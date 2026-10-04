Bellingham alcanza otra dimensión en la goleada histórica de Inglaterra a Croacia: 0-7

En la localidad croata de Rijeka, el fútbol inglés vivió una velada casi mágica.

Inglaterra se impuso 0-7 a Croacia este sábado 3 de octubre de 2026, en un partido perteneciente a la Nations League que elevó aún más la figura de Jude Bellingham.

Un análisis de BBC Sport pone de relieve el avance del jugador del Real Madrid, quien brilló con un gol, tres asistencias y el brazalete de capitán en el tramo final del encuentro.

Esta goleada no fue un mero accidente estadístico. Inglaterra derrochó velocidad en sus ataques, ocupó espacios estratégicamente y penalizó cada error de los croatas. Harry Kane y Bukayo Saka se hicieron con dos tantos cada uno, mientras que Anthony Gordon sumó un gol y una asistencia. La selección dirigida por Thomas Tuchel transformó lo que prometía ser un duelo difícil en una muestra de autoridad clara y contundente.

Bellingham, el futbolista que conecta todas las piezas

Bellingham actuó en múltiples roles: como centrocampista, organizador y una amenaza constante en el área. Su influencia se sintió en diferentes zonas del campo: ayudó a frenar el primer pressing, aceleró las transiciones y encontró a los extremos con pases que rompieron la estructura defensiva local.

Su primera asistencia, que permitió el gol de Saka, simboliza su rendimiento. Recibió el balón entre líneas, levantó la mirada y envió el pase con precisión. Posteriormente, estuvo presente en otras dos jugadas de gol antes de anotar el suyo propio. No se limitó a aparecer en la foto final; fue artífice de gran parte de la jugada.

El momento en el que cedió el brazalete refuerza su imagen de líder. Al ser sustituido con unos 20 minutos por jugar, Bellingham entregó la capitanía y dejó el campo con un Inglaterra que iba a la velocidad de crucero. A sus 23 años, combina rendimiento, personalidad y simbolismo. La comparación con algunos de los grandes centrocampistas ingleses empieza a ser inevitable, aunque es preciso mantener una cierta cautela.

Un gol y tres asistencias en Rijeka.

en Rijeka. Participación directa en más de dos tantos por primera vez con Inglaterra.

Capitanía durante el tramo final del encuentro.

Protagonismo en la mayor derrota de Croacia.

Inglaterra convierte el talento en sistema

La selección inglesa no se apoyó únicamente en una inspiración individual. El equipo actuó como un bloque coordinado. Los laterales aportaron profundidad, los centrocampistas ofrecieron líneas de pase y la delantera alternó apoyos cortos con desmarques a espaldas de la defensa.

Harry Kane volvió a ser la referencia y un finalizador nato. Sus dos goles confirmaron que sigue siendo el gran pilar del ataque, incluso cuando la velocidad del juego aumenta a su alrededor. Saka, desde la derecha, destacó por su desequilibrio y precisión, mientras que Gordon sumó energía y agresividad en el último tercio del campo.

La diferencia también radicó en la eficacia. Inglaterra aprovechó cada oportunidad y mantuvo la intensidad tras abrir la ventaja. Croacia no supo responder ante la movilidad del rival. Cada pérdida se transformó en una amenaza y cada avance inglés parecía llegar con superioridad numérica.

Una derrota histórica para Croacia

El 0-7 marca la derrota más abultada en la historia de Croacia. Un resultado que impacta, tanto por el escenario como por la tradición reciente del equipo balcánico, célebre por competir en grandes partidos y por contar con una sólida estructura defensiva.

Croacia encontró enormes dificultades para contener los movimientos entre líneas del ataque inglés. La distancia entre sus centrocampistas y defensas se amplió con el paso de los minutos, y ese fue el espacio que Bellingham supo aprovechar. Cuando intentó adelantar la presión, Inglaterra encontró terreno para deslizarse. Y al esperar atrás, dejó que Kane, Saka y Gordon recibieran el balón demasiado cerca de su área.

Este abultado resultado plantea interrogantes sobre la capacidad de renovación de Croacia y su respuesta ante los próximos desafíos. Un mal partido puede ser entendible; siete goles obligan a revisar más aspectos: la presión, el apoyo defensivo, la gestión emocional y la reacción ante el primer golpe.

El pronóstico se vuelve incómodo para sus rivales

Inglaterra sale de Rijeka con una candidatura fortalecida en la Nations League y la sensación de haber sumado recursos a su arsenal. El equipo ya no se sostiene únicamente en una acción aislada de Kane o una carrera de Saka. Ahora cuenta con un Bellingham que puede dictar el ritmo del partido desde varias posiciones.

Sin embargo, la cautela sigue siendo necesaria. Las selecciones de élite no se evalúan solo por su capacidad de golear cuando todo fluye, sino por cómo reaccionan ante defensas que se agrupan, marcadores adversos y partidos de máxima tensión. El 0-7 intensifica las expectativas, aunque el fútbol tiende a reclamar sus tarifas cuando una noche perfecta se transforma en una obligación semanal.

Por ahora, el mensaje es claro: Inglaterra tiene talento, estructura y un líder en plena ascensión. Bellingham parece haber abierto una nueva dimensión en su juego. El próximo examen dirá si esto es una explosión momentánea o el principio de una era de dominio.

Curiosidades de la noche