Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Roma-Real Madrid de la Champions

Este miércoles, 14 de octubre de 2026, Roma y Real Madrid se medirán en el Estadio Olímpico, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Este encuentro representa un desafío considerable para el equipo blanco, ante una Roma decidida a hacer del ambiente en su estadio un factor clave.

El partido dará comienzo a las 21:00 horas en la Península y Roma, y en Canarias se iniciará a las 20:00. En nuestro país, la cita se podrá ver en M+ Liga de Campeones, que se encuentra en el dial 60 de Movistar y el 115 de Orange TV, además de a través de la aplicación de Movistar Plus+. También se podrá acceder a M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, dependiendo del operador elegido.

Un partido para medir la respuesta del Real Madrid

El Real Madrid llega a la capital italiana con un plantel cuyo objetivo es competir al máximo nivel, aunque presenta algunas incertidumbres. La posible reintegración de Vinicius al once inicial aportaría velocidad y desequilibrio por la banda izquierda; por su parte, Kylian Mbappé tiene la difícil tarea de ser la principal amenaza en el área rival. Además, Jude Bellingham deberá hacer de puente entre el centro del campo y el ataque, asegurando conexiones precisas.

En defensa también hay novedades importantes. Dean Huijsen parece listo para recuperar su lugar en la alineación titular tras cumplir una sanción en la competición local. Su inclusión es vital para mejorar la posesión del balón y para frenar los embates directos de la Roma, que no suele regalar muchos minutos de calma a sus rivales.

La táctica de José Mourinho podría apuntar a un 4-2-3-1, con Courtois en la portería, Huijsen y Konaté como centrales, y un centro del campo capacitado para mantener el equilibrio y acelerar el juego. El reto será evitar pérdidas en zonas peligrosas y conectar rápidamente con los delanteros en situaciones de ventaja.

La Roma, entre el control y la amenaza de Dybala

La Roma, por su parte, está preparando un esquema más variado, similar al 3-4-2-1. Paulo Dybala será quien controle el tempo del juego, aportando su talento y su capacidad para dar el último pase. A su lado, Soulé y Malen pueden aprovechar cualquier descuido del Real Madrid si este adelanta demasiado sus líneas.

Gian Piero Gasperini no contará con Svilar ni Cristante, ambos fuera de juego por lesión. Estas bajas son significativas para la portería y el equilibrio del centro del campo. Por ello, la Roma deberá compensar su falta con intensidad, presión y un aprovechamiento agresivo de las bandas.

Aspecto Roma Real Madrid Sistema previsto 3-4-2-1 4-2-3-1 Jugador diferencial Paulo Dybala Kylian Mbappé Factor táctico Presión y amplitud Velocidad y transición Bajas destacadas Svilar y Cristante Sin ausencias determinantes confirmadas

El resultado del encuentro podría determinarse en la zona intermedia. Si la Roma logra anular a los centrocampistas del Madrid, tendrá opciones de imponer un ritmo incómodo. Por su parte, si el Real Madrid logra deshacerse de la primera línea de presión, Vinicius y Mbappé encontrarán espacios para hacer daño. Y cuando estos dos tienen campo por delante, el plan del rival puede empezar a tambalearse.

Horario, televisión y opciones para seguirlo

Partido: Roma-Real Madrid.

Roma-Real Madrid. Competición: segunda jornada de la fase de grupos de la Champions.

segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026.

miércoles 14 de octubre de 2026. Hora: 21:00 en España peninsular; 20:00 en Canarias.

21:00 en España peninsular; 20:00 en Canarias. Estadio: Olímpico de Roma.

Olímpico de Roma. Televisión: M+ Liga de Campeones.

M+ Liga de Campeones. Operadores: Movistar Plus+ y Orange TV.

Movistar Plus+ y Orange TV. Online: aplicación de Movistar Plus+, según el paquete contratado.

Los pronósticos indican que el Real Madrid es el favorito por su plantilla y experiencia, aunque jugar en Roma añade un componente difícil de medir: su ambiente. Aunque las cuotas pueden favorecer a los visitantes, las apuestas no defienden córners, no cierran espacios y, lo más importante, no explican qué sucede cuando un partido se vuelve caótico. Para eso, contamos con el fútbol.