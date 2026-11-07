Alcaraz supera a Fritz y se acerca a París

Carlos Alcaraz transformó la presión en espectáculo. El tenista español logró una remontada épica ante Taylor Fritz en los cuartos de final del Masters 1000 de París, imponiéndose 6-7 , 7-5 y 6-3 tras salvar dos bolas de partido.

El triunfo, que se produjo el viernes 6 de noviembre de 2026, adquiere un significado especial: coloca a Alcaraz en sus primeras semifinales en la capital francesa y confirma la clasificación de Rafa Jódar para las ATP Finals de Turín. Fritz, que necesitaba avanzar una ronda más para superar al madrileño en la clasificación de la temporada, se quedó a las puertas y, como suele ocurrir en este torneo, las cosas no se desarrollaron como se esperaban.

Una batalla de casi tres horas

Fritz comenzó dominando el partido, gracias a un servicio sólido y una actitud agresiva desde el fondo de la pista. El estadounidense se adjudicó un primer set lleno de tensión en un interminable desempate, que culminó con un 12-10 después de que ambos tuvieran la oportunidad de cerrarlo.

Alcaraz no encontró soluciones inmediatas ante la fuerza de su rival. Fritz presionó su segundo saque, intentó acortar los intercambios y llegó a tener ventaja en el segundo parcial. Sin embargo, el murciano se mantuvo sereno en los momentos más críticos.

Con 5-3 y 5-4 en contra, Alcaraz salvó dos bolas de partido. La segunda llegó tras un intercambio espectacular, rematado con un passing de derecha que dejó sin opciones al estadounidense. Fritz esbozó una sonrisa; posiblemente porque discutir con una obra de arte es complicado.

Ese golpe emocional resultó crucial. Alcaraz recuperó su saque perdido, mantuvo su servicio y volvió a romper para emparejar el marcador. En el tercer set, aumentó la intensidad, redujo los errores no forzados y atacó con más frecuencia la segunda pelota del norteamericano. El quiebre en el cuarto juego le permitió llevar la ventaja hasta el 6-3 definitivo.

Clave del partido Alcaraz Fritz Sets ganados 2 1 Bolas de partido salvadas 2 0 Desempate ganado 0 1 Resultado 6-7 , 7-5, 6-3 Derrota

El techo de París se transforma

El torneo francés había sido un desafío para Alcaraz desde su debut en pista cubierta en 2021. Hasta este año, no había conseguido superar los cuartos de final, algo sorprendente para un jugador que ha logrado siete títulos de Grand Slam y alcanzó tres semifinales en torneos Masters 1000 en la pasada temporada.

La superficie rápida bajo techo habitualmente favorece el saque, la primera aceleración y la habilidad para ganar puntos cortos. Con esto en mente, Fritz parecía tener una ventaja clara. Su potente servicio le permitió liderar durante numerosas fases del partido, pero su rendimiento se desvaneció en los momentos de mayor exigencia.

Alcaraz supo revertir la situación aplicando una mezcla familiar de recursos: dejadas ingeniosas, golpes cruzados, una defensa implacable y su notable habilidad para elevar su juego cuando las cosas se complican. También ajustó su selección de tiros, ya que en la segunda mitad del encuentro dejó de buscar el golpe decisivo demasiado anticipadamente, lo que obligó a Fritz a trabajar más en cada punto.

Su recompensa será un enfrentamiento en semifinales contra Casper Ruud, quien se deshizo de Nuno Borges por 7-6 (7-5) y 6-4. El noruego, aunque con un estilo menos explosivo que Fritz, es capaz de extender los intercambios y variar la altura y velocidad de sus golpes. El partidazo está programado para el sábado 7 de noviembre.

Jódar se beneficia del efecto dominó

La derrota de Fritz sentenció la lucha por el último puesto en las ATP Finals. Rafa Jódar, que ocupa el noveno lugar en la clasificación de la temporada, se convirtió en el octavo clasificado, acompañando a Alcaraz en la cita de Turín, programada del 15 al 22 de noviembre.

El madrileño no tuvo que volver a la pista. La combinación de resultados en París terminó favoreciéndole: la eliminación de varios competidores, incluida la de Fritz, allanó el terreno. El estadounidense necesitaba alcanzar las semifinales para superar al español, pero se quedó a un paso y con dos bolas de partido que no pudo aprovechar.

La lista de clasificados también incluye a Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Arthur Fils. Jannik Sinner, por su parte, no participará debido a una lesión.

Pronóstico para la semifinal

Alcaraz entra con ventaja por su experiencia y capacidad para cambiar el ritmo del juego. Ruud podría incomodarlo si logra imponer intercambios prolongados y minimizar los errores, aunque el español llega con una dosis de confianza difícil de cuantificar en una estadística.

Alcaraz: más recursos ofensivos y mejor capacidad de respuesta.

más recursos ofensivos y mejor capacidad de respuesta. Ruud: consistencia, paciencia y habilidad en los puntos largos.

consistencia, paciencia y habilidad en los puntos largos. Factor decisivo: el rendimiento del segundo saque y la eficacia en las primeras oportunidades de quiebre.

A la hora de apostar, cualquier favoritismo debería ser considerado con cautela. El duelo ante Fritz recordó que en París, una bola de partido puede definirse en un abrir y cerrar de ojos. Alcaraz persigue su primer título en la capital francesa y está a tan solo dos victorias de lograrlo.

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