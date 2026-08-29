Pogacar, el líder absoluto, abandona la Vuelta a España tras una caída ‘tonta’ en una recta

La Vuelta a España 2026 ha perdido a su gran estrella en pleno 29 de agosto. Tadej Pogacar, destacado líder y titular del maillot rojo desde el primer día, ha tenido que retirarse tras una dura caída en el trayecto hacia Xeraco, un incidente que El Mundo retrató con crudeza en sus páginas. El ciclista esloveno, evacuado en ambulancia y claramente desorientado, deja a la carrera sin su principal favorito, que aspiraba a sumar esta prueba a su impresionante colección de grandes vueltas.

El accidente se produjo a poco más de 30 kilómetros de la meta, en una recta que parecía inofensiva de la octava etapa entre Puçol y Xeraco. Lo que había comenzado como una jornada de transición se transformó en un auténtico revés deportivo. El pelotón, compacto y con el líder respaldado por el UAE Team Emirates, se vio sorprendido por un movimiento lateral, un roce de ruedas y, de repente, el campeón volando por encima del manillar, ensangrentado e inmóvil sobre el asfalto. La rápida transición entre su dominio durante la semana y la vulnerabilidad mostrada en instantes resume la dureza del ciclismo profesional.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco. 📺Sigue en DIRECTO los últimos kilómetros #VueltaRTVE29a en Teledeporte y @rtveplay 🔴https://t.co/zr72vqETBh pic.twitter.com/KnHG69yx8H — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

Qué ha pasado exactamente en la caída

Las diversas imágenes captadas por televisión y las crónicas coinciden en el mismo relato: Pogacar se encontraba en el lado izquierdo del pelotón, a gran velocidad, cuando hace un gesto hacia la derecha y se engancha con otro corredor o con una de las ruedas delanteras. Pérdida de control, vuelacerca del manillar y un violento impacto contra el suelo, primero con la cabeza y luego con el hombro izquierdo. La escena paraliza a los demás ciclistas: varios competidores esquivan la situación como pueden, mientras sus compañeros se detienen rápidamente y forman un cordón protector a su alrededor.

Los médicos de carrera llegan de inmediato. Se observa sangre en su rostro, especialmente en la zona de la ceja, el codo y el hombro izquierdo, además de evidentes signos de mareo y dolor intenso. Le inmovilizan el brazo, curan las heridas más visibles y le ayudan a levantarse. Pogacar intenta lo que siempre hace: subirse de nuevo a la bicicleta. Se pone de pie, da unos pasos, tantea el sillín… y se rinde. Con expresión seria, comunica a su equipo que no puede seguir y se dirige, casi tambaleándose, hacia la ambulancia.

Uno de los aspectos más preocupantes proviene del parte médico de la carrera: se menciona un traumatismo craneoencefálico, posible fractura de clavícula y diversas contusiones, a la espera de pruebas complementarias que confirmen la magnitud del daño y la posible necesidad de una intervención quirúrgica. La imagen del esloveno con el brazo en cabestrillo y la mirada perdida al abandonar la prueba marca un hito en la edición actual.

Pogacar, leader du tour d'Espagne hors course après une chute violente https://t.co/eYPbabXw3n — LeProc. Lo (@transrade) August 29, 2026

Situación de la clasificación tras el adiós del líder

Hasta el momento de la caída, Pogacar dominaba con autoridad: más de tres minutos y medio de ventaja sobre Enric Mas, varias victorias de etapa y una impresión de control casi aplastante. Su abandono reorganiza totalmente la clasificación, dejando a la Vuelta sin su gran figura mediática.

La tabla se modifica drásticamente:

Posición tras etapa 8* Corredor Situación aproximada 1 Enric Mas Nuevo líder 2 Aspirante 1 A menos de 1 minuto 3 Aspirante 2 En torno a 1:30

*Datos aproximados según la reestructuración informada tras la retirada del esloveno.

Aparte de los segundos concretos, el verdadero cambio está en el panorama: una carrera que parecía estar rumbo a un triunfo fácil se transforma de nuevo en una gran vuelta abierta, con varios equipos reajustando su estrategia en este 29 de agosto. Mas ya no solo gestiona daños frente a un líder, ahora defiende su posición ante rivales que han visto la oportunidad. Equipos como Ineos, Movistar o Bora ven por fin una puerta que parecía sellada.

Pronósticos, apuestas y un toque de escepticismo

Las casas de apuestas se habían rendido completamente a Pogacar desde la contrarreloj inaugural: cuotas casi simbólicas a su victoria final, mercados secundarios enfocados en el podio y en las etapas montañosas, y escasa confianza en que hubiera sorpresas. Hoy, esos números se han desmoronado. El nuevo favorito es Enric Mas, apoyado por un grupo de escaladores que pasan de ser meros acompañantes a contendientes reales, mientras los modelos estadísticos actualizan sus gráficas con cierta urgencia.

Es probable que algunos, llenos de fe y un poco de humor, ya propongan a Mas como el campeón seguro simplemente por inercia, pero la historia de la Vuelta muestra que cuando el gran favorito desaparece, el caos asume el control. Una caída, un mal día en montaña, una pájara inesperada o un abanico mal gestionado pueden nuevamente alterar el guion. El propio Pogacar es la prueba de que ni el mayor favorito es invulnerable, por más que algunas cuotas parezcan insinuar lo contrario.

Las próximas jornadas de alta montaña expondrán a todos a una prueba de estrés: al nuevo líder, que de repente asume la responsabilidad; a los equipos que pensaban resignarse a luchar por etapas; y a los analistas que deberán ajustar sus modelos de rendimiento y fatiga con un protagonista menos y una multitud de nuevas incógnitas.

Calendario de Pogacar: el Mundial, la gran duda

El accidente aconteció en un momento crucial de la temporada del esloveno. Su gran objetivo, más allá de completar el triplete de grandes vueltas, era el Mundial de ciclismo en ruta que está programado para el 20 de septiembre. Esa cita, que le ilusionaba sobremanera tras sus recientes exhibiciones en pruebas de un día, queda ahora en suspenso.

Con el riesgo de un traumatismo craneal, la posibilidad de una fractura de clavícula y numerosos golpes, los tiempos de recuperación son inciertos y dependerán de los resultados de los estudios médicos y de la evolución en los próximos días. El equipo médico del UAE y los organizadores del Mundial deberán evaluar si vale la pena arriesgar su salud acelerando su regreso a la competición. Esta caída ha dejado claro que la frontera entre la grandeza deportiva y la fragilidad humana es mucho más delgada de lo que a menudo se quiere admitir.

Antecedentes: un corredor que casi nunca abandona

Otro dato que resalta la gravedad de lo sucedido es la trayectoria competitiva de Pogacar. El esloveno apenas ha conocido lo que es retirarse de una gran vuelta. Esta Vuelta 2026 es la primera grande por etapas que abandona, después de una racha prodigiosa de continuos éxitos y presencias tras su explosión profesional. Según algunas cronistas, se contabilizan solo uno o dos abandonos por caída en competencias importantes desde su ascenso al WorldTour.

Su trayectoria en grandes vueltas previo a este sábado es impresionante:

5 Tours de Francia

1 Giro de Italia

Podios y victorias de etapa casi de forma consecutiva

La Vuelta era la pieza que le faltaba, y por eso su decisión de participar este año tenía un peso simbólico considerable. De ahí que el impacto de su partida sea doble: en lo deportivo, por lo que transforma la competición; y en lo emocional, por la sensación de oportunidad frustrada.

Curiosidades en torno a Pogacar y a esta Vuelta

Es la primera vez que Pogacar abandona una gran vuelta durante la disputa; hasta ahora siempre había finalizado las pruebas de tres semanas que comenzaba.

durante la disputa; hasta ahora siempre había finalizado las pruebas de tres semanas que comenzaba. La caída ocurre en una recta sin grandes complicaciones técnicas , evidenciando que el peligro no reside únicamente en los descensos o en las montañas.

, evidenciando que el peligro no reside únicamente en los descensos o en las montañas. La Vuelta 2026 inició fuera de España , con salida en Mónaco y un fuerte componente internacional desde el principio.

, con salida en Mónaco y un fuerte componente internacional desde el principio. Pogacar fue evacuado en ambulancia mientras portaba aún el maillot rojo, una imagen inusual para un líder tan dominante.

El parte médico inicial que menciona traumatismo craneoencefálico ha suscitado un debate sobre los protocolos de seguridad y la importancia del casco en caídas a alta velocidad.

ha suscitado un debate sobre los protocolos de seguridad y la importancia del casco en caídas a alta velocidad. La salida de Pogacar convierte a Enric Mas en el nuevo referente de la carrera y brinda un impulso adicional al público español, que de repente percibe una Vuelta mucho más abierta.

en el nuevo referente de la carrera y brinda un impulso adicional al público español, que de repente percibe una Vuelta mucho más abierta. En redes sociales, muchos aficionados han expresado que “Pogi también es humano”, como reflejo de un día que recuerda que, incluso en la era de los supercampeones, el ciclismo sigue siendo un deporte de riesgo extremo.

Este 29 de agosto quedará grabado en la memoria. La Vuelta pierde a su rey previsto, pero gana una historia nueva: la de una competición que, de pronto, vuelve a estar en juego.