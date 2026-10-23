Messi convierte Oviedo en una celebración previa al Premio Princesa de los Deportes

Leo Messi ha vuelto a dejar claro que su figura va más allá del fútbol. Este jueves 22 de octubre de 2026, el argentino arribó al Hotel de la Reconquista de Oviedo, acompañado por Antonela Roccuzzo, y generó un ambiente más propio de un gran partido que de un evento institucional.

Pasado el mediodía, un gran número de seguidores se agolpaba en las afueras del hotel. Sin necesidad de balón, césped ni marcador, la emoción colectiva se hacía presente, como suele suceder en las grandes noches deportivas. La entrada de Messi estuvo acompañada por el sonido de las gaitas, una cálida bienvenida asturiana para un futbolista argentino cuya carrera ya es parte de la historia del deporte a nivel global.

Una llegada acorde con su estatus

El jugador fue el último galardonado en aterrizar en Oviedo, lo que aumentó la anticipación durante la mañana. Los seguidores deseaban captar una fotografía, un saludo o incluso un breve contacto visual con el ocho veces ganador del Balón de Oro. En el caso de Messi, la barrera entre admirador y leyenda se acorta a menudo con simplemente levantar un teléfono y gritar su nombre.

La escena tenía, además, un valor simbólico. El Hotel de la Reconquista, tradicional escenario de eventos relacionados con los Premios Princesa de Asturias, albergó a una estrella acostumbrada a llenar grandes estadios. Sin embargo, en esta ocasión, el reconocimiento no se medía en goles ni trofeos. Este premio subraya su recorrido, su influencia en el ámbito internacional y el impacto de una carrera que ha transformado la forma en que se valora el talento individual.

La recepción se puede resumir en tres aspectos clave:

Afición: hinchas congregados frente al hotel antes de su llegada.

hinchas congregados frente al hotel antes de su llegada. Protocolo: la tradicional bienvenida con gaitas, al igual que los otros premiados.

la tradicional bienvenida con gaitas, al igual que los otros premiados. Repercusión: cobertura destacada por parte de los medios y una respuesta masiva del público.

De Rosario a Oviedo, una carrera internacional

Messi llega a este evento tras haber construido una carrera sobresaliente en el FC Barcelona, la selección argentina y, en tiempos recientes, en el fútbol estadounidense. Su palmarés es impresionante, con títulos nacionales e internacionales, cuatro Ligas de Campeones, varios Balones de Oro y el Mundial logrado con Argentina en 2022.

La magnitud de su figura explica la efervescencia en Oviedo. Su forma de jugar fusionó desequilibrio, pausa y una inusual capacidad para leer los espacios. Durante años, su rendimiento ha llevado a que conceptos tácticos como la conducción entre líneas, el pase filtrado o la presión tras pérdida se convirtieran en temas familiares para los aficionados. Cada aparición desde el suelo cambia la conversación sobre el fútbol.

Asimismo, hay un análisis cultural que considerar. Messi no es solo un símbolo de éxitos; para millones de seguidores, representa una manera de competir marcada por la precisión, la creatividad y una aparente sencillez. Esta combinación es difícil de replicar en una campaña publicitaria. Por eso, incluso en un evento oficial, la presencia de Messi tiene el magnetismo de un acontecimiento deportivo.

La ceremonia, la próxima etapa

Messi recibirá este viernes el Premio Princesa de los Deportes en el Teatro Campoamor. La ceremonia reunirá a los laureados de esta edición y pondrá nuevamente a Oviedo en el centro de la atención internacional. El argentino es uno de los nombres más esperados, tanto por el público como por los medios de comunicación.

En términos generales, se espera un discurso sobrio y una ovación prolongada. El más cauteloso recordará que Messi rara vez necesita muchas palabras para dominar el escenario. En esta ocasión, no podrá resolver el evento con un pase o un regate, pero cuenta con una ventaja estadística innegable: pocos deportistas generan tanto interés sin estar en competición.

La jornada también deja una imagen que no se puede pasar por alto: gaitas asturianas acompañando la llegada de un icono nacido en Rosario. El fútbol vuelve a hacer las veces de idioma universal, incluso en un contexto lejano al campo de juego.

Curiosidades de una visita entrañable para el fútbol