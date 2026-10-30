La pesadilla de Vinicius tiene nombre: Diomande enamora a Mourinho y se entiende con Mbappé

El fútbol cambia de propietario a una velocidad implacable. Vinícius Júnior empezó la temporada como uno de los indiscutibles en el Real Madrid, pero su sanción de cuatro partidos en LaLiga y el notable ascenso de Yan Diomande han modificado significativamente el panorama ofensivo del equipo. A fecha de 30 de octubre de 2026, la inquietud ya no gira en torno a cuándo volverá el brasileño, sino a las condiciones en que lo hará.

Diomande ha sabido aprovechar la ausencia de su compañero con una contundencia que no se puede pasar por alto. El delantero marfileño ha estado involucrado directamente en seis goles durante los últimos cuatro encuentros: tres goles y tres asistencias en apenas 274 minutos, de acuerdo a las estadísticas reveladas este mes. Su destacada actuación contra el Sevilla y su posterior impacto frente al RB Leipzig han transformado lo que parecía una oportunidad pasajera en un debate más amplio.

Una sanción que abrió una puerta

Vinícius fue expulsado en el partido contra el Villarreal tras agarrar del pelo a Nathan Saliba y protestar al árbitro. Este incidente le costó cuatro partidos en la competición doméstica, incluyendo el clásico ante el Barcelona, aunque tuvo la oportunidad de participar en la Liga de Campeones. La sanción hizo que se redujera el foco mediático en torno al brasileño durante unas semanas y ofreció a Mourinho la ocasión de explorar alternativas.

La opción más destacada fue Diomande en la banda izquierda, con Kylian Mbappé como referente ofensivo y Endrick ocupando la otra banda en ciertos partidos. Esta decisión le proporcionó al entrenador argumentos de peso: el Real Madrid salió victorioso ante el Sevilla con un contundente 4-1 y repitió el mismo marcador contra el Leipzig. El equipo mostró velocidad, profundidad y una circulación del balón más efectiva.

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El marfileño no se limita a ocupar una posición estática. Se infiltra en la defensa, combina con Mbappé y amenaza sin necesidad de que todo el juego pase por sus pies. Esta sinergia ha creado una conexión que el técnico no puede ignorar. En Madrid, las camisetas pesan mucho; los resultados, un poco más.

Mourinho pone el rendimiento por delante de los galones

José Mourinho ha dejado claro su mensaje. “Intocable es el escudo del Real Madrid”, expresó al ser inquirido sobre el futuro de Vinícius. Para el técnico portugués, la titularidad debe ganarse por el rendimiento y no por el costo del fichaje, la antigüedad o la fama del jugador.

Esta afirmación se alinea con su trayectoria profesional. Mourinho no suele proteger a una estrella si cree que el equilibrio del colectivo exige decisiones difíciles. Diomande, adquirido por una cifra que podría alcanzar los 140 millones de euros con variables, ha pasado de necesitar un tiempo de adaptación a reclamar minutos con razones futbolísticas.

Esto no implica que Vinícius haya perdido automáticamente su sitio. El brasileño aún posee habilidades que pocos jugadores en el mundo pueden ofrecer: velocidad en el regate, capacidad para superar adversarios y experiencia en encuentros de alta presión. Además, Mourinho ha defendido su trabajo en defensa y ha negado que sus cambios respondan a un castigo disciplinario.

El inconveniente es que el fútbol no siempre premia el historial. Si Diomande mantiene su rendimiento, el entrenador afrontará tres alternativas:

Devolver a Vinícius directamente al once titular.

Respetar al marfileño en la banda izquierda y otorgar al brasileño un rol progresivo.

Juntar a ambos con Mbappé, siempre que el sistema mantenga el equilibrio.

La tercera opción es atractiva, pero también conlleva riesgos. Tres atacantes de gran calidad pueden ser una ventaja o convertirse en un rompecabezas difícil de resolver. Mourinho sabe que el Real Madrid necesita goles, pero también presión tras pérdida, recorridos y disciplina en el posicionamiento.

Mbappé, pieza central de la decisión

La conexión entre Diomande y Mbappé añade una dimensión clave al debate. El francés parece beneficiarse de un compañero que comprende sus desmarques y libera espacios sin exigir un protagonismo constante. Ante el Leipzig, ambos protagonizaron una combinación para uno de los goles y celebraron la actuación con una complicidad que entusiasmó al Bernabéu.

Mbappé será probablemente el eje de cualquier decisión. Si la asociación con Diomande mejora el rendimiento del delantero, Mourinho dispondrá de razones para mantenerla. Vinícius deberá demostrar que su presencia mejora el rendimiento colectivo y no solo su amenaza personal.

El regreso del brasileño a la Liga está previsto para finales de noviembre, a menos que una reducción de la sanción se haga efectiva. Para entonces, Diomande habrá sumado varios partidos como titular y la discusión puede fundamentarse en más que simples opiniones. También conlleva más presión: en el Real Madrid, una suplencia se convierte rápidamente en noticia, y una reacción adversa puede traducirse en un culebrón por capítulos.

La reacción de Vinícius marcará el siguiente episodio

El mejor escenario para el club sería una competencia interna saludable. Vinícius acepta el desafío, recupera su ritmo y responde con buen fútbol. Diomande sigue mostrando un alto nivel. Mbappé encuentra nuevos socios. Mourinho dispone de más alternativas. El dilema de tener un exceso de calidad suele ser una preocupación bastante grata, salvo para aquel que debe conformarse con un banquillo.

No hay confirmación de que Vinícius haya amenazado con dejar el Real Madrid por una posible merma en su protagonismo. Cualquier rumor en este sentido debe considerarse con precaución. El brasileño continúa siendo una pieza estratégica, tanto deportiva como económicamente para el club, aunque su posición ya no está tan asegurada.

La sanción, por lo tanto, puede transformarse en algo más que un mero castigo temporal. Ha dado a Diomande la oportunidad de abrirse paso en el once titular y ha forzado a Mourinho a revisar una jerarquía que parecía consolidada. Al regresar Vinícius, no encontrará un lugar vacío: se topará con un compañero en su sitio y razones suficientes para seguir allí.

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