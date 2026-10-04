Alcaraz funde a Shapovalov y se enfrentará a Munar, lo que garantiza un finalista en la final de Tokio

Tokio se despierta con una certeza: habrá un representante español en la final del ATP 500.

Carlos Alcaraz se impuso a Denis Shapovalov por 7-6 , 2-1 y retirada.

Un encuentro marcado por las dolencias físicas del canadiense, tal como informa Okdiario.

El otro contendiente del derbi será Jaume Munar, quien venció al francés Kyrian Jacquet con un claro 6-4 y 6-2.

El balear, que inició el torneo desde la fase de clasificación, afronta ahora el mayor desafío de su semana: detener al campeón defensor y primer favorito. Así, el próximo domingo, 4 de octubre de 2026, se confirma una semifinal española en la capital japonesa.

Un partido decidido por la salud

Alcaraz tuvo que luchar más de lo que sugieren las cifras en el marcador. El primer set fue un verdadero duelo de intercambio de golpes y concluyó en el desempate, donde el murciano demostró su mayor precisión. Con un 7-3 en el ‘tie-break’, logró tomar la delantera tras un tramo de igualdad absoluta.

Los problemas físicos comenzaron a hacerse notar en Shapovalov al arranque de la segunda manga. El canadiense recibió atención médica debido a molestias en la pierna derecha y, aunque regresó a la pista, apenas pudo competir de manera efectiva. Decidió retirarse tras el 2-1 a favor de Alcaraz.

Con esta victoria, el español alcanza su quinta semifinal de la temporada y la octava de su carrera en Tokio, según los datos que se hicieron públicos tras el encuentro. Aunque no fue el desenlace que deseaba el campeón, dejó un mensaje de ánimo a su adversario a la cámara: «Regresa pronto, Denis».

«Llegar a una semifinal de esta forma no es lo que quería, pero a veces el deporte es complicado y hay que aceptarlo», comentó Alcaraz al finalizar el partido.

El resultado también permite a Alcaraz continuar defendiendo el título obtenido en 2025. Aunque no ha mostrado una versión arrolladora durante la semana, si hay algo que distingue su juego es su capacidad para sobreponerse a momentos difíciles. Antes de enfrentarse a Shapovalov, superó una situación complicada ante Matteo Arnaldi, al que derrotó por 7-6 y 6-1 tras levantar cuatro bolas de set en el desempate.

Munar, la amenaza que viene desde la sombra

Munar ha labrado su camino con calma y perseverancia. Desde la fase de clasificación, el balear ha ido sumando victorias y ha sabido aprovechar cada oportunidad. Ante Jacquet, necesitó una hora y 40 minutos para firmar un triunfo convincente, evitando que el francés alargara la resistencia.

Las recompensas son significativas:

Competirá en una semifinal de un ATP 500.

Asegura su regreso al ‘top 50’ del ranking mundial.

Tendrá la ocasión de pelear por el primer título ATP de su trayectoria.

Se enfrentará a Alcaraz por quinta vez.

El historial entre ambos favorece al murciano, que lleva una ventaja de 3-1. La única victoria de Munar sobre Alcaraz se produjo en las semifinales del torneo de Marbella en 2021. Su último enfrentamiento tuvo lugar en Queen’s en 2025, con un triunfo para Alcaraz.

Las estadísticas pueden sugerir un favoritismo, pero el juego se decide en la pista. Munar llega con una buena dosis de ritmo competitivo, confianza y muchas horas de juego acumuladas en Tokio. Su estilo se basa en una gran consistencia desde el fondo, habilidad para variar alturas y una notable resistencia en intercambios largos. Alcaraz, en cambio, cuenta con más potencia, recursos ofensivos y experiencia en las grandes ocasiones.

Factor Alcaraz Munar Ranking aproximado Tercero Alrededor del 49.º tras el torneo Condición Primer cabeza de serie y defensor del título Jugador que llegó desde la fase previa Cara a cara 3 victorias 1 victoria Objetivo Revalidar la corona Alcanzar su primera final ATP

Pronóstico: ventaja clara, pero partido complicado

El pronóstico lógico señala a Alcaraz como favorito. Su potente saque, su capacidad para acelerar con la derecha y su juego de dejadas pueden poner en aprietos el patrón defensivo de Munar. En una pista dura, además, el murciano tiene más herramientas para acortar los puntos.

Sin embargo, el favoritismo no garantiza nada, especialmente en un duelo entre compatriotas. Munar conoce bien los automatismos de su rival y no tendrá que lidiar con un ambiente hostil: ambos comparten idioma, referencias y gran parte del circuito. Su estrategia pasará por alargar los intercambios, atacar el segundo saque y evitar que Alcaraz golpee de manera cómoda el primer tiro tras su servicio.

Las apuestas, que sitúan al murciano como un claro favorito, reflejan la diferencia de ranking y trayectoria. No obstante, es vital recordar que las cuotas no consideran si un jugador se levanta con el brazo pesado, si el calor afecta la pista o si el rival decide desplegar su mejor versión. En el tenis, a menudo la calculadora acierta; sin embargo, la cancha puede ofrecer sorpresas.

La semifinal promete ser un desenlace histórico para el tenis español en Tokio. El triunfador avanzará a la final y mantendrá viva la defensa del título de Alcaraz o el sueño de Munar, que ha pasado de la fase previa a hallarse a un solo partido del gran escaparate.

Curiosidades del duelo