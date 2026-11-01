El Barça de Lamine Yamal vuelve a sonreír con una goleada al Alavés

El Barcelona necesitaba una noche como la de ayer y la encontró ante un Alavés que fue totalmente superado desde el primer minuto. Fue una victoria que fue tan cómoda como imprescindible: 6-1, con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal, recuperando así el liderato en LaLiga.

El equipo de Hansi Flick transformó el partido en un auténtico despliegue de autoridad. El Alavés escasamente pudo desafiar la posesión, sufrió con cada avance azulgrana y se marchó al descanso con un 4-0 que dejaba resuelto prácticamente el encuentro.

Primer tiempo sin discusión

El Barça salió con una presión alta, una circulación de balón rápida y una destacada presencia entre líneas. Pedri logró encontrar espacios que le permitieron superar la barrera defensiva del equipo visitante, mientras Fermín López se movió con inteligencia atacando la espalda de los centrocampistas del Alavés.

El primer gol llegó en el minuto 8. Pedri filtró un pase hacia Fermín, quien ganó profundidad y asistió a Raphinha para que este definiera. El brasileño volvió a marcar en el 41, aprovechando nuevamente la fragilidad del bloque vitoriano. Entre ambos goles, Fermín se hizo presente con el 2-0 en el minuto 23, tras recibir un pase de Yamal y concluir con eficacia.

El último grito de gol antes del descanso fue para el joven extremo. Yamal, tras una combinación elaborada, recibió el balón en la frontal y lanzó un disparo seco, ajustado al palo. El 4-0 reflejó claramente la superioridad de los locales y reafirmó una tendencia habitual de este Barcelona: cuando adquiere ritmo, transforma cada pérdida del rival en una clara ocasión de gol.

Yamal, protagonista y termómetro ofensivo

Yamal volvió a marcar en el minuto 64. El atacante selló una acción junto a Gabriel Jesus y superó a Sivera en el mano a mano. Ese tanto fue revisado por el VAR antes de ser validado, pero la pausa no alteró el encuentro: el Barça dominaba y el Alavés se defendía como podía.

Su actuación combinó desequilibrio, precisión y lectura del juego. Además de sus dos goles, participó en la construcción del tanto de Fermín y obligó al contrario a defender su banda de manera constante. Aunque el Barcelona no depende de una única vía de ataque, Yamal se ha consolidado como uno de sus principales motores ofensivos.

Protagonista Aportación Raphinha 2 goles Lamine Yamal 2 goles y papel decisivo en ataque Fermín López 1 gol y presencia constante entre líneas Anthony Gordon 1 gol Mariano Díaz Gol del Alavés

La goleada también permitió a Anthony Gordon marcar el sexto tanto en el minuto 81, al aprovechar un pase de Rodri. Mariano Díaz anotó el gol del honor visitante apenas cuatro minutos después, tras un error en la salida del balón. El 6-1 fue una pequeña advertencia en una noche tranquila: incluso los partidos resueltos pueden ocultar distracciones.

Recuperar el liderato no borra las dudas

Esta victoria permite al Barcelona regresar a lo más alto de la clasificación tras una semana incómoda. El equipo venía de encadenar derrotas frente al Real Madrid y el Paris Saint-Germain, resultados que pusieron en tela de juicio la sensación de invulnerabilidad del arranque de temporada. Ante el Alavés, la reacción fue inmediata y contundente.

No obstante, el contexto exige mantener cierta prudencia. El rival ofreció escasa resistencia y cedió demasiado pronto. La verdadera prueba llegará cuando el Barça se enfrente a un adversario que pueda presionar su salida de balón, proteger mejor el área y castigar sus errores. La próxima defensa del liderato se llevará a cabo en un escenario exigente: el Metropolitano.

El resultado refuerza varias certezas:

El Barcelona mantiene una impresionante producción ofensiva.

Raphinha tiene un rol fundamental en partidos importantes.

Yamal sigue marcando diferencias a pesar de su juventud.

Fermín aporta llegada y agresividad desde la segunda línea.

La presión tras pérdida se mantiene como una de las grandes estrategias de Flick.

La relajación defensiva puede suponer problemas ante adversarios de mayor nivel.

No hay conjeturas que realizar sobre un partido ya disputado, aunque el marcador habría hecho tambalear cualquier pronóstico cauteloso. El fútbol, conocido por cobrar factura a la confianza desmedida, permitió al Barça disfrutar de una noche sin demasiadas complicaciones.

Curiosidades del partido

El Barcelona anotó cuatro goles antes del descanso.

Raphinha y Yamal firmaron sendos dobletes.

Fermín participó en el primer gol y anotó el segundo.

El gol de Yamal en la segunda parte necesitó revisión del VAR.

Mariano Díaz evitó el cero en el marcador visitante con el 6-1.

El Barça volvió al liderato tras una semana marcada por dos derrotas.

El próximo reto será mantener esa posición en el Metropolitano, donde la calma suele ser efímera.

El 6-1 no elimina todas las dudas, pero devuelve al Barcelona su mejor argumento: cuando sus jóvenes talentos corren y sus centrocampistas encuentran espacios, el equipo parece redescubrir su capacidad de ser una amenaza formidable.