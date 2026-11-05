Un misil de Valverde rescata al Madrid en Atenas

El Real Madrid volvió a flirtear con el peligro, pero encontró el camino hacia la victoria en el instante 92. Un potente tiro de Fede Valverde selló el triunfo por 2-3 ante el AEK, asegurando así su continuidad perfecta en el panorama europeo. Una noche que se convierte en otra demostración de la capacidad de supervivencia del equipo madridista.

El conjunto dirigido por José Mourinho tuvo que levantarse dos veces en Atenas. Aboubakary Koita abrió el marcador para el equipo griego en el minuto 12, pero Jude Bellingham replicó antes del descanso. Luego, Stavros Pilios volvió a adelantar al AEK en el minuto 75. Sin embargo, apenas tres minutos después, Kylian Mbappé igualó el marcador. Cuando más parecía que un empate era lo inevitable, Valverde conectó con un balón en la frontal y, con un disparo potente, lo envió al ángulo.

Un partido que el Madrid complicó solo

La victoria tiene un peso considerable: cuatro triunfos en igual número de jornadas y 12 puntos en la fase de liga. El equipo blanco ya puede mirar hacia la siguiente etapa con tranquilidad, aunque el resultado deja también una lección clara. Durante largos momentos, el Madrid no estuvo a la altura de su propio nivel, brindó espacios y permitió que un rival que en principio es inferior se atreviera a soñar con la sorpresa.

El AEK no necesitó una posesión prolongada para causar peligros. Se limitó a correr, atacar los vacíos y aprovechar la relajación mostrada por el equipo visitante. Koita fue una constante amenaza y estuvo presente en las jugadas más candentes del cuadro ateniense. El dominio del Madrid fue más una cuestión de jerarquía que de control, lo que se tradujo en una diferencia pequeña en el marcador, pero enorme en el análisis táctico.

La secuencia de goles resume el encuentro:

Minuto Acción 12 Koita adelanta al AEK 32 Bellingham empata con un recurso de calidad 75 Pilios marca el 2-1 78 Mbappé firma el empate 92 Valverde completa la remontada

Bellingham y Mbappé sostienen la reacción

Bellingham volvió a ser el engranaje entre el centro del campo y el ataque. Su gol llegó en un instante crítico, evitando así que el Madrid se fuera al descanso sumido en la ansiedad. El inglés se hizo presente en las áreas clave, pidió la pelota y aportó esa pausa que faltó en otros momentos del partido.

Mbappé, por su parte, una vez más respondió en el momento que más lo necesitaba el equipo. Su gol en el minuto 78 revitalizó a su escuadra y transformó los últimos instantes en un asedio constante. El francés incluso hizo temblar el larguero con un disparo poco antes del tanto decisivo. Aunque sus estadísticas ofensivas son destacables, el Madrid aún precisa que sus estrellas se involucren más en la construcción del juego.

El regreso de Valverde tras su lesión fue otro de los puntos a resaltar. Ingresó al terreno de juego en el minuto 67 y se mostró como un jugador decisivo. Su influencia no se limitó al espectacular gol: aportó energía, presión y profundidad en un momento en el que el partido pedía piernas frescas. Su tanto recordó que el uruguayo tiene la capacidad de cambiar el rumbo de un encuentro desde cualquier distancia.

El debate: carácter o falta de control

El Madrid suma una nueva remontada a su historial y alcanza ya siete victorias consecutivas en todas las competiciones. Esta capacidad competitiva no es mera casualidad. El equipo cuenta con una férrea confianza, incluso cuando el juego no fluye, y tiene futbolistas capaces de resolver la situación desde una jugada individual brillante.

Sin embargo, convertir la épica en rutina puede resultar costoso. Frente a rivales de mayor calibre, regalar una hora de partido puede resultar mortal. Mourinho deberá trabajar en la salida del balón, resguardar mejor los espacios interiores y garantizar que el equipo no dependa solo de un destello de inspiración al final. El próximo contrario podría no ofrecer esa última oportunidad, y aunque las casas de apuestas suelen favorecer al Madrid, el césped no admite aplazamientos para los favoritos.

Este triunfo también nos deja varias claves:

El Madrid mantiene un 100 % de victorias en la Champions.

Valverde volvió con un gol decisivo desde fuera del área.

Bellingham sigue siendo una pieza crucial en la reacción ofensiva.

Mbappé anotó en un momento determinante.

El AEK demostró que puede ser un competidor si encuentra espacios y ritmo en su juego.

Este 4 de noviembre de 2026, el Madrid se marcha de Atenas con tres puntos, renovada confianza y ciertos aspectos por mejorar. El misil de Valverde mantiene viva la celebración europea, pero a la vez resalta las fisuras de un equipo que sigue ganando, aunque aún no termina de convencer del todo.

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