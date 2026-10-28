Cristiano Ronaldo, cerca de regresar con la selección portuguesa en la Liga de Naciones

Cristiano Ronaldo vuelve a tomar protagonismo en el panorama de la selección de Portugal. La Federación Portuguesa de Fútbol ha hecho oficial que el capitán figura en la prelista para los próximos compromisos de la Liga de Naciones.

La noticia ha salido a la luz este 28 de octubre de 2026, tras semanas de tensión con el seleccionador Jorge Jesus. Aunque su regreso aún no es oficial, el camino se vislumbra despejado. Se espera que la lista definitiva se haga pública el 6 de noviembre.

Una sanción que no obstaculizará su regreso

Ronaldo recibió una sanción de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por haber abandonado la concentración del equipo el 30 de septiembre. Este castigo fue retroactivo y comenzó el mismo día del incidente, por lo que quedará cumplido antes de la próxima ventana internacional.

El delantero tomó esta decisión después de no ser titular en el partido contra Noruega y perderse el siguiente encuentro frente a Dinamarca. Portugal logró ganar aquel partido con un marcador de 4-2, lo que añadió más leña al debate sobre la dependencia del equipo hacia su gran figura.

Por lo tanto, la sanción no será el principal obstáculo. La decisión crucial recae en manos de Jorge Jesus: bien puede optar por convocarle, darle la titularidad o limitar su participación a un rol secundario.

Portugal se ha impuesto sin su estrella

La selección lusa se encuentra en una posición privilegiada. Ha conseguido triunfar en sus cuatro primeros encuentros de esta edición de la Liga de Naciones, asegurando ya su lugar en los cuartos de final, que están programados para marzo de 2027. Además, son los defensores del título obtenido en 2025.

Lejos de Ronaldo, los últimos triunfos han reforzado la percepción de que Portugal tiene recursos suficientes para competir con un ataque más versátil. Jugadores como Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix o Gonçalo Ramos permiten modificar la velocidad y explotar los espacios con mayor efectividad.

Fecha Partido Situación 14 de noviembre Portugal-Dinamarca, en Braga Último tramo de la fase de grupos 17 de noviembre Gales-Portugal Cierre de la liguilla Marzo de 2027 Cuartos de final Portugal ya está clasificada

La llegada de Ronaldo a la selección brinda experiencia, capacidad de remate y una amenaza constante a balón parado. Sin embargo, también conlleva la necesidad de reevaluar la presión y el juego ofensivo. A sus 41 años, la discusión ya no se limita a sus goles; hay que evaluar cuánto puede aportar sin alterar el plan del equipo.

El conflicto con Jorge Jesus, bajo observación

La relación entre ambos seguirá generando interés. Jorge Jesus conoce bien al deportista y ha defendido en diversas ocasiones la importancia de contar con líderes experimentados, pero ha dejado claro que no está dispuesto a garantizar la titularidad solo por el nombre.

El próximo encuentro será una prueba tanto táctica como política. Si Ronaldo acepta un papel acorde a su condición física, Portugal podría beneficiarse de su presencia en momentos clave. Pero si busca ser el protagonista constante, el vestuario podría enfrentarse a una nueva disputa que ya ha impactado en la preparación del equipo.

El calendario ofrece dos visiones diferentes:

En el choque contra Dinamarca, que se disputará en casa, Portugal podría intentar un partido más controlado.

Contra Gales, se buscará cerrar la fase de grupos y explorar alternativas.

La clasificación ya es un hecho, así que Jorge Jesus tiene margen para manejar los minutos.

No se han establecido cuotas de apuestas para el regreso ni la titularidad de Ronaldo. En cualquier caso, el pronóstico más cauteloso es el habitual en estos eventos: aparecer en una prelista no garantiza convocatoria final ni minutos de juego. En el fútbol, sobre todo cuando se trata de Cristiano Ronaldo, la “letra pequeña” a menudo juega un papel inesperado.

Una vuelta plausible, pero no garantizada

Todo indica que Ronaldo tiene verdaderas posibilidades de volver a la selección en noviembre. La Federación no ha cerrado las puertas, la sanción ya se habrá cumplido y Portugal se prepara para dos partidos en los que su experiencia podría ser valiosa.

Sin embargo, la decisión última corresponde a Jorge Jesus y a la condición física del atacante del Al Nassr. El seleccionador deberá equilibrar la jerarquía, el rendimiento y la armonía en el vestuario. La opción más lógica podría ser una convocatoria con una participación gradual, aunque Ronaldo no ha forjado su trayectoria en torno a roles secundarios.

Curiosidades

Cristiano Ronaldo fue campeón de la Liga de Naciones con Portugal en 2019 y 2025.

La selección ganó sus tres últimos partidos del torneo sin su capitán.

La multa aplicada por abandonar la concentración fue de 255 euros.

Portugal se enfrentará a Dinamarca en Braga el 14 de noviembre.

El duelo contra Gales se llevará a cabo tres días después.

Ronaldo podría cumplir 42 años en febrero de 2027.

Jorge Jesus deberá anunciar la lista definitiva el 6 de noviembre.

Portugal ya está clasificada para los cuartos de final en marzo de 2027.

La incógnita no radica solo en si Cristiano Ronaldo regresará a vestir la camiseta de la selección, sino en qué versión de Portugal veremos cuando vuelva a compartir vestuario con Jorge Jesus.