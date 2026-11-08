Alcaraz se impone en París y salda su cuenta pendiente con Shelton

Carlos Alcaraz ya se ha hecho con su anhelada corona parisina. Este domingo 8 de noviembre de 2026, el murciano se enfrentó a Ben Shelton y salió victorioso con un marcador de 7-6 (7-5) y 7-5, levantando por primera vez el Masters 1000 de París. Este triunfo también sirvió como una revancha después de la caída ante el estadounidense en los cuartos de final del último US Open.

La final cumplió con las expectaciones generadas: potencia desbordante, intercambios intensos y la capacidad de ambos jugadores para convertir cada punto en una pequeña explosión de tenis. Shelton tuvo sus oportunidades, pero Alcaraz supo manejar mejor los momentos cruciales y selló el encuentro tras una hora y 57 minutos de juego.

Una final decidida por los matices

El primer set transcurrió sin grandes alteraciones hasta llegar al tie-break. Shelton intentó acortar los puntos mediante su servicio y su potente derecha, mientras Alcaraz buscó desplazarlo de un lado a otro para forzarlo a golpear desde posiciones complicadas. En el desempate, el español mostró mayor precisión y se adelantó con un 7-5, lo que podría haber alterado el rumbo del encuentro.

La segunda manga dio un giro importante. Shelton logró ponerse por delante, pero el campeón no se dejó llevar por la ansiedad. Alcaraz aplicó combinación de dejadas, cambios de altura y aceleraciones desde el fondo para recuperar el terreno perdido. En el tramo final, emergió su faceta más competitiva: mantuvo la calma, encontró profundidad y convirtió el segundo punto de campeonato con un magistral passing de derecha seguido de un revés a pista abierta.

Aspecto Alcaraz Shelton Resultado 7-6 (7-5), 7-5 6-7 (5-7), 5-7 Sets ganados 2 0 Duración 1 h 57 min 1 h 57 min Clave táctica Variación y defensa Potencia y primer golpe

El duelo evidenció dos estilos cada vez más claros. Shelton basa su juego en la velocidad de su saque, la agresividad constante y su capacidad para dominar con pocos golpes. Alcaraz, por su parte, sumó a su habitual energía una lectura más medida del juego. No necesitó avanzar siempre: supo esperar el instante adecuado para cambiar el ritmo.

Un camino exigente hacia el trofeo

El título no fue el resultado de un trayecto sencillo. En cuartos de final, el español tuvo que remontar ante Taylor Fritz, salvando dos puntos de partido, una verdaderamente dura prueba de resistencia mental y física. Luego, en semifinales, triunfó sobre Casper Ruud por un contundente 6-4 en ambas mangas, sin ceder ninguna bola de break. Este contraste entre ambos encuentros revela bien su evolución en París: sobrevivió cuando fue necesario y mostró autoridad cuando tuvo el control.

Shelton, igualmente, tuvo que dar lo mejor de sí. Superó al francés Luca Van Assche con un marcador de 5-7, 6-3 y 6-4 y llegó a la final desplegando un tenis muy agresivo en pista rápida. El estadounidense llegó a este enfrentamiento como tercer cabeza de serie y con la memoria fresca de su victoria sobre Alcaraz en Nueva York.

Aunque el balance previo favorecía a Alcaraz por 3-1, el último episodio pertenecía a Shelton. Esa estadística da un contexto, pero no da certezas. En el tenis, los números sirven para preparar los partidos; rara vez son capaces de explicar lo que realmente ocurre en el momento decisivo.

Una pieza que faltaba en su palmarés

Con esta victoria, Alcaraz acumula su noveno título de Masters 1000 y completa una conquista especialmente significativa. París era uno de los grandes torneos de esta categoría que aún no brillaba en su historial. Además, se une a la selecta lista de jugadores que han logrado ganar torneos Masters 1000 en cinco años consecutivos, al lado de Novak Djokovic y Rafa Nadal.

La celebración tuvo un matiz adicional. Juan Carlos Ferrero, antiguo entrenador de Alcaraz, comenzará a trabajar con Shelton a partir de la próxima temporada. No estuvo en el banquillo del estadounidense en esta final, pero su futura colaboración con el rival ya había sumado un toque de morbo a la cita. El tenis profesional siempre encuentra formas de convertir un enfrentamiento en el prolegómeno de otra historia.

La victoria también prolonga el gran momento del murciano, quien llegó a París tras conquistar Viena y encadenar ocho triunfos consecutivos. Su nuevo desafío será mantener este nivel frente a un calendario cada vez más exigente. Shelton, por su parte, se marcha con una derrota apretada, pero con la certeza de que la brecha entre ambos no es insalvable.

Curiosidades

París era uno de los pocos Masters 1000 que aún faltaban en la colección de Alcaraz.

Shelton había superado al murciano en cinco sets en los cuartos del US Open.

El estadounidense logró revertir un set en su semifinal ante Van Assche.

La final fue el quinto enfrentamiento entre ambos jugadores.

El trofeo parisino presenta un diseño inspirado en un árbol, donde los nombres de los campeones aparecen en sus ramas.

Ferrero comenzará a entrenar a Shelton en 2027, una asociación que promete nuevos capítulos frente a Alcaraz.

Este triunfo coloca al español en un grupo histórico junto a Djokovic y Nadal por su constancia en los Masters 1000.

París ya no es un reto pendiente para Alcaraz: se ha convertido en una nueva estación conquistada en una carrera que, a sus 23 años, todavía parece estar desplegando sus capítulos más fascinantes.