El Barça retoma la senda europea con una sólida victoria ante el Aston Villa

El Barcelona vuelve a sonreír en el ámbito europeo. Este 4 de noviembre de 2026, el 3-0 sobre el Aston Villa reafirma que las derrotas ante el PSG y el Real Madrid no han desviado a un equipo que todavía mantiene su velocidad, calidad y capacidad de respuesta.

Desde el principio, la victoria no fue sencilla. El equipo inglés ejerció presión, generó oportunidades y obligó a Joan García a intervenir en varias ocasiones. Pero el Barça supo golpear en los momentos clave y acabó demostrando su superioridad tanto física como técnica.

Un inicio marcado por Lamine

El rumbo del partido se modificó en el minuto 7. Un pase fallido de João Gomes en la salida del Aston Villa terminó en los pies de Lamine Yamal, quien controló, levantó la vista y disparó con precisión, superando a Zion Suzuki. Fue una definición impecable y, además, un nuevo logro para el joven extremo: se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Champions con más goles.

El Aston Villa no se achicó. Nico Jackson buscó aprovechar los espacios, y el Barcelona tuvo que trabajar arduamente para proteger su defensa. João Gomes estuvo muy cerca de igualar el marcador, pero João Cancelo se interpuso en el momento justo. Poco después, Joan García salió valiente fuera de su área para frenar otra peligrosa transición rival.

El equipo de Unai Emery encontró maneras de inquietar, aunque cada error en su construcción tuvo un alto costo. La presión del Barça volvió a provocar pérdidas de balón, dejando claro que el enfoque de Hansi Flick no es sólo dominar la posesión, sino también recuperar el balón rápidamente y atacar antes de que el rival pueda reagruparse.

Raphinha transforma el encuentro

La primera parte dejó sensaciones encontradas. El Barça tenía el control, pero no lograba encerrarlo del todo. El Aston Villa mantenía el partido en vilo, y un episodio polémico en el tiempo de descuento, con un pisotón de Jackson sobre Pau Cubarsí, podía haber cambiado aún más la historia.

Tras el descanso, Flick ajustó su estrategia y el equipo se volvió más equilibrado. La entrada de Rodri permitió una estructura más dinámica, aumentando la conexión del centro del campo con los delanteros. Y así, llegó el gol en el minuto 52:

1-0: Lamine Yamal, minuto 7.

Lamine Yamal, minuto 7. 2-0: Raphinha, minuto 52.

Raphinha, minuto 52. 3-0: Raphinha, minuto 64.

El segundo gol llegó con algo de suerte. Raphinha recibió el balón tras una jugada de Fermín López, disparó y el balón tocó en Pau Torres antes de entrar junto al poste. El tercero fue más espectacular: Cancelo dejó atrás a su marcador y centró de manera precisa para que el brasileño rematara desde cerca.

Raphinha ha anotado ya 19 goles esta temporada en todas las competiciones, una cifra que refleja por qué Flick le considera una solución eficiente como delantero más centrado. Su movilidad, presión y capacidad para atacar el espacio han convertido lo que parecía un rol temporal en un elemento vital para la ofensiva del equipo.

Portería imbatida y planificación hacia Madrid

Con el 3-0, el Barcelona pudo manejar el desgaste físico. Flick decidió sustituir a jugadores clave como Pedri, Fermín y el mismo Raphinha en los últimos minutos. Los objetivos eran claros: cerrar con una victoria convincente en Europa y reservar energías para el importante encuentro liguero del domingo en el Metropolitano.

La portería sin goles también merece mención. Joan García mostró su valía cuando el Aston Villa encontró oportunidades, especialmente ante un cabezazo de Goretzka que terminó dando en el poste, así como una llegada de Mbaye que se desvió a córner. De esta manera, el Barça logró mantener su primera portería a cero en Champions luego de 19 partidos.

Con esta victoria, el Barça se sitúa provisionalmente en los puestos altos de la fase de grupos, acumulando nueve puntos de doce posibles. El Aston Villa, que había registrado tres triunfos en sus partidos previos, pierde su condición de invicto en Europa, aunque mostró resistencia suficiente para recordar que la goleada no llegó sin esfuerzo.

El próximo reto está a la vista y tendrá implicaciones directas en la lucha por el liderato nacional. El Metropolitano evaluará la verdadera recuperación del Barcelona. Contra el Aston Villa, el equipo mostró su presión, eficacia y confianza; frente al Atlético, además, deberá controlar los nervios, pues en ese campo ningún despeje es seguro.

Curiosidades