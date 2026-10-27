La televisión china suspende las emisiones de LaLiga y China cancela la publicidad con Mbappé, porque el madridista dice que Mao fue un dictador

La controversia en torno a Kylian Mbappé ha trascendido el campo de juego, alcanzando la televisión, las redes sociales y los contratos multimillonarios. Según informa la BBC, numerosos patrocinadores chinos han decidido romper sus lazos con el futbolista a raíz de la difusión de un vídeo en el que se burla de un meme que lo vincula a un dictador chino.

Aunque el delantero francés no menciona directamente a Mao Zedong, la imagen que circula en las redes superpone su rostro al del exlíder chino. La veracidad del vídeo no ha podido ser confirmada de forma independiente, y ni Mbappé ni el programa The Bridge han ofrecido aclaraciones públicas. Sin embargo, el efecto ya está a la vista: hoy, 27 de octubre de 2026, la controversia se ha extendido también a la transmisión de LaLiga en China.

Una broma que encontró el peor contexto

En la grabación, Mbappé menciona que uno de sus memes favoritos es una imagen donde aparece caracterizado como “un dictador chino” y que le resulta gracioso compartirlo con amigos. Aunque su tono parece ligero, la situación adquiere una gravedad distinta en China, donde las críticas a figuras históricas asociadas al Partido Comunista son extremadamente delicadas.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, ha afirmado que las palabras o acciones que ofendan a la población china provocarán rechazo social. Si bien la reacción oficial no señala directamente al jugador, su mensaje sirve como una advertencia rotunda a empresas y plataformas: en el mercado chino, el humor tiene límites mucho más definidos cuando toca temas tan sensibles.

El escándalo comenzó a tomar fuerza tras las declaraciones del portal deportivo Dongqiudi, que consideró los comentarios inadecuados. En Weibo, los hashtags sobre el boicot a Mbappé ganaron rápidamente tracción, escalando entre los temas más discutidos. Hasta ahora, el jugador había sido una figura muy querida en China; sin embargo, hoy se ve atrapado en una crisis reputacional que ha transformado su imagen de embajador publicitario a un rostro incómodo.

Las marcas cortan por lo sano

Aunque las compañías no han aludido explícitamente al vídeo, sus comunicados llegaron justo después de que se hiciera viral y emplean un lenguaje bastante similar. Las rupturas afectan, entre otras, a las siguientes empresas:

Empresa Sector Decisión anunciada Dongpeng Bebidas energéticas Fin inmediato de la colaboración Mengniu Productos lácteos Terminación del acuerdo comercial Milkground Quesos y lácteos Ruptura de la relación publicitaria Xiaohongshu/RedNote Plataforma digital Retirada de materiales relacionados

Dongpeng y Mengniu enfatizaron su política de “tolerancia cero” ante cualquier acto que pueda herir sentimientos nacionales. Milkground también anunció el fin de su cooperación. Por su parte, RedNote aclaró que su contrato con Mbappé ya había concluido el 31 de diciembre de 2024, aunque procederá a revisar y eliminar cualquier contenido promocional vinculado al futbolista.

Este golpe resulta particularmente significativo, puesto que Mbappé había cultivado una presencia comercial considerable en el país. Dongpeng utilizó su imagen en diversas campañas de bebidas deportivas, mientras que Mengniu lo había posicionado junto a Lionel Messi en anuncios de gran relevancia. Durante el Mundial de 2026, incluso aparecieron versiones generadas por inteligencia artificial del delantero en espacios publicitarios en China.

LaLiga también queda atrapada

La respuesta de las empresas se extendió a la televisión estatal, donde CCTV ha decidido interrumpir las retransmisiones de los partidos de LaLiga, según informó el medio local The Paper. Además, han retirado anuncios y vídeos protagonizados por Mbappé. Esta medida se habría implementado la noche del lunes y también afecta a otros contenidos relacionados con el atacante del Real Madrid.

No obstante, esto no implica que las relaciones con la competición española estén rotas de manera permanente. Podría tratarse de una respuesta temporal, enfocada en controlar la presión pública mientras se evalúan las repercusiones políticas y comerciales de este incidente. El mensaje es contundente: un escándalo individual puede empañar la visibilidad de un torneo en uno de los mercados audiovisuales más relevantes a nivel global.

Para LaLiga, el desafío no se limita solo al ámbito televisivo. China es un mercado clave para patrocinadores, audiencias digitales y la expansión internacional. Si este conflicto persiste, tendrán que decidir clubes, operadores y anunciantes si continúan con campañas asociadas a Mbappé o si se distancian de su imagen en relación al campeonato.

Un riesgo difícil de calcular

Mbappé no ha emitido disculpas ni aclarado si el vídeo fue editado. Esta falta de respuesta deja abierto un abanico de posibilidades:

Desescalada rápida: el vídeo pierde fuerza, el futbolista presenta una explicación y las marcas limitan su reacción a la retirada de campañas. Crisis prolongada: la televisión mantiene el veto, la presión del boicot aumenta y otros socios comerciales reevaluarán sus contratos.

El segundo escenario podría ser más costoso, aunque no es prudente suponer que cada hashtag signifique una pérdida irrevocable de consumidores. Las redes sociales chinas son capaces de amplificar la indignación a gran velocidad, pero también pueden disiparla rápidamente. Hasta el momento, no hay cuotas deportivas relevantes sobre la duración de este veto; ni siquiera las casas de apuestas se atreven a fijar precios para esta tempestad diplomática.

Todo dependerá de la reacción del futbolista y de la veracidad del vídeo. Mientras no haya una aclaración oficial, las marcas están optando por una estrategia preventiva: es más fácil cancelar una campaña que justificarse por mantener a un embajador que ha ofendido a un símbolo nacional.

Curiosidades del caso

Mao Zedong falleció en 1976, pero sigue siendo una figura clave en la memoria política china.

falleció en 1976, pero sigue siendo una figura clave en la memoria política china. Mbappé ha sido imagen en campañas de bebidas, lácteos y otros productos en China.

Algunas empresas utilizaron imágenes generadas por inteligencia artificial durante el Mundial de 2026.

El escándalo comenzó por un meme, pero acabó afectando a una competición entera.

El vídeo circula ampliamente, a pesar de que su autenticidad no había sido confirmada.

La burla sobre Mbappé como “dictador” ya había aparecido antes en memes relacionados con otras figuras autoritarias.

En China, la sátira sobre líderes históricos puede tener consecuencias legales y comerciales.

Por el momento, el delantero sigue brillando en el campo, pero ha descubierto en el vasto y controlado mercado chino que un meme fugaz puede tener impactos económicos más profundos que cualquier campaña publicitaria.