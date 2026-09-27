El Manchester City, culpable de 114 infracciones financieras, enfrenta una sanción sin precedentes

El fútbol en Inglaterra se encuentra en un momento delicado.

Según lo reportado por la BBC, el Manchester City ha sido declarado responsable de la mayor parte de las 115 infracciones financieras investigadas por la Premier League.

A 27 de septiembre de 2026, la sanción aún no se ha hecho pública y el equipo se encuentra en marcha para llevar a cabo un recurso.

El veredicto, que ha salido a la luz gracias a varios medios británicos, identifica al City con 114 incumplimientos. Este fallo proviene de una comisión independiente, pero el proceso disciplinario todavía está lejos de completarse. La situación podría extenderse durante muchos meses, poniendo a prueba el equilibrio competitivo de una liga que, por lo general, resuelve sus conflictos en noventa minutos, no en interminables deliberaciones.

Un caso abierto desde 2023

La Premier League formuló los cargos en febrero de 2023, tras una exhaustiva investigación que duró cuatro años. Las acusaciones abarcan una serie de operaciones realizadas entre 2009 y 2018, un periodo en el que el club hizo la transición de ser un aspirante ambicioso a convertirse en una potencia dominante en el fútbol europeo.

El expediente abarca diferentes áreas de investigación:

Área investigada Número de cargos Información financiera supuestamente incorrecta 54 Datos sobre remuneraciones a jugadores y entrenadores 14 Incumplimientos de las normas de la UEFA 5 Normativas sobre rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League 7 Falta de colaboración con la investigación 35

La vista empezó en septiembre de 2024 y se prolongó casi tres meses más. La acusación sostiene que el club no proporcionó información veraz sobre sus ingresos, contratos y salarios. Por su parte, el City ha rechazado las acusaciones y sostiene que su postura no ha cambiado desde el inicio del procedimiento.

Aún no se puede considerar la condena como una sentencia definitiva en términos deportivos. Queda por conocer los argumentos escritos, la identidad pública de los miembros de la comisión y, especialmente, la decisión sobre la sanción. Asimismo, existe la opción de apelación, un camino que el club probablemente emprenderá para cuestionar tanto los hechos considerados comprobados como la proporcionalidad del castigo.

¿Qué tipo de sanción podría recibir?

El reglamento de la Premier League ofrece diversas posibilidades. La comisión puede imponer una única pena o combinar varias. Entre las alternativas se encuentran:

Multa de considerable tamaño.

Deducción de puntos.

Sanción condicional.

Prohibición o restricción en fichajes.

Descenso administrativo.

Expulsión de la Premier League.

La opción más perjudicial sería una pérdida de puntos que pudiera llevar al descenso. El reglamento permite aplicar una deducción inmediata o, en ciertos casos, retroactiva. Esta última opción podría desencadenar un debate intenso sobre las clasificaciones de temporadas pasadas y los títulos que el club ha conseguido.

La expulsión es el escenario más drástico. No es una consecuencia automática tras una condena, pero sigue siendo una de las sanciones disponibles. Su aplicación requeriría evaluar la gravedad y duración de las infracciones, la cooperación del club y el impacto de la sanción en la competición. La imposición de una multa millonaria podría resultar severa, aunque difícilmente modificaría por sí sola la influencia deportiva de un club con los recursos del City.

El único precedente relevante es el Everton, sancionado con deducción de puntos por no cumplir con las normas de rentabilidad y sostenibilidad. No obstante, el caso del Manchester City es mucho más amplio, abarcando más de diez años y presentando posibles problemas de información financiera, además de acusaciones por falta de colaboración. Comparar ambos casos puede servir como referencia, pero no facilita la predicción de una cifra concreta.

La apelación podría prolongar la incertidumbre

El Manchester City ha comunicado que el procedimiento continúa abierto y que aún restan aspectos significativos por resolver. El club no reconoce el fallo difundido por los medios como una decisión definitiva. La apelación podría suspender o demorar la ejecución de la sanción, aunque la Premier League podría hacer pública la penalización antes de que finalice el recorrido jurídico.

La competición también enfrenta una presión extra. Otros clubes están considerando posibles reclamaciones económicas si se establece que compitieron durante años contra una entidad que no respetó las normas. La disputa por la devolución de premios, la revisión de clasificaciones o las demandas por daños podría trasformar este expediente en un inconveniente tanto deportivo como financiero y reputacional.

El pronóstico más sensato es evitar cifras y plazos concretos. El City podría recibir desde una sanción económica hasta una pena que altere su categoría. La ironía del fútbol inglés ya tiene su guion: mientras los clubes calculan indemnizaciones y puntos, los abogados continúan jugando una prórroga que parece no tener fin.

Datos interesantes sobre el caso