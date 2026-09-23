El Real Madrid intensifica la tensión en LaLiga tras un derbi que deja heridas abiertas

La temporada de fútbol español ya cuenta con su primer gran escándalo. El Real Madrid cayó ante el Atlético de Madrid y, solo dos días después, la controversia se trasladó del juego al arbitraje, la presidencia de LaLiga y la credibilidad de toda la competición.

La derrota por 2-1 en el Metropolitano no es la única razón de este revuelo. Con dos derrotas en siete jornadas, el Madrid se sitúa en la cuarta posición, a seis puntos del Barcelona, que lidera la tabla con 21. También el Atlético y el Betis han superado al equipo de José Mourinho, aunque el calendario todavía no ha revelado del todo su verdadero potencial.

Un derbi con demasiadas lecturas

El encuentro dejó varias jugadas polémicas y una conclusión que no favorece a los madridistas: el equipo no supo convertir su dominio en control efectivo del juego. El club emitió un comunicado donde calificó de “pésimo” el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias y señaló al árbitro y al VAR como aspectos clave en la derrota.

Después, el Comité Técnico de Árbitros revisó un par de jugadas discutidas. Entre ellas, la entrada de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, donde el defensor argentino pisó al centrocampista tras disputar el balón. La polémica continúa, pues cada repetición parece convertirse en una sentencia en este inicio de competición.

Mourinho no ocultó su malestar. El técnico portugués puso en duda diversas decisiones arbitrales y defendió que su equipo aún tiene posibilidades de luchar por todos los títulos. Además, el calendario ha dejado al Madrid con dos salidas complicadas: perdió ante el Betis y volvió a caer frente al Atlético.

Equipo Puntos Situación Barcelona 21 Líder destacado Atlético de Madrid 16 Segundo Real Betis 16 Tercero Real Madrid 15 Cuarto

Tebas contraataca

Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió a las críticas de forma contundente. En sus declaraciones, sostener que los árbitros tienen un sesgo contra el Real Madrid es como “vivir en otra galaxia”. También afirmó que ese discurso sirve de coartada para encubrir deficiencias visibles del equipo.

La respuesta del club fue igualmente firme. Desde el Madrid manifestaron que es “intolerable” que Tebas use su posición institucional para atacar a la entidad y consideraron sus palabras como graves e incomprensibles. Esta disputa ya no se centra en una acción aislada, se trata de dos narrativas sobre el producto que ambos dicen velar.

El problema abarca tanto lo deportivo como lo institucional. Si el Madrid sostiene que existe una persecución, deberá presentar pruebas concretas. Por su parte, LaLiga, si responde con descalificaciones, corre el riesgo de alimentar la sensación de un conflicto persistente. El espectáculo se vuelve atractivo, aunque a costa de la serenidad.

Septiembre no decide el título, aunque sí marca tendencias

La clasificación beneficia al Barcelona, aunque no permite afirmar que la Liga esté definida. El Madrid todavía tiene margen para reaccionar y se encontrará con partidos en casa ante rivales directos. El próximo gran reto llegará con el enfrentamiento contra el Barcelona, programado para octubre, mientras que el partido de vuelta ante el Atlético se jugará en el Bernabéu en abril.

El rendimiento del conjunto blanco presenta señales contradictorias. Sus cinco victorias indican que son competitivos, pero las derrotas ante Betis y Atlético generan dudas en sus visitas. Además, el desgaste internacional pesa, ya que el nuevo parón trae consigo más partidos de selecciones, obligando a jugadores como Vinícius Júnior o Federico Valverde a afrontar distancias intercontinentales antes de regresar al club.

Las previsiones más sensatas apuntan a una carrera abierta. El Barcelona arranca con ventaja y con mejor diferencia de goles, pero todavía falta mucho campeonato. El Madrid debe mejorar su juego colectivo, disminuir la dependencia de los rendimientos individuales y canalizar la frustración por el arbitraje en energía futbolística. Las casas de apuestas pueden señalar un favorito; sin embargo, la experiencia demuestra que septiembre suele presentar facturas muy dispares en mayo.