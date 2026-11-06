Feijóo se planta en su programa: renuncia expresa al Mundial con Marruecos si la final no se juega en España

El Partido Popular ha establecido la final del Mundial 2030 como una cuestión política crucial: si la FIFA elige Casablanca, España debería renunciar a participar en el torneo, tal como informó él mismo en El Chiringuito. Esta propuesta se incorporará al programa electoral del partido para las elecciones del 29 de noviembre.

Este aviso representa más una presión diplomática que una decisión ejecutiva al instante. El Gobierno no tiene la capacidad de ordenar a la selección que se retire de una competición internacional, siendo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la que tiene la última palabra en este asunto. En consecuencia, el balón se encuentra en un terreno más complicado que el de un mitin habitual.

Una candidatura conjunta rodeada de polémica

España, Portugal y Marruecos compartirán la organización del Mundial de 2030. La FIFA otorgó el campeonato a los tres países en diciembre de 2024, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de algunos partidos en celebración del centenario del primer torneo mundial. Originalmente, la candidatura fue concebida como un esfuerzo ibérico, y Marruecos se unió después, lo que alimenta el argumento del PP sobre la necesidad de que España aloje el encuentro más crucial.

El problema radica en que la adjudicación del torneo no especificó la sede de la final. La FIFA ha declarado que esa decisión se tomará en el futuro, tras evaluar las candidaturas, los estadios disponibles y las condiciones organizativas. Las inspecciones a las ciudades candidatas están programadas para noviembre y diciembre, y la distribución definitiva de los partidos se dará a conocer más adelante.

La contienda enfrenta dos propuestas que llevan consigo una clara carga simbólica y económica:

Aspirante Estadio Principal argumento España Santiago Bernabéu o Camp Nou Trayectoria en organización, infraestructuras y tradición futbolística Marruecos Futuro estadio Hassan II, en Casablanca Capacidad esperada de 115.000 espectadores y mayores posibilidades de ingresos

El estadio marroquí se ha convertido en la principal baza de Rabat. Su capacidad proyectada supera a la del Camp Nou remodelado, que alcanzaría unos 105.000 asientos. Esta diferencia podría influir en la decisión que tome la FIFA, especialmente considerando la venta de entradas, los ingresos comerciales y la imagen que ofrecería un recinto monumental para la final.

El PP emplea a la selección como instrumento de presión

El programa de Alberto Núñez Feijóo establece que España no debería participar en el Mundial si Marruecos recibe la final. El objetivo expresado es presionar a la FIFA antes de que tome una decisión, que se espera para 2027. La formación ya había insinuado esta táctica cuando su portavoz nacional, Borja Sémper, afirmó que habría que “replantear nuestro papel” si Casablanca se adjudica el partido.

Esta postura se suma a la ofensiva que el PP lleva adelante contra el Gobierno de Pedro Sánchez en temas relativos a Marruecos. Feijóo ha exigido que el Ejecutivo no “comercie” con la sede de la final y ha defendido que el evento se lleve a cabo en España por motivos deportivos, logísticos y de tradición, no desde un enfoque nacionalista.

Por su parte, el Ejecutivo afirma que está trabajando para lograr que España acoja la final. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha apelado a la experiencia española en la organización de grandes eventos y al peso de la candidatura original junto con Portugal. La RFEF, igualmente, mantiene esa aspiración. Su presidente, Rafael Louzán, ha recordado que se han firmado acuerdos con los países organizadores y con la FIFA, y ha descartado dar por sentado que se produciría una retirada.

Una amenaza compleja de llevar a cabo

La principal debilidad del planteamiento del PP es de carácter jurídico y operativo. España no controla directamente la participación de la selección. La RFEF es la que decide sobre la relación deportiva con la FIFA y, además, la candidatura mundialista está sustentada por contratos y compromisos asumidos por federaciones y administraciones públicas.

No se contempla la posibilidad de abandonar la organización. La idea sería que España mantuviera su papel como país anfitrión, pero que la selección no compitiera si el partido final se lleva a cabo en Marruecos. Esta situación suscitaría varias dudas:

Cuáles serían las consecuencias para la RFEF si incumpliera sus compromisos internacionales.

Cómo impactaría esto en los contratos comerciales y televisivos de la selección.

Si la FIFA podría sancionar a España o restringir su participación futura.

Qué repercusión tendría la ausencia del campeón vigente en el torneo.

Por ahora, la medida tiene un valor político más evidente que una aplicación práctica concreta. Permite al PP presentarse como el defensor de la posición española, pero al mismo tiempo plantea a la formación una pregunta incómoda: ¿estarían dispuestos a sacrificar la participación de la selección en un Mundial que se organiza en parte en España para defender su batalla por la final?

Esa paradoja no es menor. La selección podría disputar partidos en estadios españoles, el país seguiría organizando encuentros y las administraciones asumirían los costos, pero el equipo nacional quedaría fuera de competencia. Un Mundial sin España tendría una repercusión evidente, aunque también podría dejar una imagen difícil de justificar ante los aficionados.

La decisión de la FIFA aún está en el aire y las inspecciones jugarán un papel clave. Mientras tanto, Madrid y Barcelona pugnan por representar a España, mientras que Casablanca intenta convertir su nuevo estadio en el argumento definitivo. En este juego, el tamaño del campo puede ser relevante, pero el verdadero partido se dirime en las oficinas, donde cada voto tiene más peso que cualquier córner.