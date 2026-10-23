El Real Madrid arrolla al Maccabi (99-113) para colocarse 4-3 en Euroliga

El Real Madrid ha cambiado su actitud y también su trayectoria. Este jueves 22 de octubre de 2026, el equipo blanco se impuso al Maccabi Tel Aviv con un marcador de 99-113 en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado. El encuentro resultó ser un verdadero festín ofensivo. Esta victoria eleva al conjunto dirigido por Pedro Martínez a un balance de 4-3 en la Euroliga.

No fue un triunfo cualquiera. El Madrid llegó a estar 15 puntos por debajo en el marcador, pero reaccionó con determinación y logró imponer una velocidad de juego que se tornó insostenible para el equipo israelí. Esta remontada, además, representa una racha de siete victorias consecutivas en diversas competiciones. Lo que empezó como un preocupante 0-3 en Europa ha dado paso a una mirada renovada hacia los puestos más altos de la clasificación.

Un partido que exigió paciencia

El Maccabi comenzó con fuerza. Su ventaja de 30-23 al final del primer cuarto evidenciaba el dominio local en esos primeros minutos, gracias a lanzamientos certeros desde media distancia y una defensa que complicaba las acciones de los jugadores exteriores del Madrid. Durante el segundo cuarto, la diferencia aumentó hasta 15 puntos, alcanzando un 44-29 que hacía recordar momentos difíciles del comienzo de la temporada.

La respuesta del Madrid fue gradual. Ajustaron su defensa, intensificaron la circulación del balón y permitieron que la segunda unidad marcará un nuevo ritmo. Al llegar al descanso, el marcador indicaba un ajustado 52-51. Aunque no se trataba de una remontada completa, sí era una clara señal de que el Maccabi había perdido el control emocional del encuentro.

Con el inicio de la segunda mitad, el Madrid tomó las riendas del partido. El tercer cuarto se cerró con un parcial de 21-30, dejando el marcador en 73-81. En el último periodo, los blancos mantuvieron la presión ofensiva y alcanzaron los 113 puntos, una cifra que refleja la metamorfosis del equipo desde la llegada de Pedro Martínez.

El triple como argumento principal

El dato más sorprendente fue la efectividad en el tiro exterior. El Real Madrid encestó 21 triples de 40 intentos, un impresionante 52,5 %, estableciendo un nuevo récord de lanzamientos convertidos por el club en un partido de Euroliga. Esta estadística tiene una lectura táctica clara: el equipo supo aprovechar las ayudas defensivas, movió el balón con paciencia y logró tiros liberados al atraer la atención sobre sus bases y pívots.

El contraste con los tiros de dos fue notable: 12 aciertos en 29 intentos, alcanzando un 41,4 %. En esta ocasión, la amenaza del tiro exterior no fue un recurso adicional, sino el motor que alimentó la remontada. En el tercer cuarto, el Madrid sumó 30 puntos, y en el último, 32. A medida que el Maccabi intentaba proteger la zona, dejaba espacios en el perímetro; y cuando salía a puntear, se abrían caminos hacia el aro.

Jugador Puntos Aportación destacada Facundo Campazzo 21 5 triples de 7 intentos Andrés Feliz 18 Dirección y energía desde el banquillo Timothé Luwawu-Cabarrot 15 Amenaza exterior y anotación en transición Alberto Abalde 15 3 triples de 4 intentos Theo Maledon 11 Equilibrio en la creación Walter Tavares 11 Presencia interior y rebote

Campazzo volvió a ser el agitador del juego. Con sus 21 puntos logró marcar el ritmo, especialmente en los momentos en que el Madrid necesitaba un ataque antes de que la defensa rival se organizara. Feliz, con sus 18 puntos, trajo una dosis de agresividad crucial. Desde el banquillo, Campazzo aportó 21 puntos junto a una actuación constante en ambos lados de la cancha.

Una clasificación que cambia de color

El 4-3 sitúa al Real Madrid en los puestos de play-in, de acuerdo con la clasificación tras la séptima jornada. Más allá de la posición en sí, lo que realmente importa es la tendencia: cuatro triunfos consecutivos en Europa, después de un arranque donde se sellaron tres derrotas, un comienzo continental que se recordará como el peor de la historia del club.

Es recomendable ser cauteloso con las expectativas. El equipo ha hallado una producción ofensiva notable, más alternativas desde el banquillo y una identidad exterior clara. No obstante, encajar 99 puntos y permitir una ventaja de 15 unidades señala que persisten problemas en defensa. Regalar medio partido en la Euroliga puede tener un coste alto; hacerlo esperando que caigan 21 triples no parece el enfoque más sensato.

La continuidad en su juego será la verdadera prueba. Si el Madrid mantiene la circulación de balón y controla sus desconexiones iniciales, podrá afianzarse en la lucha por las posiciones principales. Sin embargo, si se apoya demasiado en noches excepcionales desde la línea de tres, cualquier defensa más sólida puede transformar la fiesta en una resaca bastante prolongada.

Curiosidades para cerrar la noche