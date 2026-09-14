Enric Mas regresa con el maillot rojo y pone fin a 12 años de sequía

La tarde del domingo 13 de septiembre de 2026 quedará grabada a fuego en la memoria del ciclismo español: Enric Mas ha cerrado una herida que llevaba abierta 12 años y ha traído de vuelta La Vuelta a casa, tal como destaca la crónica de El Mundo sobre su victoria en Granada. El ciclista balear, a sus 31 años, se ha consagrado como el nuevo líder de la ronda española tras una edición llena de desgaste, estrategia y determinación, que le sitúa como un referente del pelotón nacional.

La imagen del podio en Granada, con Mas luciendo el maillot rojo, representa mucho más que tres semanas de competición: simboliza el fin de la sequía más prolongada del ciclismo español en esta carrera, desde que Alberto Contador levantara el trofeo en 2014. Desde aquel entonces, España había acumulado segundos puestos, tres de ellos del propio Mas, además de algún tercer puesto, mientras que la victoria se hacía esquiva en una era dominada por británicos y eslovenos.

Un triunfo que transforma una década de frustración

La hazaña de Enric Mas en la Vuelta a España 2026 llega tras años de llevar la etiqueta de “eterno aspirante” y asumir la responsabilidad de ser el heredero natural de la generación de Contador, Valverde y Purito. En esta edición, el corredor del Movistar Team ha sabido combinar una agresividad calculada en alta montaña con una notable calma en las contrarrelojes, manteniendo una ventaja que le ha permitido llegar al paseo final en Granada con el maillot rojo prácticamente asegurado.

La etapa reina en el Collado del Alguacil, donde Mikel Landa brilló al ganar en solitario, marcó un antes y un después en la carrera: aunque Landa se llevó los aplausos del día, Mas consolidó su triunfo en la general al resistir entre los mejores y minimizar daños en un terreno que incitaba a los ataques de sus adversarios. El balear mostró su temple ante la presión de Primoz Roglic y del siempre incómodo Felix Gall, quienes completaron el podio de esta edición, y enfrió cualquier intento de remontada en las jornadas finales.

La falta de triunfos españoles no solo afectaba a La Vuelta: desde el Giro de 2015 de Contador, el ciclismo nacional no había conseguido un título en carreras de tres semanas, acumulando podios pero sin culminar ninguna general. La victoria de Mas pone fin a esa presión psicológica y transforma la narrativa: España vuelve a alzarse con una grande, y lo hace de la mano de un corredor formado en casa, fiel a un equipo con historia y con proyección de futuro.

Cómo se logró esta Vuelta: montaña, control y pocos errores

Tácticamente, la Vuelta 2026 de Mas ha sido una clase magistral sobre cómo gestionar una competencia de tres semanas cuando no se es el más explosivo, pero sí uno de los más constantes. Su golpe de autoridad se produjo en alta montaña, con triunfos como el del Alto de Aitana, donde superó a los favoritos y estableció su liderato en un duelo directo con Roglic. En jornadas como la de Calar Alto, el balear amplió su ventaja frente al esloveno, llegando a alcanzar casi dos minutos de diferencia, lo que condicionó las estrategias de los demás ciclistas.

En montaña:

– Ataque medido en Aitana para conquistar la etapa y el maillot rojo.

– Gestión inteligente en Calar Alto, aumentando su ventaja sobre Roglic.

– Conservador, pero firme en el Collado del Alguacil, asegurando el liderato.

En contrarreloj:

– Pérdida de tiempo controlada ante Roglic, lejos del desastre que muchos temían.

– Defensa de la ventaja gracias a una posición bien trabajada y menos hundimiento en la segunda parte.

En la clasificación general, Mas ha mantenido una estructura sólida:

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1º Enric Mas Movistar Team — 2º Primoz Roglic Red Bull-BORA-Hansgrohe ~1:37–1:45 minutos 3º Felix Gall Decathlon CMA CGM Team ~2:06 minutos

Esa ventaja, que se fraguó gracias a la solidez más que a múltiples victorias, ha sido suficiente para llegar al último día con margen de seguridad. La sensación general es que Mas ha triunfado no tanto por su explosividad, sino por evitar cometer errores fatales donde otros sí fallaron.

En cuanto a las previsiones y las apuestas, las casas de juego ajustaron sus cuotas a medida que avanzaban las etapas. Tras su exhibición en Aitana y la consolidación del liderato, el español pasó de ser un outsider a convertirse en el claro favorito, mientras que Roglic se mantenía como la principal amenaza y Gall como una opción de podio sin mucha fe por parte de los mercados. Al final, se cumplió el guion “estadístico”, aunque los aficionados al riesgo que apostaron contra el balear tendrán que aceptar que, en esta ocasión, la lógica ha prevalecido sobre el drama, a pesar de que La Vuelta suele regatear sorpresas.

Impacto para Movistar, para el ciclismo español y lo que está por venir

Para Movistar Team, la victoria de Enric Mas tiene un significado inmenso. El equipo ha estado bajo la lupa durante años, cuestionado por su manejo táctico en las grandes vueltas y por una transición difícil tras la partida de líderes históricos. Este triunfo no solo devuelve prestigio, sino que también refuerza el proyecto y ofrece al equipo una figura de referencia que ya no es solo “el que se queda cerca”, sino el campeón que rompe la sequía.

En el ámbito del ciclismo español, el impacto puede ser doble:

Reactivación del interés local: una victoria en La Vuelta genera siempre un eco mediático, pero cuando llega después de 12 años de espera, puede estimular inversiones en estructuras de base y atraer nuevos patrocinadores. Cambio de narrativa generacional: se pasa del discurso de “no hay relevo de Contador” a “Mas abre una nueva etapa”, acompañada por nombres como Landa, Ayuso y las promesas que han emergido en las últimas temporadas.

Desde un punto de vista deportivo, este triunfo también reordena ligeramente la jerarquía de las grandes vueltas. Los triunfos de Roglic y Pogacar en los últimos años habían consolidado el dominio esloveno en carreras de tres semanas. El éxito de Mas es una rareza estadística que demuestra que aún hay espacio para que otras escuelas ciclistas se cuelen en el palmarés, especialmente en competiciones donde el recorrido prioriza la resistencia sobre la pura explosividad.

Mirando hacia el futuro, la gran incógnita es si Mas podrá trasladar este nivel al Tour y al Giro, o si su terreno natural seguirá siendo La Vuelta. Los antecedentes sugieren que rinde especialmente bien en terrenos conocidos y con un equipo que se ajuste a sus necesidades, pero con la confianza que proporciona un título, los próximos desafíos pueden volverse más ambiciosos. El escepticismo, habitual entre la afición española tras varios tropiezos, ahora convivirá con una ilusión renovada.

Curiosidades sobre Enric Mas y esta Vuelta