Alcaraz se rearma en Nueva York con una victoria clara sobre Safiullin

Carlos Alcaraz hizo su reaparición en el US Open con la seguridad de un campeón decidido a no perder tiempo en justificar su regreso. En ATP Tour, el español obtuvo una victoria convincente frente a Roman Safiullin por un claro 6-4, 6-4 y 6-4 en su primer partido individual desde abril. Esta victoria disipó instantáneamente la pregunta más repetida en las últimas semanas: si su muñeca y la inactividad le habrían pasado factura. No se notó ningún signo de falta de juego. Al contrario, demostró ritmo, precisión y la sensación de que, a pesar de no competir durante meses, Alcaraz sigue manteniendo el nivel de los grandes.

El contexto no era baladí. El murciano llegó a Nueva York tras una larga pausa debido a una lesión en la muñeca derecha y con toda la atención que conlleva el regreso de una figura de su calibre. El sorteo lo emparejó con Safiullin, un rival complicado, conocido por su golpeo plano y poco dispuesto a conceder oportunidades. Sin embargo, el duelo terminó pareciendo más una prueba de su forma que un estreno lleno de tensiones. Alcaraz resolvió bien, mantuvo la iniciativa desde el fondo de la pista y apenas dejó margen para que su adversario pudiera incomodarle, sabiendo que ya era capaz de ponerle en aprietos en el circuito. El mensaje es claro: cuando el número 2 del mundo toma el control, las dificultades se trasladan al otro lado de la red.

Un regreso con más control que brillantez

La victoria no fue un espectáculo deslumbrante, pero sí una demostración de dominio sólido. Alcaraz conservó su servicio, optó por arriesgar de manera calculada y evitó entrar en intercambios innecesarios, especialmente en momentos en que el partido pedía más razones que épica. Este aspecto es clave. Después de cuatro meses sin competir, el objetivo no era ofrecer una exhibición deslumbrante, sino salir de la primera ronda sintiendo que su cuerpo responde y su mente sigue intacta. Y eso es exactamente lo que sucedió.

Safiullin, en su parte, mostró una resistencia que muchas veces se califica como “digna”, especialmente cuando el marcador no da para más. El ruso buscó acelerar el juego con su saque y reducir la duración de los puntos, pero Alcaraz supo interpretar perfectamente su estrategia. En el tenis moderno, donde cada punto cuenta y la presión jamás falta, comenzar un Grand Slam con una victoria en tres sets y sin complicaciones ofrece un valor añadido. Más aún cuando se trata de un jugador que defiende el título en Nueva York y que, sobre todo, necesitaba volver a sentirse tenista antes que simplemente ser un titular.

Lo que cambia para el cuadro

Este triunfo deja a Alcaraz en la segunda ronda con un panorama favorable y una progresión lógica. Avanza con una confianza reforzada y ofrece un mensaje claro para el resto del cuadro: su regreso no es para probarse, sino para competir. De acuerdo con el propio ATP Tour, su próximo reto será Jaime Faria, un enfrentamiento que, a priori, no debería generar alarmas. No obstante, en un Grand Slam, conviene siempre ser cauteloso ante cualquier previsión que parezca demasiado cómoda. El tenis, amante del dramatismo y de las estadísticas, suele castigar rápidamente la excesiva confianza.

En lo que respecta a su estado físico, la señal es positiva tanto para el murciano como para el torneo. Alcaraz no solo traen atractivo deportivo: también transforma el mapa del torneo. Sus rivales son conscientes de que, si llega a la segunda semana en buena forma y con buenas sensaciones, el US Open se convierte en un certamen donde hay un aspirante serio. Las casas de apuestas, en su afán de ofrecer certezas, seguramente volverán a colocarlo en lo más alto de cualquier lista de favoritos. No es para menos: un jugador que regresa tras meses de inactividad y logra una victoria de esta índole merece todo el respeto, incluso si el calendario está plagado de obstáculos.

Antecedentes y lectura de fondo

Lo más destacado no es solo la victoria en sí, sino el mensaje que envía. Alcaraz ya había dejado claro en los días previos que su prioridad era recuperar la competitividad real, no simplemente aparecer en la fotografía. Su reciente trayectoria en grandes torneos refuerza esta idea: cuando está en forma, su potencial es altísimo; cuando no lo está, el debate se vuelve interminable. Por eso, este estreno es más que una suma de puntos. Limpia dudas, deshace ruidos y, al menos por unas horas, apacigua el murmullo sobre su preparación.

La comparación con regresos de otras grandes figuras del tenis pone todo en perspectiva. En el mundo actual, volver tras una larga lesión sin sufrir un desgaste emocional puede ser incluso más desafiante que el propio retorno físico. Alcaraz lo logró porque conservó la agresividad necesaria para dominar el juego, pero también mostró la prudencia crucial para no precipitarse. Este delicado equilibrio, aunque poco espectacular, resulta determinante y explica por qué el resultado fue tan contundente; además, transforma la mirada del torneo hacia su figura.