Dos zarpazos y tres puntos: el Atlético asalta Valencia y amenaza el liderato

El conjunto rojiblanco abrió el marcador en el minuto 35, cuando Alejandro Grimaldo aprovechó un mal despeje en el área local para conectar un potente zurdazo que terminó directamente en la escuadra, superando al guardameta Mathew Ryan. Un auténtico golazo que permitió al equipo de Diego Simeone marcharse al descanso con ventaja.

En la segunda mitad, el Atlético mantuvo su intensidad y terminó de sentenciar el encuentro en el minuto 61. Giuliano Simeone recibió una magnífica asistencia entre líneas de Álex Baena, se plantó frente al portero rival y definió con total tranquilidad para establecer el definitivo 0-2.

El cuadro madrileño no necesitó dominar el juego en su totalidad para llevarse el triunfo. Su presión constante, la solidez en defensa y la habilidad para aprovechar los errores del rival fueron factores determinantes. Aunque el Levante mostró energía ante su afición, acabó pagando muy caro su falta de precisión en momentos clave.

Un éxito edificado sobre la experiencia

El Atlético diseñó un partido que resultaba familiar: líneas juntas, ayudas constantes y rápidas transiciones tras recuperar la posesión. El equipo de Diego Simeone buscó minimizar los riesgos, obligando al Levante a hacer su juego en estático, un planteamiento que redujo las oportunidades de los locales más de lo previsto.

La primera mitad mostró un equilibrio, con alternancias en el dominio y ocasiones para ambos equipos. El conjunto valenciano intentó apretar por las bandas, mientras que los visitantes cuidaron la zona central con gran eficacia. Sin embargo, fue el Atlético quien encontró el camino del gol gracias a la calidad de Grimaldo, que aprovechó un error defensivo para adelantar a los rojiblancos.

Al regreso del descanso, el Atlético aumentó su intensidad. Sus centrocampistas comenzaron a tomar protagonismo en el juego y los delanteros empezaron a recibir el balón en mejores posiciones. La conexión entre Álex Baena y Giuliano Simeone permitió ampliar la ventaja y dejó al Levante en una situación muy complicada.

El segundo tanto cambió definitivamente el panorama del encuentro y obligó a los locales a arriesgar más. Aquí salió a relucir una de las grandes cualidades rojiblancas: defender con ventaja y, a la vez, mantener viva la amenaza del contragolpe.

La gestión del marcador fue igualmente crucial. El Atlético supo ralentizar el ritmo cuando era necesario, cerró los espacios interiores y defendió su área con gran eficiencia. Aunque el Levante presionó en los instantes finales, no logró concretar las ocasiones necesarias para reducir distancias.

Finalmente, los goles de Alejandro Grimaldo (minuto 35) y Giuliano Simeone (minuto 61) certificaron una victoria por 0-2 que permitió al Atlético regresar de Valencia con tres puntos importantes. En el fútbol, la eficacia y la capacidad para aprovechar los momentos decisivos pueden marcar la diferencia.