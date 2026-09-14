Zverev conquista Nueva York y abre una nueva etapa en el tenis masculino

El 14 de septiembre de 2026 despertó con la resaca de una noche memorable en Nueva York. La victoria de Alexander Zverev en el US Open, no solo agrega un nuevo trofeo a su palmarés, sino que también significa un giro crucial en el tenis masculino.

El alemán, actual número uno del mundo y principal cabeza de serie, superó al estadounidense Ben Shelton con un marcador de 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2 en un encuentro que se extendió a tres horas y 33 minutos. La final fue una mezcla de potencia, tensión y una narrativa que el circuito ha estado esperando con gran expectación. Zverev se lleva así su segundo grande del año, tras haber triunfado en Roland Garros, consolidando un dominio que, por primera vez en mucho tiempo, no está marcado por los nombres de Djokovic, Nadal o Federer.

La final del US Open 2026 se sitúa en un momento decisivo: la llegada de una nueva élite. Zverev alcanza este logro luego de conquistar Roland Garros 2026, encadenando tres finales de Grand Slam de forma consecutiva y registrando un impresionante 25-2 en partidos de majors esta temporada. A sus 29 años, finalmente alcanza la madurez que se esperaba de él durante casi una década, una etapa donde el talento empieza a materializarse de manera constante.

En el lado opuesto de la red, Shelton, octavo cabeza de serie, simbolizaba la esperanza del tenis estadounidense. Con una afición entregada, llegó a la final tras derrotar en semifinales a Frances Tiafoe, en un enfrentamiento intergeneracional que dejaba entrever un renacer del tenis en Estados Unidos. La derrota del domingo prolonga la racha de más de veinte años sin campeones de Grand Slam masculinos de la nación, pero deja a Shelton en el centro de atención mediática y como un firme candidato para futuros grandes torneos.

El camino hasta la final también explica mucho. Zverev enfrentó dificultades en las primeras rondas, con batallas a cinco sets, pero a partir de octavos logró enlazar cuatro victorias sin ceder un solo set, hasta toparse con Shelton. Este cambio de ritmo, característico de un jugador que ya sabe manejar el entorno de los grandes torneos, es clave para entender su reciente evolución competitiva.

Cuadro táctico: el partido, punto a punto

La final dejó varios patrones evidentes:

Dominio en el servicio de Zverev: mantuvo 66 juegos de servicio consecutivos antes de ceder su primera ruptura al final del tercer set.

Superioridad en los desempates: se llevó ambos tie-breaks decisivos de semifinal y final con la calma de un veterano.

Control emocional: tras perder el tercer set, reajustó su estrategia y barrió 6-2 en el cuarto, sin apenas dar opciones a su rival.

Tácticamente, Zverev aplicó el clásico “serve + forehand” moderno, pero con un toque de variación en los ritmos y una elección de golpes más acertada que en sus anteriores finales. Su revés cruzado neutralizó el potente golpe de derecha de Shelton, que encontró su recompensa solo al atreverse a acercarse más a la red y acortar los puntos, aunque quizás llegó demasiado tarde.

Shelton, en su parte, volvió a mostrar uno de los servicios más explosivos del circuito y una derecha digna de un videojuego, pero cometió pequeños errores en momentos decisivos, especialmente en el tie-break del segundo set, donde Zverev capitalizó cada oportunidad. La sensación fue que el estadounidense tiene potencial de campeón, pero aún está en camino de asimilar el ritmo mental de este tipo de encuentros.

El año de Zverev obliga a revaluar el orden del circuito. Con dos Grand Slam en su haber este año, número uno del mundo, y consistencia en citas importantes, entra definitivamente en la categoría de jugador dominante, superando la etiqueta de «next gen» que lo ha acompañado por tiempo. Su transformación física —más robusto y menos propenso a lesiones serias—, junto a un juego más agresivo, le permiten cerrar los puntos antes y conservar energía durante los torneos.

Desde el aspecto mental, la victoria tiene un significado especial. Zverev se libera del recuerdo doloroso de la final perdida del US Open 2020, cuando dejó escapar una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem en un estadio casi vacío por la pandemia. Regresar seis años después al mismo escenario, con el trofeo en mano y ante un público fervoroso, es casi un acto simbólico de su carrera.

En cuanto al mercado, el impacto también es considerable:

Refuerza su perfil comercial como campeón en superficies de pista dura y tierra en la misma temporada.

Incrementa su atractivo para torneos y patrocinadores que buscan una figura relevante en la era post “Big Three”.

Ofrece un nuevo impulso al tenis alemán, que recupera a un campeón global tras años de nostalgia por Becker y Stich.

Para Shelton, aunque haya perdido, también hay beneficios. Con solo 23 años, su llegada a la final del US Open, vivida en un gran ambiente y con la narrativa de héroe local, lo convierte en un activo valioso para el circuito estadounidense y los grandes torneos en Estados Unidos, que finalmente ven en él un rostro joven que presentar.

¿Empezamos una nueva era o es un logro aislado?

La pregunta que todos se hacen tras la noche de Nueva York es clara: ¿estamos ante el inicio de una era Zverev en los Grand Slam? Los datos respaldan esta idea:

Rendimiento en majors 2026: 25-2, con tres finales consecutivas.

25-2, con tres finales consecutivas. Grand Slams en el año: campeón en Roland Garros y US Open.

campeón en Roland Garros y US Open. Sensación competitiva: mejora notable en la gestión de momentos decisivos y habilidad para cerrar partidos importantes.

Sin embargo, el circuito ATP no suele seguir narrativas lineales. Jugadores como Alcaraz, Medvedev o Djokovic —cuando su salud lo permite—, De Minaur y una segunda línea de talento profundo aseguran que Zverev no tendrá un camino fácil en cada grande. Además, Shelton ha dejado claro que no se conformará con ser un simple secundario; varios análisis previos a la final incluso sugerían que podía salir triunfante en cinco sets, cargando con cierta fe estadounidense y un toque de humor sobre la supuesta “inevitabilidad” de un relevo local.

En el corto plazo, la próxima gran cita será la temporada indoor y las ATP Finals, un terreno que históricamente ha sido favorable para Zverev. Si logra mantener el nivel demostrado en París y Nueva York, llegará como gran favorito. A medio plazo, los ojos se posarán en Australia 2027, donde se comprobará si el alemán puede sostener su hegemonía o si su 2026 quedará en el recuerdo como una temporada excepcional en un entorno extremadamente competitivo.