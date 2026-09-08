Phoenix Club y el nuevo asalto del boxeo en España

El boxeo en España vive una nueva era. La reciente apertura en Madrid de Phoenix Club, respaldado por iniciativas como Gimnasio y boxeo llega en un momento en que los guantes se han convertido casi en un símbolo intergeneracional.

En un contexto donde las veladas mediáticas y la oferta de contenido deportivo en redes sociales son la norma, el boxeo se ha establecido como una alternativa viable al fútbol y a las actividades de gimnasio convencionales, fusionando espectáculo, bienestar y negocio de manera equilibrada.

Un país cada vez más de guantes

Las estadísticas recientes de federaciones y estudios de mercado indican que el boxeo es uno de los deportes con mayor crecimiento en España en cuanto a licencias federativas, superando con creces a otras disciplinas tradicionales. El aumento anual supera el 40 % en algunos informes, con más de 22.000 licencias en 2025 y una progresión positiva que continúa en 2026. A esto se añade un censo inédito de más de 300 boxeadores profesionales en activo, tanto hombres como mujeres, duplicando prácticamente las cifras de las mejores épocas de los años setenta y ochenta.

El fenómeno no se limita únicamente a la competición. El boxeo ha calado hondo entre los aficionados urbanos, quienes emplean el saco como una vía de escape, un entrenamiento funcional y una herramienta para mejorar su bienestar mental. La participación femenina se sitúa ya entre el 20 % y el 30 % en muchos gimnasios, siguiendo la tendencia de otras disciplinas de contacto, donde los eventos importantes atraen hasta un 40 % de público femenino. El perfil predominante es joven —menores de 30 años—, digital y acostumbrado a consumir deporte en formato de breves clips, en lugar de largas retransmisiones.

El impacto de las veladas y el espectáculo digital

El impulso mediático detrás de este auge es indiscutible. La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en julio de 2026 en La Cartuja, reunió a casi 80.000 personas en el estadio y logró varios millones de visualizaciones en directo a través de plataformas digitales, unas cifras sin precedentes para un evento de boxeo amateur entre creadores de contenido. Esta repercusión ha convertido a los guantes en un producto cultural, más próximo a un festival musical que a la vieja imagen de los polideportivos impregnados de aroma a linimento.

Las repercusiones se perciben claramente en los gimnasios: tras cada evento destacado, se multiplican las búsquedas de clases de boxeo, cursos introductorios y programas de entrenamiento que combinan sombra, comba y circuitos de fuerza. Paralelamente, las promotoras profesionales aprovechan la atención generada para organizar veladas “serias” en recintos de tamaño medio, logrando audiencias televisivas que superan el millón de espectadores en algunos deportes de contacto. Así, el boxeo se ha asentado en un ecosistema híbrido, entre el entretenimiento digital y el calendario de competencias federativas.

Phoenix Club: una apuesta madrileña en un mercado en expansión

En este contexto, surge Phoenix Club, un nuevo espacio en Madrid que pretende aprovechar el momento favorable del boxeo para ofrecer una mezcla de entrenamiento técnico, acondicionamiento físico y una experiencia comunitaria. Este proyecto se fundamenta en la tendencia de centros especializados que buscan distanciarse del gimnasio común y construir una identidad en torno al ring, los sacos y una programación cuidadosamente diseñada de clases, seminarios y eventos internos.

Madrid se presenta como un terreno propicio. La capital alberga una gran parte de los centros que han fomentado este crecimiento, con cadenas y franquicias que han anunciado planes para abrir cerca de un centenar de locales en España, proporcionando una oferta de boxeo estructurado, seguro y accesible para todos los niveles. Phoenix Club se suma a esta tendencia con una propuesta que abarca tanto a quienes desean mejorar su estado físico como a los competidores amateurs que buscan sparrings serios y un plan de entrenamiento a medio plazo.

Desde el punto de vista empresarial, el modelo se centra en tres pilares:

Clases colectivas de boxeo técnico y boxeo fitness.

Entrenamiento individualizado para competición y objetivos específicos.

Eventos internos y exhibiciones que fortalezcan el sentido de comunidad dentro del club.

Con el auge del mercado de deportes de contacto, esta apuesta cobra sentido. El reto, como siempre, será diferenciarse en una ciudad donde los sacos han comenzado a ser tan populares como las pistas de pádel.

Pronósticos, apuestas y un toque de escepticismo

Aunque Phoenix Club no está vinculado a una gran promotora, se anticipa su participación en el circuito de veladas locales y torneos amateurs que nutren el semillero de futuros profesionales. Con el aumento de licencias y clubes, las previsiones indican un mayor número de veladas de pequeño y mediano formato en Madrid para la temporada 2026-27. En este escenario, no faltarán casas de apuestas dispuestas a ofrecer cuotas para títulos regionales, combates EBU Silver o enfrentamientos nacionales, siguiendo el camino que marca la creciente presencia española en clasificaciones europeas.

Las expectativas más optimistas sugieren:

Un aumento de centros de boxeo especializados en las grandes ciudades. Un incremento sostenido de la participación femenina en programas avanzados. Una mayor conexión entre el boxeo convencional y formatos de entretenimiento digital.

Sin embargo, un escepticismo razonable recuerda que las modas son inestables y que parte del fenómeno depende de influencers, youtubers y figuras mediáticas ajenas al circuito profesional. Si el interés decae, algunos gimnasios podrían verse afectados. Pero mientras el algoritmo siga favoreciendo los KOs virales y las historias de superación en combates de 12 asaltos, iniciativas como Phoenix Club contarán con viento a favor.

Curiosidades del boxeo en España y del universo Phoenix Club

España ha pasado, en la última década, de contar con poco más de 3.000 licencias de boxeo a superar las 15.000, con picos que rondan ya las 20.000 según los últimos datos oficiales.

El boxeo se posiciona entre las seis disciplinas de combate con mayor número de federados en el país, por detrás de judo, kárate y taekwondo, pero reduciendo la distancia cada temporada.

La avalancha de veladas organizadas por creadores de contenido ha permitido que muchos aficionados se familiaricen con el deporte a través de Twitch, antes que por la televisión tradicional.

En varias salas madrileñas, los grupos de iniciación se llenan más rápidamente que los de musculación convencional, especialmente durante las tardes.

Algunos estudios apuntan a que la edad media de quienes asisten a eventos de deportes de contacto no supera los 30 años, lo que garantiza el relevo generacional.

Phoenix Club se lanza en un año en el que las promotoras nacionales establecen récords en entradas vendidas y llenos en recintos como el Roig Arena de Valencia, reflejo del interés por el boxeo y el espectáculo.

No son pocos los entrenadores que reconocen que, tras cada velada viral, reciben mensajes de nuevos alumnos “que solo quieren aprender a golpear como su streamer favorito”.

En un país donde el fútbol reina en los estadios, el sonido del gong y los golpes resonando en el saco nos recuerdan que el futuro deportivo español también se escribe en los gimnasios y en el cuadrilátero.