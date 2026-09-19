Cómo, cuándo y dónde ver por TV hoy la final Olympiacos vs Real Madrid de la Supercopa de la Euroliga

El Etihad Arena de Abu Dabi se convierte este sábado 19 de septiembre de 2026 en el núcleo del baloncesto europeo. Olympiacos y Real Madrid lucharán por el primer trofeo de la recién instaurada Supercopa de la Euroliga, en un choque repleto de memoria, revancha y miradas al futuro.

La anticipación ya ha ido en aumento, alimentada por historias de rivalidades acumuladas entre ambos gigantes, como las que recoge el entorno madridista en análisis destacados, como el de la final de cuentas pendientes entre Olympiacos y Real Madrid en Diario Madridista de Okdiario.

Hoy, a las 19:00 horas del horario peninsular español, el balón se lanzará al aire, dando inicio a un duelo inédito por un título. La relación entre los equipos es de larga data.

Este torneo, pensado como precursor de la Euroliga 2026‑27, enfrenta al club más exitoso del continente con uno de sus rivales más habituales en momentos decisivos. El encuentro tiene lugar en un contexto diferente: pista neutral, clima de emirato, y una competición que tiene un aire experimental, aunque con un gran simbolismo para ambos equipos.

Horario, canal y cómo ver el Olympiacos–Real Madrid hoy

Hoy, la pregunta que todos se hacen es clara: cómo, cuándo y dónde ver por TV la final de la Supercopa. La competición ha fijado la final para este sábado 19 de septiembre de 2026, a las 19:00 horas en horario peninsular español, después del partido por el tercer puesto que comenzará a las 16:00.

En España, los derechos de la Euroliga permanecen bajo el control de la plataforma de pago que emite la competición de forma exclusiva. Toda la Supercopa —incluyendo semifinales, el partido por el tercer puesto y la final— ha sido programada en sus canales deportivos, con especial énfasis en #Vamos y sus diales dedicados al baloncesto. Tanto la programación oficial del Real Madrid como la de la operadora han confirmado que esta final Olympiacos–Real Madrid podrá verse en directo a través de #Vamos por M+, además de contar con previa y análisis tras el partido.

Para facilitar la información televisiva, una tabla rápida resume los detalles:

Partido Fecha Hora (España peninsular) Canal principal en España Olympiacos – Real Madrid (final) Sábado 19 septiembre 19:00 #Vamos por M+ / Baloncesto por M+

Datos a tener en cuenta:

En Canarias, se debe restar una hora (comienzo a las 18:00).

En Abu Dabi, son dos horas más , lo que significa que el inicio se traslada a las 21:00 locales.

, lo que significa que el inicio se traslada a las 21:00 locales. La transmisión comenzará unos 15 minutos antes, con previa y conexiones desde la pista.

Cuentas pendientes y contexto histórico entre Olympiacos y Real Madrid

Aunque el trofeo sea nuevo, la rivalidad no necesita ser presentada. Olympiacos y Real Madrid se han cruzado en momentos clave de la historia reciente de la Euroliga. Algunas finales todavía son motivo de malestar para los griegos y se recuerdan con alegría en el entorno del equipo español. Las narrativas de “venganza” y “deudas deportivas” resuenan en un duelo que ambos equipos consideran más que un simple partido de pretemporada ampliada.

En los últimos años, el conjunto blanco ha consolidado su estatus de club dominante en Europa, sumando títulos y apariciones en Final Four. Por su parte, Olympiacos ha vivido ciclos de reconstrucción intercalados con destellos de gran nivel, siempre reflejando un baloncesto físico y tácticamente exigente. La Supercopa se presenta en un periodo de ajuste de plantillas: fichajes recientes, veteranos a la búsqueda de otro anillo y jóvenes luchando por un lugar en la rotación.

Más allá del pasado, el formato de este nuevo torneo introduce una variable intrigante: sólo cuatro equipos invitados, dos días de competición y un título que busca establecerse como un símbolo de prestigio para abrir la temporada. Para Olympiacos, ganar el trofeo en Dubái sería una potente declaración de intenciones tras las últimas temporadas europeas; para el Real Madrid, significaría reafirmar su papel como referencia continental, estrenando una vitrina en una competición que, en este momento, les coloca inevitablemente entre los favoritos.

Supercopa en Dubái: formato, apuestas y pronósticos con escepticismo

La Supercopa de la Euroliga 2026 se ha estructurado como un Final Four compacto:

18 de septiembre: dos semifinales, Olympiacos–Fenerbahçe y Dubai Basketball–Real Madrid .

y . 19 de septiembre: partido por el tercer puesto y final entre el ganador griego y el vencedor español.

Este experimento en Abu Dabi responde a la estrategia de globalización de la Euroliga, con convenios comerciales y una fuerte apuesta por mercados emergentes. Los horarios se han adaptado para acomodar tanto a la audiencia europea como a la local. Las entradas han sido fijadas en un espectro amplio, con precios diferenciados para cada jornada y paquetes combinados.

En el ámbito de las apuestas, las casas especializadas muestran un ligero favoritismo hacia el Real Madrid, con cuotas que reflejan su estabilidad y profundidad. El respaldo al equipo blanco se basa en:

Su notable experiencia en finales europeas recientes.

Una plantilla más amplia y versátil.

Una tradición ganadora en los partidos decisivos.

No obstante, es necesario abordar el tema con cierta precaución: se trata de un torneo nuevo, que se celebra en una pista neutral, en septiembre y con equipos que aún están en proceso de ajuste físico y táctico. Un cuarto mal jugado, una racha de triples de Olympiacos o problemas de faltas tempranas pueden convertir cualquier pronóstico en un buen motivo para memes al descanso. Además, el hecho de ser “un trofeo añadido” en el calendario puede modificar prioridades y rotaciones, ofreciendo más posibilidades de sorprendentemente lo que indican las probabilidades iniciales.

Un aspecto menos visible del análisis se centra en el ritmo de juego que cada equipo puede imponer. Olympiacos tiende a crecer desde la defensa, presionando las líneas de pase y aprovechando las ventajas en el poste; el Real Madrid, por su parte, hace su juego a partir de la velocidad tras rebote, castigando desde el perímetro y manteniéndose en partidos largos gracias a una segunda unidad con talento. La final de hoy será, también, un ensayo general de los estilos que veremos en la Euroliga que comenzará en pocos días.

Curiosidades del duelo y de la nueva Supercopa

Para terminar el repaso, algunas curiosidades que enmarcan este enfrentamiento y la competición:

Es la primera Supercopa oficial de la Euroliga , por lo que el ganador será recordado como el “supercampeón” inaugural.

, por lo que el ganador será recordado como el “supercampeón” inaugural. El Etihad Arena en Yas Island, escenario habitual de UFC y grandes acontecimientos de entretenimiento, le otorga a este enfrentamiento un aire casi de combate estelar.

en Yas Island, escenario habitual de UFC y grandes acontecimientos de entretenimiento, le otorga a este enfrentamiento un aire casi de combate estelar. La final se juega un 19 de septiembre , una fecha más que se suma a la larga lista de noches de historia europea para el Real Madrid y de encuentros memorables para Olympiacos.

, una fecha más que se suma a la larga lista de noches de historia europea para el Real Madrid y de encuentros memorables para Olympiacos. El torneo se ha centrado en solo cuatro partidos , pero ha generado un notable volumen de análisis táctico, impacto económico y debate sobre la globalización del baloncesto europeo.

, pero ha generado un notable volumen de análisis táctico, impacto económico y debate sobre la globalización del baloncesto europeo. Las retransmisiones incluyen previas ampliadas , con especial énfasis en las historias que involucran a jugadores que ya han disputado finales recientes.

, con especial énfasis en las historias que involucran a jugadores que ya han disputado finales recientes. Se han ofrecido paquetes de entradas que combinan las dos jornadas, algo inusual en un torneo recién creado, reflejando la ambición de la Euroliga por consolidar el evento.

La emisión en horario cómodo para España y gran parte de Europa es resultado de una cuidada coreografía entre husos horarios, parrillas deportivas y estrategias de marketing.

Más de un jugador ha admitido que debutar por un título en Dubái tiene un toque de “partido de videojuego”, con su futurista escenario y un ambiente distante al clásico pabellón europeo. Sin embargo, todos concuerdan en que, al momento de que el balón empiece a rodar, solo cuenta el marcador.

Porque, al final del día, entre novedades, patrocinios y cuotas, lo que perdurará será la imagen de quién levante ese primer trofeo de Supercopa en Dubái… y cómo se celebre la victoria en un vestuario que sabe que la temporada real apenas está tomando forma.