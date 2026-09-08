Cuándo, dónde y cómo ver por TV el Real Madrid vs Inter de Milan del debut en Champions

El Santiago Bernabéu se llena de luces y emociones la noche de Champions de este martes 8 de septiembre de 2026.

Se enfrenta un clásico europeo: Real Madrid–Inter de Milán. Este encuentro marca el comienzo de la nueva fase de liga, evocando el aura de la antigua Copa de Europa.

En la antesala, los focos se centran en José Mourinho, que llega al partido ocultando sus estrategias y preparando el desafío “como la primera de ocho finales”.

Este enfrentamiento, correspondiente a la jornada 1 de la fase liga de la Champions League 2026-27, pone cara a cara a un Real Madrid que arrastra ciertas dudas recientes en Europa y a un Inter decidido a reafirmar su competitividad tras años de reconstrucción. Además, hay una carga emocional considerable: Mourinho regresa al gran escenario continental, ahora al mando del Madrid, enfrentándose al equipo con el que se hizo con la orejona en 2010. Todos estos factores tácticos, estratégicos, físicos y psicológicos configuran un duelo que va más allá de un simple encuentro de fútbol.

Cómo, cuándo y dónde ver el Real Madrid–Inter en España y en otros países

El partido se jugará hoy, martes 8 de septiembre de 2026, a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu, en horario peninsular español, en el nuevo formato de fase liga de la Champions, que aumenta el número de partidos y eleva la exigencia desde el primer encuentro.

En España, la guía para espectadores es sencilla:

Televisión de pago:

– Movistar Plus+ (dial 7) en el paquete básico.

en el paquete básico. – M+ Liga de Campeones (dial 60) en Movistar Plus+.

en Movistar Plus+. – Orange TV (dial 115) y canales complementarios como Orange Fútbol 1 .

y canales complementarios como . – Señal especial M+ Liga de Campeones HDR para emisión en alta definición.

para emisión en alta definición. Hostelería:

– LaLiga TV Bar, el canal diseñado para bares y restaurantes.

En otros mercados, hay opciones variadas que reflejan el interés global por este debut:

Sudamérica : la transmisión principal será a través de ESPN y Disney+ en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Venezuela.

: la transmisión principal será a través de y en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Venezuela. México : se podrá seguir por TNT Sports y la plataforma de streaming asociada (Max/HBO).

: se podrá seguir por y la plataforma de streaming asociada (Max/HBO). Estados Unidos : habrá emisión en inglés y español a través de Paramount+ , CBS Sports , DAZN USA , además de opciones disponibles en Fubo y TUDN dependiendo del mercado.

: habrá emisión en inglés y español a través de , , , además de opciones disponibles en Fubo y TUDN dependiendo del mercado. Italia: el Inter ha anunciado una transmisión exclusiva por Sky y NOW, con un programa especial comenzando a las 19.30.

Las diferencias horarias trazan un mapa mundial: mientras que en España el encuentro se disputa a las 21.00, en gran parte de Latinoamérica el balón comenzará a rodar entre las 14.00 y las 16.00, y en la costa Este de Estados Unidos será a primera hora de la tarde.

Contexto deportivo: Mourinho, vieja Europa y cuentas pendientes

El panorama deportivo del Real Madrid presenta una combinación de presión y expectativa. El equipo llega a esta Champions tras una temporada europea irregular, donde la solidez tradicional del Bernabéu fue puesta a prueba por varios encuentros con altibajos defensivos y cierta dependencia del talento individual en el ataque. Esta dinámica explica el enfoque de Mourinho, que, como indican las crónicas, ha reiterado que este primer partido se debe tratar como “la primera de ocho finales” para asegurar una clasificación tranquila.

Por otro lado, está un Inter que, a pesar de haber perdido algunas estrellas en los últimos años, mantiene una estructura táctica clara: un bloque defensivo sólido, transiciones rápidas y un juego directo cuando es necesario. Históricamente, los últimos encuentros de Champions favorecen al Real Madrid, que ha ganado cinco de los últimos seis duelos europeos entre ambos y no ha perdido en los más recientes. Este historial influye en las apuestas y también en la narrativa del partido, aunque el Inter actual busca aplicar una presión más alta y un uso agresivo de las bandas para incomodar la salida de balón del Madrid.

En el aspecto físico, septiembre marca un periodo de ajustes. El Real Madrid ha lidiado con problemas de carga en algunos jugadores clave, mientras que el Inter llega tras una pretemporada exigente, diseñada para tener un ritmo competitivo en este inicio de Champions. La gestión de este equilibrio entre el ritmo y la fatiga será crucial a partir del minuto 70, donde los relevos y la profundidad del banquillo podrían inclinar la balanza a favor de la plantilla blanca.

Pronósticos, cuotas y un toque de escepticismo

Las casas de apuestas no se lo han pensado mucho: el Real Madrid es el gran favorito para esta jornada de Champions. Plataformas especializadas sitúan su triunfo con una cuota en torno a 1.55–1.65, el empate cerca de 4.10 y la victoria del Inter en una franja aproximada a 4.70. Traduciendo esto a probabilidad implícita, el mercado concede al Madrid algo más del 60 % de posibilidades de llevarse el triunfo, mientras que el empate se mueve entre el 23 y 24 %, y la victoria del visitante se reduce a menos del 20 %.

Las apuestas sobre la cantidad de goles sugieren un encuentro abierto:

Línea de +2,5 goles en torno a una cuota de 1.44–1.45, claramente preferida.

en torno a una cuota de 1.44–1.45, claramente preferida. Mercado “ambos marcan – sí” también por debajo de 1.60, lo que refleja la confianza en que el Inter tendrá al menos una clara oportunidad de gol.

En otras palabras: todos esperan goles, ritmo y ocasiones. Sin embargo, no está de más recordar un cierto escepticismo saludable. La historia de la Champions está repleta de noches en el Bernabéu donde un conjunto italiano ha sabido enfriar el ambiente, reducir las pulsaciones y convertir lo que parecía ser un festival ofensivo en un ejercicio de paciencia táctica. Las cuotas suponen que Mourinho saldrá a por todas desde el inicio, pero no sería la primera vez que el técnico portugués decide ceder el balón al oponente durante un tramo, esperando que la ansiedad haga el resto.

Para los más osados, la doble oportunidad X2 (empate o triunfo del Inter) se paga por encima de 2.10 en varios operadores, lo que indica que seguir confiando en la astucia competitiva italiana es un riesgo, aunque no imposible.

Tabla rápida: guía de TV por mercados principales

Región / país Hora local aproximada Canales principales España 21.00 Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, Orange TV Argentina / Chile 16.00 ESPN, Disney+ Colombia / Perú 14.00 ESPN, Disney+ México 13.00 TNT Sports, Max/HBO EEUU (Este) 15.00 Paramount+, CBS Sports, DAZN, Fubo Italia 21.00 Sky, NOW, Sky Go

Curiosidades del duelo y sus protagonistas

Mourinho y el Inter, un reencuentro cargado de emoción: el técnico ganó el triplete con los nerazzurri en 2010 y esta noche se enfrenta a ellos en el Bernabéu, donde se llevó la Champions que tantas alegrías le dio.

El Bernabéu ha sido escenario de este cruce modernamente: desde 2010, el Real Madrid y el Inter se han encontrado de forma habitual en la Copa de Europa, y en este contexto reciente, la balanza se inclina de manera clara hacia los blancos.

En el historial clásico de la Champions, el Real Madrid suma 15 Copas de Europa mientras que el Inter tiene 3, razones que justifican que este duelo siempre se categorice como un enfrentamiento de “vieja aristocracia” europea.

La nueva fase liga de la Champions 26-27 convierte este encuentro en más que un simple debut: cada punto ganado es crucial y las malas rachas se penalizan de inmediato, algo que Mourinho recalca en sus comparecencias.

Algunos comentaristas han apuntado que, por primera vez en mucho tiempo, el Inter presenta un bloque más cohesionado tácticamente que el Real Madrid, aunque carezca de un talento diferencial en ataque. Aún así, las cuotas siguen favoreciendo la historia del Bernabéu.

Este duelo también se percibe como un examen generacional: varios jóvenes del Real Madrid vivirán su primer gran estreno europeo con una carga de responsabilidad, mientras que el Inter se apoya en una columna vertebral con más experiencia, pero aún con la motivación de demostrar su competitividad.

Este 8 de septiembre, dos equipos marcados por sus historias recientes y un Bernabéu que reclama ser el escenario principal de la competición: si la Champions necesitaba un inicio impactante, este Real Madrid–Inter se ha presentado como el candidato ideal.