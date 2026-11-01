El Real Madrid encuentra oro en Santander: Diomande reclama un sitio entre los titulares

El Real Madrid se llevó la victoria por 0-3 ante el Racing este domingo 1 de noviembre de 2026 en El Sardinero, en una demostración de fuerza, velocidad y rodeada de alguna controversia arbitral. Yan Diomande, quien no solo anotó un golazo, se va integrando cada vez más en el sistema del equipo blanco.

El conjunto merengue definió el encuentro en tan solo 36 minutos. Kylian Mbappé, desde el punto de penalti, Jude Bellingham y el propio Diomande marcaron ante un Racing incapaz de resistir el torrente ofensivo. Después del intermedio, los visitantes moderaron el ritmo, pero mantuvieron el control sin permitir acciones de peligro por parte de sus rivales.

Un primer tiempo de alta intensidad

El Racing esperaba el regreso del Real Madrid en un escenario que, desde su retorno a Primera, se había convertido en un auténtico fortín. Sin embargo, esta fortaleza no duró mucho tiempo. El equipo dirigido por José Mourinho mostró desde el inicio una presión elevada, offensivas rápidas y una circulación directa del balón. Su capacidad para recuperar el balón rápidamente les permitió establecerse pronto en el área contraria.

El primer gol llegó en el minuto 11. Mbappé cayó en el área tras un contacto con Prati, y el árbitro no dudó en señalar el penalti. Esta decisión provocó protestas entre los jugadores del Racing, quienes reclamaron que la falta había sido demasiado leve. No obstante, el VAR ratificó la decisión del colegiado y el delantero francés convirtió la pena máxima con una precisión milimétrica.

La controversia no afectó al Madrid. En el minuto 21, Arda Güler envió un pase entre líneas hacia Bellingham, quien controló, eludió a Agirrezabala y firmó el 0-2. Con este gol, el inglés recuperó su protagonismo en el ataque, además de alcanzar los 50 tantos con la camiseta del Real Madrid, tal como indicaron las estadísticas del partido.

El broche de oro llegó en el minuto 36. Tras un saque de esquina y un rebote en la frontal, el delantero marfileño Diomande conectó una volea espectacular con su pierna derecha que se coló en la escuadra. Su disparo no fue solo un adorno a la goleada; fue una muestra de potencia, precisión y confianza.

Minuto Acción Resultado 11 Mbappé transforma un penalti 0-1 21 Bellingham culmina una asistencia de Güler 0-2 36 Diomande marca de volea desde la frontal 0-3

Diomande cambia el debate ofensivo

El impacto de Diomande en el partido fue más allá de su gol. El costamarfileño mostró desborde, trabajo defensivo y habilidad para cubrir distintos sectores del campo. Empezó su andadura desde la banda izquierda, se unió al juego con Bellingham y Mbappé y, en varias jugadas, incluso asumió funciones de lateral adelantado.

Su actuación agrega competencia en una plantilla que cuenta con varias estrellas. Cada intervención del joven delantero incrementa la presión sobre los titulares y obliga a Mourinho a gestionar mejor el tiempo de juego. Además, altera la estructura del equipo: el Madrid tiene la capacidad de juntar talento en el centro, ampliar su juego y ser una amenaza constante a la hora de recuperar el balón.

El Racing sintió el peso de esta movilidad. Sus defensores tuvieron dificultades para encontrar referencias claras, y el centro del campo blanco ganó en la mayoría de los duelos. La superioridad del equipo visitante no solo fue física, sino también táctica: el Madrid supo atacar los espacios laterales y aceleró su juego cada vez que recuperó la posesión.

Control, rotaciones y una advertencia

El segundo tiempo disminuyó en brillantez. El Real Madrid se dedicó a manejar su ventaja y gozó de oportunidades para aumentar la cuenta. Mbappé estrelló un tiro en el poste y tuvo otro intento que se fue desviado. Bellingham incluso volvió a marcar en el tiempo añadido, pero su tanto fue anulado por fuera de juego.

Mourinho aprovechó la comodidad del marcador para repartir esfuerzos entre sus pupilos. Diomande salió en el minuto 85, mientras otros jugadores tuvieron sus minutos cuando el partido ya estaba prácticamente decidido. Esta gestión resultará crucial en un calendario que se presenta cargado, especialmente considerando que el equipo ya acumula seis victorias consecutivas en todas las competiciones.

El Racing, por su parte, se mostró más competitivo en la segunda mitad, aunque no logró convertir su posesión en ocasiones concretas. La derrota lo deja cerca de la zona de peligro, pero siempre es recomendable analizar el resultado desde otra perspectiva: enfrente estaban un Real Madrid que se encuentra en un momento de gran solidez y confianza.

Lo que deja el partido

El Real Madrid suma su sexta victoria consecutiva.

Mbappé ha anotado cinco goles en sus últimos tres partidos.

Bellingham alcanza los 50 tantos como madridista.

Diomande firma su tercer gol en cuatro encuentros.

El Racing pierde por primera vez en casa desde su retorno a Primera.

El Madrid sigue persiguiendo a los primeros clasificados.

El futuro a corto plazo parece favorable para el equipo blanco, aunque el fútbol a menudo tiende a cobrar facturas inesperadas tras noches donde todo parece ir de cara. Si Diomande continúa a este nivel, Mourinho enfrentará un dilema muy interesante: decidir quién se queda fuera mientras todos parecen tener motivos para jugar.

Entre los detalles del encuentro, hay uno en particular que llama la atención: el Madrid necesitó apenas 36 minutos para asegurar una victoria que pudo haber sido aún más amplia, mientras que El Sardinero se dio cuenta de que incluso sus mejores rachas locales pueden verse acortadas por la rapidez con la que Diomande levanta su pierna para disparar.