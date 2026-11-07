Cuándo, dónde y cómo ver el Valencia-Real Madrid de este sábado 7 de noviembre de 2026

Este sábado, 7 de noviembre de 2026, se llevará a cabo el emocionante duelo entre el Valencia y el Real Madrid en el icónico estadio de Mestalla, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports. El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas, hora peninsular.

Los equipos llegan con estados bien diferentes. Los blancos intentan seguir con su impresionante racha de siete victorias consecutivas, mientras que el Valencia anhela hacer de su cancha un punto de inflexión tras una temporada irregular.

Fecha, hora y escenario

Aquí tienes los datos clave del partido:

Dato Información Partido Valencia CF-Real Madrid Fecha Sábado, 7 de noviembre de 2026 Hora 21:00 horas en España peninsular Competición LaLiga EA Sports, jornada 12 Estadio Mestalla, Valencia Emisión principal en España DAZN Alternativas televisivas DAZN LaLiga en Movistar Plus+ y Orange TV Seguimiento digital Aplicaciones y webs de DAZN y medios deportivos

El choque se celebrará en Mestalla, un terreno que suele calentar el ambiente competitivo incluso antes de que suene el silbato. El Valencia contará con el apoyo de sus fieles, mientras que el Real Madrid afrontará un reto importante en su búsqueda de los primeros lugares de la clasificación.

Cómo verlo en España

Para los aficionados en España, la mejor opción para seguir el encuentro en vivo será a través de DAZN. Además, el partido estará disponible en el canal DAZN LaLiga, que forma parte de algunas ofertas de Movistar Plus+ y Orange TV.

Si deseas verlo online, deberás contar con una suscripción activa que incluya los derechos de LaLiga. Esta plataforma permite el acceso al partido desde dispositivos como televisores inteligentes, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, aunque es aconsejable verificar que el paquete contratado incluya esta cobertura antes del inicio.

Quienes no puedan disfrutar de la transmisión en directo tendrán la opción de seguir el minuto a minuto, conocer las alineaciones, repasar estadísticas y leer la crónica del partido en portales deportivos digitales. En Valencia, la cadena 7televalencia también ha planeado una cobertura especial con previa, narración y análisis del encuentro.

Horarios internacionales

El inicio está agendado para las 21:00 en España, y aquí tienes algunas de las conversiones horarias:

Reino Unido: 20:00 horas.

20:00 horas. Argentina, Chile y Uruguay: 17:00 horas.

17:00 horas. Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas.

15:00 horas. México: 14:00 horas.

14:00 horas. Estados Unidos, costa este: 15:00 horas.

Los aficionados en América deberán decidir entre la sobremesa o seguir la emoción del fútbol europeo. En cambio, para los seguidores en España, el partido se sitúa en una de las franjas más atractivas del sábado: una cena pendiente, móvil en silencio y paciencia hacia el árbitro, si el resultado no acompaña.

Qué se juegan Valencia y Real Madrid

El Real Madrid parte como favorito, gracias a su dinámica positiva, potencial de plantilla y resultados recientes. Su meta es mantener la presión sobre la parte alta de la tabla y aprovechar cualquier desliz de sus rivales. No obstante, visitar Mestalla nunca garantiza un triunfo fácil; el ambiente puede influir en el juego y forzarles a trabajar cada una de sus posesiones.

Por su lado, el Valencia llega a este enfrentamiento en una situación crítica. A pesar de haber ganado al Elche por 0-1 en su último choque, el equipo todavía se encuentra en los puestos bajos de la clasificación y necesita sumar puntos para recuperar la confianza. La intensidad, las transiciones veloces y la capacidad de resistir los primeros compases del juego serán sus mejores armas.

Las claves tácticas se pueden resumir en tres aspectos:

La salida del balón del Valencia bajo la presión del Madrid. Cómo la defensa local gestione los espacios. La efectividad del Real Madrid en las áreas.

Aunque las apuestas favorecen claramente al equipo visitante, las cuotas no marcan goles ni detienen disparos. Es lógico que el Madrid sea considerado el favorito, pero Mestalla tiene la costumbre de recordar que en el fútbol, las estadísticas no siempre se cumplen.

Transporte y ambiente en Mestalla

Metrovalencia ha dispuesto refuerzos en ocho líneas para facilitar el regreso de los aficionados tras el encuentro. Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 ofrecerán servicios adicionales.

La estación de Aragó, una de las más cercanas al estadio, contará con salidas posteriores al partido hacia diferentes puntos de la red. También se ampliarán los servicios desde Facultats, Àngel Guimerà, Benimaclet y Alacant, con horarios hasta después del final del encuentro.