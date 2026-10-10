Cómo, cuándo y dónde ver hoy por TV el Real Madrid-Villarreal y los partidos de Barça y Atlético

Este sábado, 10 de octubre de 2026, el fútbol español regresa al escenario con una jornada de LaLiga que promete emociones.

El Real Madrid se enfrenta al Villarreal a las 21:00 horas, en un choque crucial para el equipo tras el reciente derbi.

Antes, tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid tendrán su oportunidad de mostrarse.

El equipo culé disputará su encuentro contra el Getafe a las 18:30 horas, mientras que el Atlético jugará a domicilio contra el Alavés, con el partido programado para las 17:15 horas. Se perfila una tarde-noche intensa, donde cambiar de canal será una tarea complicada y el mando a distancia se convertirá en un objeto en desuso.

Horarios y dónde ver los partidos

Partido Hora peninsular Televisión Alavés-Atlético de Madrid 17:15 DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar Barcelona-Getafe 18:30 DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar Real Madrid-Villarreal 21:00 Movistar LALIGA, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar

El partido en el Santiago Bernabéu es, sin duda, el gran atractivo del sábado. Los aficionados podrán seguirlo en España a través de Movistar LALIGA en la plataforma Movistar Plus+, además de Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar. La cita está fijada para las 21:00, hora peninsular, y es parte de la octava jornada de LaLiga EA Sports.

Para quienes disfrutan de la competición desde fuera de España, la disponibilidad puede variar según la región. En Estados Unidos, ESPN Deportes y ESPN+ suelen ser las opciones preferidas para seguir este partido, mientras que en otras partes del mundo, la oferta estará sujeta a los derechos que tengan los operadores de LaLiga.

El Bernabéu pide una reacción

En cuanto a la clasificación, el Real Madrid ocupa el cuarto puesto con 15 puntos, resultado de cinco victorias y dos derrotas. Aunque las cifras no indican una crisis, el ambiente es exigente y pide más. La derrota por 2-1 ante el Atlético dejó algunas incógnitas sobre la defensa, el dominio del juego y la capacidad del equipo para hacer valer su estilo en duelos decisivos.

Para el entrenador madridista, José Mourinho, esta noche será una prueba de fuego. Los seguidores esperan intensidad, control y una vuelta a esa versión reconocible del equipo. Un triunfo ayudaría a acallar muchas voces críticas, pero una victoria sin brillo podría dejar abiertas las dudas. En el Bernabéu, los tres puntos son solo el primer paso; el espectáculo es lo que mantiene vivo al aficionado.

El Villarreal, por su parte, llega listo para desafiar la posesión y castigar cualquier error en la salida del balón. El equipo de amarillo ha mostrado mejoría y busca aprovechar la presión del público local. Su meta no es solo resistir, sino llevar el juego a un terreno incómodo, con ataques largos y transiciones rápidas.

Mbappé y Vinícius, las principales amenazas

La alineación que se espera del Real Madrid presenta a Kylian Mbappé como la figura clave en ataque, acompañado por Vinícius Júnior. Mourinho ha confirmado que el delantero francés estará en el campo, una noticia que alivia las dudas en la delantera blanca. Ambos jugadores serán fundamentales, especialmente tras el parón internacional.

La posible formación del Madrid es la siguiente:

Courtois.

Trent, Rüdiger, Konaté y Carreras.

Tchouaméni y Bernardo Silva.

Diomande, Bellingham y Vinícius.

Mbappé.

Este enfrentamiento también medirá la capacidad del centro del campo local para hacerse con las segundas jugadas. Si el Madrid entrega el balón sin cautela, el Villarreal podrá aprovechar cualquier ocasión. Si logra presionar cerca del área rival, el talento de Mbappé, Vinícius y Bellingham podría ser decisivo.

Barça y Atlético, dos partidos con distinto contexto

El Barcelona-Getafe será el primero de los grandes encuentros de la jornada, comenzando a las 18:30 horas. El conjunto azulgrana buscará imponer su estilo de juego ante un adversario que se caracteriza por su orden defensivo y por minimizar los espacios. La agilidad en la circulación del balón será clave para evitar un juego predecible.

Por su parte, el Atlético se trasladará a casa del Alavés a las 17:15 horas, después de haber superado al Real Madrid en el derbi. Este resultado ha elevado la moral del equipo, pero también ha incrementado las expectativas. La verdadera prueba será mantener la intensidad en un partido fuera de su estadio, sin dejarse llevar únicamente por el empuje de su última victoria.

Algunas curiosidades de la jornada