El Real Madrid arrolla al Valencia y se coloca líder en Mestalla

El Real Madrid salió de Mestalla con la moral por las nubes y una clara victoria de 0-3 en su haber. Desde el inicio del encuentro la superioridad visitante fue palpable, destacando la fortaleza del equipo madridista frente a un Valencia que no logró poner en aprietos el dominio del encuentro.

El equipo dirigido por José Mourinho selló un triunfo contundente en Mestalla gracias a los goles de Fede Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé. Este triunfo permite que el Madrid se coloque como colíder de la competición, igualado a puntos con el Barcelona, a la espera del partido entre el Atlético y el Barcelona que se jugará el domingo.

Un partido decidido por el dominio

El Valencia intentó convertir el encuentro en un tira y afloja de ritmo lento, cargas constantes y batallas individuales. Aunque esa táctica local incomodó durante algunos instantes, no cambió el rumbo del partido: el Madrid mostró más calidad, recursos y una circulación de balón más fluida.

El equipo blanco no necesitó un dominio abrumador para hacerse con la situación. Con ganar los duelos clave, ocupar adecuadamente los espacios y castigar cada error del Valencia, sentenció el encuentro. Con el paso del tiempo, la diferencia entre ambos equipos se hizo evidente. Mestalla apretó, pero el Madrid respondió con serenidad.

La tensión fue en aumento. El Valencia acumuló entradas duras y convirtió varias jugadas en claros avisos físicos. A pesar de ello, el conjunto visitante mantuvo la concentración, sin dejar que el ambiente adverso afectara su rendimiento. En ese escenario, la experiencia de jugadores como Valverde y Mbappé se volvió fundamental.

Valverde abre la cuenta

El primer gol llegó tras un tiro libre. El disparo de Valverde impactó en la barrera, pero el rebote cayó en una zona peligrosa. El uruguayo no desaprovechó su segunda oportunidad y, con un remate desde fuera del área, encontró el camino hacia la red.

Este tanto fue crucial. No solo rompió el cerrojo defensivo del Valencia, sino que también obligó al equipo local a adelantar sus líneas. Hasta ese momento, el conjunto de Mestalla había intentado resistir en su campo. Con el marcador en su contra, se vio forzado a asumir riesgos y dejó espacios atrás.

Valverde volvió a demostrar su relevancia en el juego. Su potencia le permite llegar desde la segunda línea, presionar, avanzar y disparar. No es únicamente un centrocampista de recorrido; también es una amenaza ofensiva cuando el rival se reagrupa.

Güler y Mbappé sellan el resultado

El segundo gol llevó la firma de Arda Güler, quien supo aprovechar otra ineficacia defensiva del Valencia. El joven turco confirmó su desarrollo dentro del proyecto madridista, aportando creatividad en un partido que exigía precisión en zonas ajustadas.

Con el 0-2, el encuentro quedó prácticamente definido. El Madrid gestionó la ventaja sin dejar de buscar oportunidades al contragolpe. Esta estrategia fue decisiva ante un Valencia cada vez más expuesto y que notaba una menor coordinación en la presión.

El tercero llegó tras una transición exquisita. Güler recuperó el balón ante Pepelu y asistió a Mbappé. El francés marcó un sprint, superó a Dimitrievski y anotó el 0-3. Su capacidad para aprovechar los espacios resultó determinante y concluyó una actuación visitante tan efectiva como contundente.

Clave del partido Valencia Real Madrid Resultado 0 3 Goles — Valverde, Güler y Mbappé Plan de juego Bloque bajo y contacto físico Control, presión y transición Balance Sin respuesta ofensiva sostenida Victoria sólida y sin goles encajados

La clasificación, a la espera del domingo

El Real Madrid sale de Mestalla con una victoria significativa en su camino hacia el título. El equipo gana en confianza, mejora su diferencia de goles y demuestra que también sabe competir en entornos complicados. No fue necesario ofrecer una exhibición espectacular, sino exhibir madurez para sobrevivir en un partido áspero.

Ahora, todas las miradas se dirigen al Metropolitano. El resultado del Atlético-Barcelona podría cambiar el panorama en la clasificación, aunque el Madrid ya ha cumplido con su parte. En noviembre, queda aún mucho camino por recorrer en el campeonato, y cualquier pronóstico categórico sería tan arriesgado como prever un choque pacífico en Mestalla.

Curiosidades del encuentro

Fede Valverde inauguró el marcador aprovechando un rebote de un tiro libre que impactó en la barrera.

inauguró el marcador aprovechando un rebote de un tiro libre que impactó en la barrera. Arda Güler no solo marcó el segundo gol, sino que también asistió a Mbappé en el tercero.

no solo marcó el segundo gol, sino que también asistió a Mbappé en el tercero. Mbappé volvió a demostrar su incidencia al atacar los espacios por detrás de la defensa rival.

volvió a demostrar su incidencia al atacar los espacios por detrás de la defensa rival. El Real Madrid logró cerrar su portería a cero en uno de los estadios con más presión ambiental en España.

El conjunto blanco se coloca colíder provisionalmente junto al Barcelona.

La victoria se dio en un partido lleno de contacto y un ambiente especialmente tenso.

El 0-3 refleja una diferencia de eficacia mucho más aplastante que la igualdad que el Valencia intentó mostrar durante algunas fases del encuentro.

Mestalla se empeñó en hacer de la noche una trampa, pero el Madrid reaccionó con buen fútbol, contundencia y una calma que vale su peso en oro, además de los tres puntos.