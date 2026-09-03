Alcaraz convierte el susto ante Faria en una advertencia al circuito antes de enfrentarse a Wu

La noche del 3 de septiembre de 2026 en el Arthur Ashe Stadium evidenció que Carlos Alcaraz no solo defiende su título en el US Open, sino que también lucha contra sus propios niveles de excelencia.

La victoria tras una remontada ante Jaime Faria, según detalla El Español en su crónica titulado Alcaraz remonta un set ante el portugués Faria y se medirá en tercera ronda al chino Wu en Nueva York, resume la mezcla de talento, esfuerzo y expectativa que envuelve al murciano.

En un torneo que siempre ha sido su talismán, el español tuvo que atravesar momentos complicados antes de volver a brillar. El público del Ashe transitó de la preocupación al habitual rugido de apoyo cuando el vigente campeón ajustó su estrategia, aumentó la intensidad y transformó un comienzo incierto en un repertorio casi desafiante de recursos ofensivos y cambios de ritmo.

Del susto inicial al rodillo: radiografía táctica del partido

El marcador refleja la realidad con frialdad: 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 tras unas dos horas y cuarenta minutos de intensa competición. Sin embargo, el relato táctico ofrece detalles más jugosos. El primer set mostró la versión más incómoda de Alcaraz:

Un porcentaje de primeros saques que dejó que desear.

Su derecha no encontraba puntería cuando buscaba cerrar puntos rápidamente.

Dudas a la hora de devolver, sobre todo con el segundo servicio de Faria.

Algunas precipitaciones en la elección de golpes, optando por dejadas poco acertadas y subidas a la red sin suficiente anticipación.

Faria, sin miedo, se lanzó a los intercambios largos, atacó el revés del murciano y se permitió el lujo de llevarse el set inicial, algo que nadie había conseguido en Nueva York desde 2024. A partir de ahí, el partido cambió de dirección. El 6-0 del segundo set no fue mera casualidad: el campeón intensificó su devolución, se adueñó de la línea de fondo y convirtió el enfrentamiento en un examen de resistencia y precisión que el portugués no pudo sostener.

En los dos últimos sets, emergió la versión más reconocible del número 2 del mundo: devoluciones profundas, cambios de altura, saque abierto y derecha cruzada para ampliar la cancha, combinados con la habitual mezcla de golpes liftados y planos. El duelo dejó, a nivel táctico, varias conclusiones evidentes:

El murciano dominó los intercambios de más de nueve golpes después del primer set, donde su físico marcó la diferencia.

después del primer set, donde su físico marcó la diferencia. Su porcentaje de puntos ganados con el primer saque se disparó a partir del segundo parcial, limitando las oportunidades de break para Faria.

a partir del segundo parcial, limitando las oportunidades de break para Faria. La presencia en la red aumentó progresivamente, no solo como un recurso llamativo, sino como parte esencial de su estrategia para acortar puntos y cuidar la muñeca.

El contexto físico no es menor: tras meses lidiando con una lesión, cada explosión de dirección y cada apoyo firme en la superficie dura de Nueva York representan pequeños logros superados. De hecho, para su equipo, una de las grandes noticias no fue solo el marcador, sino la positiva sensación de que su cuerpo responde a las exigencias de un Grand Slam a cinco sets.

Alcaraz y Wu: un enfrentamiento con historia, trampas tácticas y morbo estadístico

En la tercera ronda, le aguarda Yibing Wu, número 113 del ranking, ex top 60 y campeón ATP en pista dura. Los precedentes favorecen a Alcaraz, quien ya doblegó al chino en el Masters 1000 de Shanghái 2024, pero esta referencia no debe llevarle a la relajación: Wu llega con confianza tras eliminar a James Duckworth en tres mangas sólidas, demostrando que su tenis agresivo y directo se adapta bien a estas condiciones rápidas.

Desde una perspectiva táctica, el enfrentamiento tiene un sabor muy diferente al de Faria. Wu busca:

Puntos cortos, armándose de un primer saque potente y bien colocado .

. Golpes de fondo muy rectos, sobre todo de derecha, que castigan cualquier bola que se quede corta.

Un ritmo elevado desde el resto al anticipar segundos saques predecibles.

Para Alcaraz, la clave está en no caer en un intercambio de “uno-dos” constante donde Wu se sienta cómodo. El español suele lucirse cuando alarga los puntos, abre ángulos y controla las alturas, algo que podría desajustar la propuesta plana del chino, sobre todo a la hora de golpear su revés. Si el murciano repite la cara del primer set ante Faria, con errores tempranos y un saque errático, el partido podría complicarse más de lo que indican las tablas. Pero si imprime la velocidad de piernas y la variedad de recursos vistos desde el segundo set en adelante, la diferencia competitiva podría hacerse notar.

En el plano mental, este cruce también se convierte en un test para la capacidad de Alcaraz de manejar la carga de ser el eterno favorito. Tras títulos como el Australian Open y una temporada llena de altibajos físicos, Nueva York se presenta como el reflejo de hasta dónde puede llegar este año. Por su parte, Wu juega con menos presión, lo que, en un estadio como el Ashe, podría traducirse en un tenis más libre, ideal para arruinar las predicciones.

Este duelo se presenta en un momento especial del circuito ATP. Con Novak Djokovic ya fuera de la ecuación en Nueva York y un relevo generacional en firme, el US Open 2026 se plantea como un escaparate donde cada gran jugador está obligado a demostrar su valía desde el principio. Alcaraz ya presenta un historial casi impresionante en Flushing Meadows a su edad, con apenas un puñado de derrotas y una colección de partidos épicos que le han situado como ídolo local.

Su evolución técnica en pistas duras ha sido destacable:

Mayor variedad de saques: abierto en el lado de ventaja, liftado al cuerpo y plano al “T”.

Mejora en la gestión de los puntos cruciales, disminuyendo errores no forzados en bolas de break.

Creciente uso de la volea como herramienta táctica, no solo como recurso espectacular.

El encuentro ante Wu se inscribe en este contexto: no es simplemente un paso más en el cuadro, sino una prueba de madurez, paciencia y capacidad para ajustar estrategias ante diferentes estilos de juego.