transformar un evento deportivo en un campo de agitación violenta es “totalmente inaceptable” y alimenta el odio hacia la comunidad judía.

En este sentido, la función de la televisión pública es profundamente significativa:

Como narradora: toma decisiones sobre qué imágenes y relatos llegan a millones de hogares.

Como referencia: puede legitimar o deslegitimar conductas, silencios y exclusiones.

Cuando un atleta no es mencionado durante una presentación, un país boicotea un festival debido a la participación de Israel, o se interrumpe una retransmisión tras una pitada a un equipo israelí, el mensaje que recibe la audiencia va más allá de los hechos inmediatos. Las críticas de las organizaciones judías sobre el “antisemitismo institucional” indican precisamente esa inquietud: la percepción de que, tras decisiones supuestamente técnicas o de programación, se oculta un patrón que discrimina a Israel y a los judíos.

Independientemente de la postura de RTVE, el episodio de Omri Shiff probablemente funcionará como un test para la corporación: la obligación de revisar protocolos, de indagar en sesgos y cuestionarse hasta qué punto la televisión pública española podría estar, sin pretenderlo, contribuyendo a normalizar un clima de hostilidad hacia una minoría. En el ámbito televisivo, a veces un silencio de unos instantes habla mucho más que cualquier editorial.

Curiosidades y detalles que han pasado casi desapercibidos