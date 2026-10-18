Dónde, cómo y cuando ver por TV el Real Madrid-Sevilla de esta jornada de Liga

El Bernabéu se prepara para la Liga con un enfrentamiento que va más allá de simplemente seleccionar un canal: el Real Madrid-Sevilla pone a prueba la capacidad del equipo blanco para mantener su competitividad y el aguante de un Sevilla que sabe desenvolverse en grandes escenarios.

La previa de Okdiario resalta la necesidad del Madrid de obtener la victoria y evitar cualquier tipo de distracción en torno al club.

El partido está programado para hoy, 18 de octubre de 2026, a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Para los espectadores en Canarias comenzará a las 20:00. Este duelo corresponde a la novena jornada de LaLiga y llega en un momento en que cada tropiezo tiene más peso del que podría parecer a simple vista.

Canal, horario y opciones para verlo

La cobertura del encuentro en España estará garantizada a través de Movistar LaLiga y Orange TV. En la plataforma de Movistar, el canal principal se encuentra en el dial 54; en Orange, en el 110. También se podrá seguir el partido mediante la aplicación de Movistar Plus+, según lo establecido en la programación televisiva de la jornada.

Dato Información Partido Real Madrid-Sevilla Competición LaLiga, jornada 9 Fecha Domingo, 18 de octubre de 2026 Hora peninsular 21:00 Estadio Santiago Bernabéu TV Movistar LaLiga y Orange TV Alternativas LaLiga TV Bar y seguimiento online en medios deportivos

El evento también estará disponible para locales a través de LaLiga TV Bar, mientras que diferentes medios ofrecerán narración minuto a minuto y crónicas posteriores. Resulta esencial comprobar los diales que corresponde a cada paquete de televisión contratado: el fútbol por la tele tiene la capacidad de convertir una noche tranquila en una revisión exhaustiva del hogar.

Un Madrid con presión que cumplir

El Real Madrid entra al partido con la obligación que le confiere jugar en casa. No solo será importante tener la posesión, sino también convertir ese control en ocasiones claras, una circulación rápida y presión tras la pérdida. Frente a un Sevilla que podría replegarse, la paciencia será tan necesaria como la velocidad en los últimos metros.

El equipo merengue deberá evitar que el encuentro se transforme en un intercambio de centros previsibles. La amplitud de los laterales, la movilidad de los delanteros y la llegada de los centrocampistas serán clave para desbaratar un bloque sevillista que seguramente intentará cerrar los pasillos interiores y buscar los espacios en transición.

La presión del ambiente también juega un rol importante. En el Bernabéu, una ocasión fallada puede ser vista como un tropiezo pasajero durante diez minutos, y como una crisis aguda en los diez siguientes. El Madrid debe aprender a manejar esa energía sin caer en la precipitación.

El Sevilla dispuesto a aprovechar su oportunidad

Por su parte, el Sevilla llega al encuentro con un plan muy claro: mantenerse bien protegido, competir en cada jugada y sacar ventaja de cualquier error del equipo local. Cuanto más complicado logren hacer el partido, con pausas, disputas y ataques directos, más posibilidades tendrán.

El equipo andaluz necesitará un alto nivel de precisión para superar la primera línea de presión del Madrid. Un fallo en la salida puede ofrecer oportunidades al rival; por el contrario, una buena transición puede cambiar el rumbo del partido. El primer gol será crucial, especialmente si se marca antes del descanso.

Claves del encuentro

La efectividad del Real Madrid ante un posible bloque bajo.

La capacidad del Sevilla para resistir la presión inicial.

Las pérdidas en zonas centrales.

El desempeño en las áreas.

La gestión emocional en el Bernabéu si el resultado se mantiene igualado.

Pronóstico: favorito, pero no imbatible

El Real Madrid parte como favorito por el hecho de jugar en casa y la diferencia de expectativas entre ambas escuadras. Sin embargo, cualquier pronóstico puede desvanecerse si el Sevilla logra mantener el empate sin goles durante un buen tiempo. Las apuestas suelen favorecer la jerarquía del local; no obstante, el fútbol, en numerosas ocasiones, castiga la confianza excesiva.

Una victoria para el Madrid solidificaría su posición y contribuiría a acallar los rumores en torno al club. Para el Sevilla, sumar puntos significaría un impulso competitivo y una validación de que su estructura tiene potencial incluso ante uno de los gigantes del campeonato. Lo más probable es que el partido arroje un dominio territorial del Madrid, aunque no necesariamente con una goleada.

Curiosidades para la previa