Cómo, cuándo y dónde ver por televisión el Real Madrid-Leipzig de Champions

El Real Madrid se prepara para ofrecer otra actuación destacada en Europa frente al Leipzig. Según el diario madridista, toda la atención se centra en el retorno de Vinicius, quien regresa como titular tras cumplir una suspensión en Liga, así como en la necesidad de llegar al Clásico con buenas sensaciones.

Este encuentro se llevará a cabo hoy, 21 de octubre de 2026, en el estadio Santiago Bernabéu. El inicio del partido está programado para las 21:00 horas. Los aficionados en España podrán seguirlo en directo a través de Orange TV y Movistar Plus+, según la información oficial del club. El árbitro será el húngaro István Kovács.

Un partido con más valor que tres puntos

El Madrid inicia la tercera jornada de esta fase de grupos de la Champions con un historial perfecto de triunfos. Lograr la victoria les permitiría mantenerse en los primeros puestos y estar más cerca de conseguir una clasificación entre los ocho mejores, lo que evitaría tener que afrontar la ronda adicional de eliminatorias.

A este escenario se suma la presión que trae consigo. El equipo blanco llega de golear al Sevilla y tiene el Clásico a la vista. El calendario no da margen de error; una actuación irregular ante el Leipzig podría reabrir dudas justo cuando el equipo parece estar tomando impulso.

El Bernabéu, por su parte, se presenta como un factor clave. Este estadio se ha convertido en uno de los mejores aliados del Madrid, que buscará imponer un ritmo intenso desde el comienzo, recuperar el balón en la parte alta del campo y aprovechar los espacios que dejan el Mbappé y Vinicius. El Leipzig, por su parte, exigirá una vigilancia constante en las transiciones. Un error en el pase en campo contrario podría resultar en un rápido contragolpe hacia la portería de Courtois.

Vinicius vuelve al escaparate europeo

Una de las novedades más destacadas es el regreso de Vinicius Junior. El brasileño no pudo participar en el último partido de Liga por sanción y no estará disponible para el próximo Clásico, pero tiene por delante dos compromisos europeos antes del siguiente parón internacional.

Su regreso al once inicial le brinda una oportunidad única: reencontrar su mejor nivel y demostrar que sigue siendo una pieza clave. El Bernabéu espera su desbordante capacidad, aunque también busca una versión más acertada en la toma de decisiones. El encuentro no solo requiere velocidad y encaramientos; implica saber cuándo acelerar el juego y cuándo asociarse con sus compañeros.

El foco también recaerá en Arda Güler, quien deberá liderar el centro del campo. Su destacada actuación frente al Sevilla le da motivos al técnico para seguir contando con él. A su lado, Tchouaméni tendrá la responsabilidad de equilibrar al equipo y cuidar una defensa que podría ser vulnerada si el Leipzig logra salir rápido al ataque.

Posible alineación y claves tácticas

Según han adelantado desde AS, José Mourinho tiene previsto realizar pocas modificaciones en la alineación a pesar de la cercanía del Clásico. Este sería el once inicial proyectado:

Posición Jugador Portero Courtois Defensa Dumfries, Konaté, Rüdiger y Cucurella Centrocampistas Güler y Tchouaméni Línea ofensiva Valverde, Bellingham, Vinicius Delantero Mbappé

Las mayores incógnitas se centran en el lateral derecho y en cómo se conformará la defensa. Valverde podría jugar más abierto, aportando en ataque, mientras que Dumfries se perfila como el favorito para la banda derecha. La presencia de Bellingham entre líneas implica una amenaza constante para un Leipzig que no podrá limitarse únicamente a defender.

Los pronósticos favorecen al Real Madrid por el hecho de jugar en casa, llegar con una buena dinámica y contar con una amplia experiencia en este tipo de encuentros. Sin embargo, la Champions puede ser implacable con quienes bajan la guardia. Las cuotas pueden señalar a un favorito, pero no hay garantía de que el balón respete las expectativas de las casas de apuestas.

Horario, televisión y datos básicos

Partido: Real Madrid-Leipzig.

Real Madrid-Leipzig. Competición: Champions League.

Champions League. Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.

miércoles 21 de octubre de 2026. Hora: 21:00, horario peninsular español.

21:00, horario peninsular español. Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid.

Santiago Bernabéu, Madrid. Televisión: Orange TV y Movistar Plus+.

Orange TV y Movistar Plus+. Árbitro: István Kovács.

István Kovács. Objetivo del Madrid: lograr la tercera victoria europea consecutiva.

Algunas curiosidades