Sorteo de Champions: un mapa de trampas para los españoles

La hoja de ruta ya está definida.

El sorteo de la Champions League ha puesto a prueba a los equipos españoles de manera contundente. La fase de liga promete un calendario repleto de rivales de renombre, trayectos incómodos y algún que otro susto para una representación nacional que sabe que la etiqueta de favorito, en este torneo, tiene una validez tan corta como el tiempo que tarda una bola en salir del bombo.

La imagen es clara: PSG, Bayern, Manchester City y Liverpool se consolidan como el filtro más exigente para los aspirantes españoles. Además, el formato no permite distracciones: cada equipo disputará ocho partidos, con cuatro en casa y cuatro fuera, enfrentándose a oponentes de diferentes bombos, con un margen de error muy limitado. Si alguien esperaba un escenario favorable, el sorteo le ha recordado que la Champions se presenta más como un examen que como un premio.

Un sorteo que aprieta desde el primer minuto

El Real Madrid se enfrentará a un grupo de alto nivel, donde destacan Arsenal e Inter, dos adversarios con carácter, ritmo y experiencia. El equipo blanco jugará en el Bernabéu contra PSV, RB Leipzig y LASK, mientras que tendrá que visitar estadios exigentes como el del Arsenal, la Roma, el Shakhtar y el AEK de Atenas. Aunque el cuadro no parece imposible, es de esos que requieren una meticulosa atención a cada detalle: las rotaciones, la gestión física y la puntería en días complicados, esos en los que la Champions se convierte en una trituradora.

El Barcelona tampoco ha tenido suerte en el sorteo. Se medirá a Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah. El nombre que más resalta es, sin duda, el del City. Sin embargo, el resto de rivales tampoco invita a la relajación: en su camino habrá estadios complicados, equipos que son incómodos y un itinerario que exige una concentración constante. En este tipo de sorteos, el verdadero problema no siempre es el rival de renombre; también lo son esos partidos que, a priori, parecen simples y acaban manifestándose como auténticas pesadillas.

El Atlético, otra vez en terreno áspero

El Atlético de Madrid ha quedado emparejado con un recorrido especialmente complicado. En casa recibirá a Bayern, Manchester United, Fenerbahçe y Viking, y deberá afrontar desplazamientos a Liverpool, PSV, Bodo/Glimt y Stuttgart. Una combinación con trampa: rivales de calibre, viajes largos y oponentes que saben manejar el tipo de partido que suele incomodar al equipo rojiblanco.

Desde el punto de vista táctico, el Atlético se enfrenta de nuevo al dilema habitual: competir desde la solidez o arriesgar un poco más para no ser encajonado por la calidad del rival. Ante equipos como Bayern, Liverpool o United, el margen para especular es escaso. Y cuando se trata de desplazamientos a Noruega o Alemania, la logística también entra en juego. No solo se trata de fútbol: hay que gestionar la energía, el calendario y el desgaste acumulado en este vital torneo.

Betis y Villarreal, con menos ruido pero no menos peligro

El Betis vuelve al escaparate europeo cargado de prestigio y dificultad. En La Cartuja disputará partidos contra Arsenal, Oporto, Feyenoord y Como, mientras que fuera se verá las caras con Bayern, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava. Para el conjunto verdiblanco, el sorteo promete noches memorables y un castigo en viajes considerable. Hay un halo de glamour, sí, pero también la sensación de que el premio conlleva demasiados exámenes finales.

El Villarreal tampoco ha logrado zafarse de un sorteo agrio. Recibirá al PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah, y jugará como visitante ante Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahçe y Slavia de Praga. Un itinerario que mezcla partidos brillantes con otros de alto riesgo. El submarino amarillo es consciente de que en Europa no basta con competir bien: es necesario resistir ante la narrativa del “partido fácil”, que a menudo acaba siendo la antesala del fracaso.