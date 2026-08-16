El Espanyol arranca a lo grande: Roberto lidera la goleada ante el Levante y los pericos ya miran al Real Madrid

El Espanyol no podía haber imaginado un comienzo mejor para su temporada 2026/27. El conjunto blanquiazul se impuso con autoridad al Levante UD por 3-0 en el RCDE Stadium en una noche en la que los de Manolo González demostraron que llegan al nuevo curso con hambre, confianza y muchas ganas de dejar atrás cualquier fantasma del pasado.

El gran protagonista del estreno fue Roberto Fernández. El delantero perico abrió la lata apenas en el minuto 5 y volvió a aparecer antes del descanso para firmar el segundo de su equipo. Dolan, en el tramo final, puso la guinda a una actuación sólida que permite al Espanyol comenzar el campeonato sumando sus primeros tres puntos.

Manolo apuesta por sus hombres de confianza

El primer mensaje de Manolo González llegó incluso antes de que comenzara el encuentro. El técnico blanquiazul apostó por un once que premiaba el trabajo realizado durante la pretemporada y dio protagonismo a jugadores que habían demostrado estar preparados para asumir responsabilidades.

La presencia de Roger Hinojo por delante del recién llegado Hartman y la titularidad de Javi Hernández por encima de Pere Milla fueron dos de las decisiones más llamativas. Y el entrenador perico acertó.

Ambos canteranos aportaron dinamismo, intensidad y profundidad a un Espanyol que desde el primer minuto quiso llevar la iniciativa.

Roberto golpea primero

El Espanyol tardó solamente cinco minutos en encontrar el camino del gol. Una falta provocada por Javi Hernández terminó con un centro de Edu Expósito que Roberto Fernández aprovechó para superar a Oriol Rey y colocar el 1-0 en el marcador.

El delantero de Puente Genil volvió a demostrar que está dispuesto a convertirse en una pieza importante para Manolo González. Después de cerrar la pasada campaña como segundo máximo goleador perico con siete tantos y tras una buena pretemporada, Roberto comenzó el nuevo curso exactamente como quería: marcando.

El tanto dio tranquilidad a los blanquiazules, aunque el encuentro entró posteriormente en una fase de mayor igualdad.

El Espanyol controla el partido y vuelve a golpear

Después del 1-0, el partido perdió ritmo durante algunos minutos. El Levante intentó reaccionar, pero el conjunto granota fue incapaz de generar ocasiones verdaderamente peligrosas ante una defensa perica bien posicionada.

Javi Hernández volvió a ser protagonista en el minuto 25 con una acción individual que terminó con un disparo detenido por Ryan.

El canterano regresaba a la máxima categoría después de su paso por el Mirandés, donde acumuló siete goles y tres asistencias desde enero. Su actuación ante el Levante confirmó que Manolo González puede tener en él una alternativa de enorme valor para esta temporada.

Roberto vuelve a aparecer

Cuando el Levante intentaba llegar vivo al descanso, apareció de nuevo Roberto.

En el minuto 40, Roger Hinojo filtró un magnífico pase que permitió continuar la jugada por la banda izquierda. Javi Hernández puso posteriormente un centro al área y Roberto apareció donde debe estar un delantero centro: en el lugar exacto y en el momento preciso.

El atacante perico no perdonó y firmó el 2-0.

Doblete en su primer partido de Liga y una declaración de intenciones. Roberto cerró la primera mitad convertido en el gran protagonista del encuentro y, a falta de que terminara la jornada, se colocaba como uno de los máximos goleadores del campeonato.

El Espanyol se marchó al vestuario con una ventaja de dos goles y con una sensación especialmente positiva: el equipo estaba respondiendo al plan de su entrenador.

Un segundo tiempo bajo control

Tras el descanso, el partido perdió intensidad. El Espanyol no necesitó asumir riesgos innecesarios y el Levante tampoco encontró la manera de poner en verdaderos apuros a Dmitrovic.

Un disparo tímido de Calatrava que Ryan detuvo sin problemas fue una de las pocas ocasiones destacables durante el primer tramo de la segunda mitad.

Manolo González comenzó entonces a mover el banquillo para mantener la intensidad y dar minutos a sus jugadores. Pol Lozano y Rafa Bauzá entraron al terreno de juego y el equipo mantuvo el control del encuentro.

Dolan pone la sentencia

El Espanyol todavía tenía una última bala.

En el minuto 80, Rafa Bauzá, que llevaba menos de diez minutos sobre el césped, puso un balón hacia la frontal. Allí apareció Dolan para recibir y golpear con la izquierda hacia el palo derecho de la portería defendida por Ryan.

El disparo terminó en el fondo de la red.

3-0.

Partido sentenciado y fiesta en el RCDE Stadium.

Para Dolan supone además estrenar su cuenta goleadora en esta nueva temporada después de haber marcado dos tantos durante su primera campaña como jugador del Espanyol.

Un Espanyol que ilusiona

El pitido final confirmó un resultado contundente y, sobre todo, unas sensaciones muy positivas. El Espanyol fue superior al Levante, concedió muy poco y demostró una pegada que puede convertirse en una de sus grandes armas durante el campeonato.

Roberto fue el nombre propio de la noche, pero no estuvo solo. Hinojo y Javi Hernández aprovecharon la oportunidad de Manolo González y demostraron que la cantera vuelve a tener peso en el proyecto perico.

El técnico también acertó con sus decisiones iniciales. Dejar en el banquillo a Hartman y Pere Milla podía generar dudas antes del encuentro, pero el rendimiento del equipo terminó respaldando su apuesta.

Además, Roberto volvió a firmar un doblete con el Espanyol más de un año después de hacerlo por última vez, el 12 de abril de 2025 ante el Celta de Vigo.

El conjunto blanquiazul comienza así la temporada con tres puntos, tres goles y, lo más importante, buenas sensaciones.

Y el calendario no da tregua.

El próximo sábado 22 de agosto, a las 21:30 horas, el Espanyol recibirá al Real Madrid en el RCDE Stadium. Un auténtico examen de máxima exigencia que llegará con los pericos reforzados después de un estreno prácticamente perfecto.

El Espanyol ya ha dado el primer paso. Y lo ha dado pisando fuerte.