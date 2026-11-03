Empeora la situación médica del delantero Jesús de Miguel tras el brutal encontronazo con el portero del Andorra

La situación es crítica a más no poder.

El CD Tenerife ha dado a conocer este 3 de noviembre de 2026 que la situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado en términos neurológicos tras el brutal impacto que sufrió contra el FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. El jugador fue trasladado de manera urgente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después de haber quedado inconsciente en el césped.

El encuentro se encontraba en un empate 2-2 cuando ocurrió la jugada. La pelea por un balón dividido culminó en una entrada fortuita, pero extremadamente violenta, del portero andorrano Jesús Owono. Este salió decidido a despejar, pero arrolló al delantero, quien recibió el golpe en la cabeza y quedó en el suelo incapaz de continuar.

Un golpe que cambió el partido

Los servicios médicos atendieron a De Miguel durante varios minutos en el campo. La tensión aumentó al constatar la gravedad de la situación, lo que hizo necesario evacuarlo rápidamente en ambulancia hacia La Candelaria. Finalmente, el partido fue suspendido para siempre en el minuto 108, cuando la atención dejó de centrarse en el fútbol.

Inicialmente, el Tenerife comunicó que el jugador permanecía bajo observación. Sin embargo, durante la madrugada informó de un empeoramiento neurológico. El club declaró que brindaría más detalles en las próximas horas, aunque esquivó ofrecer un diagnóstico definitivo. En estas situaciones de traumatismo, cada actualización médica exige cautela: el césped ansía titulares inmediatos, pero el hospital requiere tiempo y silencio.

[Última hora] 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas. https://t.co/vlOBZI28TP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Una acción involuntaria, una alarma real

Las imágenes del choque evidencian una acción que parece involuntaria. Owono no tenía la intención de causar daño, pero la fuerza de su intervención y la velocidad de ambos jugadores multiplicaron el resultado negativo. En disputas aéreas o por el balón, los porteros a menudo tienen ventaja física, llegando con los brazos en alto; el delantero, por su parte, queda expuesto ante un contacto significativo.

No obstante, esto no exime de la responsabilidad de revisar este tipo de jugadas. Proteger al futbolista implica considerar no solo la intención, sino también la técnica utilizada, el control corporal y el riesgo asumido. Una salida desesperada puede ser legal en teoría, pero devastadora en la práctica. El fútbol es consciente de esta paradoja.

El enfrentamiento entre Tenerife y Andorra ha pasado a un segundo plano. El empate 2-2, la posible resolución administrativa del partido y cualquier discusión sobre el arbitraje quedan relegados ante la evolución del delantero. La prioridad ahora es conocer su estado y mostrar apoyo a su familia, al club y a sus compañeros.

🙏🏼 Des del FC Andorra volem enviar tota la nostra força i els millors desitjos a Jesús de Miguel després del greu incident patit durant el partit d’avui. Esperem que es recuperi aviat. Una abraçada molt forta al jugador, a la seva família i al CD Tenerife. — FC Andorra (@fcandorra) November 2, 2026

Pronóstico abierto y máxima cautela

Sin un parte médico más detallado, aventurarse a establecer plazos de recuperación o consecuencias deportivas no sería prudente. La evolución dependerá de las pruebas que se realicen, de la respuesta neurológica y de las horas de observación que sigan. El empeoramiento notificado por el Tenerife requiere mantener una vigilancia constante.

La incertidumbre también se extiende al calendario del equipo. El Tenerife deberá gestionar el impacto emocional en el vestuario y preparar los próximos partidos con uno de sus atacantes hospitalizado. Mientras tanto, Owono enfrentará probablemente una carga psicológica considerable: aunque el choque fue accidental, una acción de esta índole deja una marca.