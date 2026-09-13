Alonso estalla contra la F1 2026: “Es triste que la batería decida más que el piloto”

El Gran Premio de España vive su primera cita en el Madring, el nuevo trazado semipermanente construido alrededor de IFEMA y Valdebebas, con una clasificación que vibrante ha coronado a Lando Norris como primer poleman de la historia del circuito. Sin embargo, la fiesta tiene un regusto agridulce para la afición local: Fernando Alonso y Carlos Sainz cayeron eliminados en la Q1 y arrancarán la carrera desde el fondo de la parrilla, en 18ª y 17ª posición respectivamente.

Alonso, a apenas ocho centésimas del corte, no ocultó su frustración tras marcar un 1:35.388 con un monoplaza que, según sus propias palabras, sufre un déficit de 37 km/h en las rectas y pierde “probablemente más de un segundo” frente a los rivales directos. Ese último, unido a la dificultad para avanzar en un trazado estrecho y lleno de muros, deja al asturiano con pocas opciones reales de remontada, aunque no se rinde: “Ver la bandera a cuadros será el primer objetivo; después, si hay caos delante, hay que aprovecharlo”, declaró a la F1.

“La Fórmula 1 no puede seguir por este camino”

Más allá del resultado deportivo, Alonso cargó las tintas contra la nueva filosofía técnica de 2026 , que reparte casi al 50% la potencia entre el motor térmico y el sistema eléctrico (MGU-K). A su juicio, esta dependencia del estado de carga de la batería diluye el papel del piloto y convierte la clasificación en un ejercicio de gestión energética más que de valentía o talento al volante.

“Es triste que vengamos a un circuito tan bonito como este, con desafíos como La Monumental, la 10 y la 12, y que la aportación del piloto sea que Michael [su responsable de prensa] pueda conducir por ahí, porque vas a fondo sin despliegue del MGU-K y, en un momento determinado, entra el K y entonces sales más rápido”, afirmó en la señal internacional.

El bicampeón fue aún más gráfico: «La Fórmula 1, o el automovilismo en general, debería consistir en que, en las curvas 10 y 12, si Michael es más valiente que yo, vaya más rápido; si yo tengo más cualidades, iré más rápido que él. Así es como debería ser la clasificación. Y ahora simplemente depende de cuánta carga de batería tenga si voy más rápido o más lento».

Entre el elogio y la resignación: “Madrid es una de las mejores ciudades del mundo”

Pese a las críticas, Alonso reconoció el atractivo del nuevo escenario: «La pista está bien. Todos los circuitos urbanos suponen un gran desafío. Cuando llegas a un circuito nuevo como este, necesitas dar cada vez más vueltas para aprenderte la pista». Eso sí, matizó su preferencia por los trazados permanentes: «En general, ahí llevas los límites del coche al 200%. En un circuito urbano siempre estás al 95%, porque la pista siempre te está sorprendiendo. Pero está bien, estamos en Madrid, una de las mejores ciudades del mundo».

Con una parrilla marcada por la dificultad para adelantar —ya vista en F2 y F3—, la carrera de este domingo promete más estrategia que espectáculo en pista, salvo que un incidente multiplique las oportunidades. Para Alonso, la prioridad es clara: terminar. Y, si el destino lo permite, sumar puntos en un debut histórico que, por ahora, sabe más a reproche que una celebración.