Díaz Ayuso asiste en el Bernabéu al segundo partido oficial de la NFL en España

El Bernabéu se despidió del fútbol tradicional para dar la bienvenida al ovalado en una jornada memorable. El pasado 8 de noviembre de 2026, los Cincinnati Bengals lograron una victoria por 34-17 frente a los Atlanta Falcons en el segundo encuentro oficial de la NFL celebrado en España.

Ese día claudicaron dos figuras sobresalientes. En el campo, Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Tee Higgins llevaron la batuta. Antes de que el balón comenzara a rodar, once valientes de los servicios de emergencia fueron reconocidos en un estadio que aclamaba el lema: «Once héroes, un solo equipo».

Un tributo con sabor madrileño

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo presente junto a los homenajeados. El acto recordó el esfuerzo desplegado durante los incendios de la Sierra Oeste y la tragedia del tren de Urda, culminando con un emotivo minuto de silencio en honor a las víctimas.

La representación fue variada e incluyó a numerosos profesionales de distintos cuerpos:

Bomberos de la Comunidad de Madrid y pilotos de helicópteros encargados de la extinción de incendios.

Miembros del Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil.

Agentes Forestales.

Servicios de emergencia como Madrid 112 y SUMMA112.

Cruz Roja, Policía Municipal y Guardia Civil.

Unidad Militar de Emergencias y el 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas.

Este reconocimiento no solo añadió un tinte internacional al partido, sino que también mantuvo un fuerte vínculo local. Asimismo, se dieron cita figuras del fútbol español, exhibiendo trofeos de las selecciones nacionales sobre el césped. En cuanto a la parte musical, los himnos fueron interpretados por Taylor Momsen y Pablo Sáinz-Villegas, quienes estuvieron acompañados por un conjunto de violines.

Burrow halla el camino

Los Bengals dejaron claro su dominio en una primera mitad contundente. Cincinnati llegó al descanso con un 24-10 que evidenciaba su capacidad, anotando en cinco de sus seis primeras jugadas, lo que dejó a Atlanta contra las cuerdas antes de tiempo.

Joe Burrow completó 24 de sus 29 pases, acumulando 271 yardas, lanzó tres touchdowns y agregó otro por carrera. Su compenetración con Ja’Marr Chase fue clave nuevamente: el receptor finalizó con 10 recepciones, 155 yardas y una anotación.

Tee Higgins no se quedó atrás, aportando con dos touchdowns y desbordando a una secundaria de Atlanta que no pudo frenar su velocidad. La estrategia de Cincinnati se basó en una combinación de rutas profundas, pases cortos y una lectura ágil de los espacios. No fue necesario arriesgar en exceso, ya que su ataque mantuvo el control del tiempo y del marcador.

Equipo Puntos Balance tras el partido Dato destacado Cincinnati Bengals 34 6-2 Cuarta victoria consecutiva Atlanta Falcons 17 3-6 Cuarta derrota en cinco partidos

Atlanta responde, pero no inquieta

Los Falcons encontraron algo de esperanza tras el descanso. Bijan Robinson acortó distancias y pusieron el marcador en 24-17, pero la reacción se desvaneció cuando Cincinnati volvió a conectar con Higgins para un nuevo touchdown.

Robinson cerró el encuentro con un total de 147 yardas, aunque su esfuerzo individual no fue suficiente para cambiar la dinámica del partido. Atlanta necesita más consistencia en sus posesiones y evitar errores en situaciones clave. El equipo regresa a casa con un balance complicado y muchas dudas sobre su capacidad para enfrentarse a ataques de alta calidad.

Por su parte, Cincinnati administró su ventaja con inteligencia. Un lanzamiento clave de Burrow, el segundo touchdown de Higgins y un gol de campo de Evan McPherson sellaron el 34-17 definitivo. La defensa puso el broche final con una intercepción durante el último intento de los Falcons.

Una celebración americana con matices españoles

La NFL volvió a llenar el estadio Bernabéu. Un total de 78.660 aficionados presenciaron un espectáculo diseñado para acercar el fútbol americano a los espectadores españoles, con una producción similar a una pequeña Super Bowl.

La jornada también tuvo sus anécdotas. Las luces del estadio se apagaron durante una jugada en los últimos instantes, lo que obligó a repetir el down en cuanto volvió la iluminación. Roberto Carlos, figura del Real Madrid, activó el famoso tren de los Falcons antes del inicio, mientras que Manuel Turizo brilló durante el intermedio.

El desenlace deja claro un mensaje: Madrid no fue solo un escenario neutral. El público reaccionó, el ambiente fue vibrante y los Bengals encontraron el espacio ideal para mostrar su talento. Si la NFL busca convertir España en un destino habitual de su calendario internacional, esta segunda visita ha dejado argumentos de peso.

Curiosidades de la jornada

Este fue el segundo partido oficial de la NFL celebrado en España, ambos en el Santiago Bernabéu.

Cincinnati logró su cuarta victoria, mejorando su balance a 6-2.

Ja’Marr Chase alcanzó 155 yardas en recepciones.

Burrow sumó un total de cuatro touchdowns.

La afición de los Bengals pareció ser más numerosa que la de los Falcons.

Roberto Carlos participó en la ceremonia previa junto a los Falcons.

Un apagón momentáneo obligó a repetir una jugada.

El próximo partido de Cincinnati será contra los Pittsburgh Steelers en la décima jornada.

El Bernabéu ya demostró que también puede vibrar con los touchdowns; esta vez, el eco resonó con acento de Cincinnati.