El Algarve pisa el acelerador: MotoGP seguirá en Portimão hasta 2029

El Algarve seguirá siendo una de las grandes paradas del motociclismo mundial. El Circuito Internacional del Algarve (AIA), en Portimão, ha alcanzado un nuevo acuerdo con el Grupo MotoGP para garantizar la presencia del Gran Premio de Portugal en el calendario del campeonato hasta 2029.

La renovación prolonga la relación entre el trazado portugués y la máxima competición internacional de motociclismo y refuerza el papel del Algarve como escenario de grandes acontecimientos deportivos. La región compagina así el impacto de MotoGP con la próxima llegada de la Fórmula 1, cuyo Gran Premio de Portugal está previsto para junio de 2027.

El acuerdo tiene además una dimensión turística. La llegada de miles de aficionados durante los fines de semana de competición genera actividad en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y otros servicios, al tiempo que permite promocionar el destino en numerosos mercados internacionales.

Portimão volverá a rugir en noviembre

La próxima edición portuguesa del campeonato se disputará entre el 20 y el 22 de noviembre de 2026. El AIA acogerá las categorías de MotoGP, Moto2 y Moto3 en un fin de semana que volverá a convertir Portimão en uno de los centros de atención del motociclismo mundial.

La parrilla contará con algunos de los nombres más destacados del campeonato, entre ellos Marc Márquez, Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

La cita llega, además, después de un año especialmente destacado para el circuito. En 2025, el Gran Premio de Portugal registró más de 166.000 inscritos a lo largo del fin de semana, su mayor cifra hasta entonces.

Un circuito que se ha ganado un lugar en MotoGP

El trazado de Portimão entró por primera vez en el calendario de MotoGP en 2020. Aquel estreno dejó una imagen histórica para el deporte portugués: Miguel Oliveira consiguió convertirse en el primer piloto de su país en ganar una carrera de MotoGP en suelo nacional.

Desde entonces, la relación entre el circuito y el campeonato se ha consolidado. La prueba portuguesa pasó a formar parte estable del calendario y el público ha respondido con cifras crecientes, convirtiendo el Gran Premio en uno de los grandes acontecimientos deportivos del Algarve.

Jaime Costa, director general del Circuito Internacional del Algarve, considera que la extensión del acuerdo supone un respaldo al trabajo realizado por el recinto y por las instituciones implicadas en la organización.

“La continuidad de MotoGP durante tres años más garantiza que Portugal y el Algarve refuercen su posición en el mapa de los grandes eventos deportivos mundiales”, señaló.

También desde MotoGP se destaca la singularidad del trazado portugués. Carlos Ezpeleta, director general adjunto del Grupo MotoGP, subrayó que el circuito ofrece carreras especialmente exigentes y que se ha convertido en un escenario apreciado tanto por los pilotos como por los aficionados.

Deporte como escaparate turístico

Las instituciones portuguesas vinculan la continuidad del campeonato con la estrategia de promoción internacional del país.

El secretario de Estado de Turismo, Pedro Machado, destacó el valor de los grandes acontecimientos deportivos para generar notoriedad y actividad económica en distintos territorios. En la misma línea, el presidente de Turismo de Portugal, Carlos Abade, señaló que MotoGP permite mostrar Portugal ante millones de seguidores internacionales.

Para el Algarve, el calendario tiene además una ventaja añadida: el Gran Premio se celebra fuera de los meses centrales del verano.

André Gomes, presidente de Turismo del Algarve, considera que esta característica ayuda a distribuir la actividad turística durante más meses del año y a reducir la dependencia de la temporada alta.

La continuidad de MotoGP hasta 2029 permitirá, por tanto, mantener durante los próximos años uno de los principales escaparates internacionales de la región.

El Algarve prepara también su regreso a la Fórmula 1

El calendario de grandes eventos del AIA no termina con las motos. El circuito de Portimão será también protagonista del regreso de la Fórmula 1 a Portugal.

El Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 de 2027 está programado entre el 18 y el 20 de junio y cuenta con el respaldo de Turismo de Portugal, Turismo do Algarve y el Ayuntamiento de Portimão. El circuito volverá a acoger la competición en 2028.

De esta manera, el Algarve se prepara para encadenar durante los próximos años algunas de las principales competiciones del deporte del motor.

Un complejo preparado para grandes competiciones

Inaugurado en 2008, el Circuito Internacional del Algarve está considerado uno de los grandes complejos de motor de Portugal. Su trazado principal tiene 4,653 kilómetros y 15 curvas y dispone de homologaciones internacionales de la FIA y la FIM.

El recinto forma parte de un complejo que incluye también un circuito de karting, una pista todoterreno, un parque tecnológico y una zona turística.

Con MotoGP asegurado hasta 2029 y la Fórmula 1 prevista para 2027 y 2028, Portimão mantiene así una posición destacada dentro del calendario internacional de los grandes eventos del motor.

Viajar desde Huelva: la A22 ya no tiene peajes

Los aficionados españoles que se desplacen por carretera hasta el Algarve cuentan con una novedad importante. Desde comienzos de 2025, la A22, conocida como Vía do Infante, está exenta de peajes.

La autopista conecta la frontera española, a través del Puente del Guadiana, con el Algarve y recorre la región hasta Lagos.

Aunque todavía pueden encontrarse señales antiguas que recomiendan a los conductores extranjeros utilizar Easytoll, no es necesario registrarse en este sistema para circular por la A22.

Easytoll continúa operativo para vehículos con matrícula extranjera que vayan a utilizar posteriormente otras autopistas portuguesas que sí estén sometidas a peaje electrónico.