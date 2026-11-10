Raúl González asume el mando del Oviedo con el desafío de enderezar el rumbo

El Real Oviedo ha decidido nombrar a Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo a partir del 10 de noviembre de 2026. El club asturiano hizo oficial este relevo tras poner fin al contrato de Julián Calero, que apenas había estado unos meses en el cargo. Esta decisión se puede consultar en el comunicado oficial del Real Oviedo.

La llegada del madrileño trae de vuelta al Carlos Tartiere a una figura de amplia trayectoria y renombre internacional. Raúl cuenta con el respaldo de la afición, ya que fue uno de los grandes ídolos en la historia del Real Madrid, donde se convirtió en capitán y anotó 323 goles con el equipo. Ahora, el exdelantero deja los lujosos focos del Bernabéu para enfrentarse a la presión cotidiana de la Segunda División, un ámbito bastante menos glamuroso y más complejo.

El conjunto azul había comenzado la temporada con elevadas expectativas, pero la falta de resultados positivos y las sensaciones generales llevaron a un desgaste en el proyecto de Calero. Aunque la entidad había anunciado un vínculo hasta el 30 de junio de 2027, la continuidad del técnico se interrumpió antes de alcanzar siquiera la mitad del curso. Además, el cuerpo técnico que lo acompañaba también ha dejado el club.

Un equipo en zona de exigencia

Antes del cambio de mando, la clasificación colocaba al Oviedo en novena posición, con 17 puntos tras diez jornadas. El equipo se encontraba cerca de los puestos de ascenso, pero la Segunda División exige regularidad y castiga cualquier tropiezo. La distancia con los puestos de ascenso directo puede parecer corta en una tabla tan apretada; sin embargo, también está reducida con respecto a los equipos que acechan desde atrás.

Dato Situación conocida Posición del Oviedo 9.º Puntos 17 Partidos disputados 10 Próximo rival anunciado Cádiz CF Técnico anterior Julián Calero

El siguiente encuentro estaba programado ante el Cádiz, en el Nuevo Mirandilla. Este duelo ahora adquiere un valor especial: será la primera prueba del nuevo ciclo, aunque es de prever que Raúl necesitará tiempo para implantar su visión. En el fútbol, el tiempo puede tener un coste mayor que un fichaje en el mercado de invierno.

El Oviedo enfrenta la necesidad de competir en la parte alta de la tabla, sin dejar que este cambio se convierta en una revolución caótica. La plantilla debe recuperar la confianza, optimizar la producción ofensiva y minimizar los momentos de desconexión, que suelen surgir en situaciones de cambio de entrenador. El objetivo trasciende el simple hecho de ganar el próximo partido; se trata de crear una dinámica sostenible.

De la cantera del Madrid al fútbol profesional

Raúl posee experiencia en las categorías inferiores del Real Madrid. Su paso por el Castilla le permitió conocer de cerca la formación de jóvenes talentos, manejar vestuarios competitivos y lidiar con la constante presión de una institución acostumbrada al triunfo. Además, tuvo la oportunidad de trabajar con futbolistas que más tarde llegaron al primer equipo.

La gran incógnita que enfrenta es dar el salto a un banquillo profesional con objetivos inmediatos. En el Castilla, el desarrollo individual y la formación tienen tanto peso como el resultado final. En el Oviedo, cada jornada se traducirá en una evaluación clasificatoria. La directiva no lo ha contratado solo por su brillante pasado como jugador; espera que transforme esa autoridad en liderazgo, estructura táctica y puntos en el casillero.

El nuevo entrenador deberá tomar decisiones rápidas sobre varios aspectos:

El sistema a implementar y el rol de los extremos.

La presión tras pérdida y la altura de la línea defensiva.

La jerarquía en el centro del campo.

Cómo integrar a los futbolistas jóvenes.

La gestión de los minutos en una plantilla diseñada para competir en la parte alta.

Históricamente, Raúl ha defendido un estilo de fútbol basado en el esfuerzo, la inteligencia sin balón y la responsabilidad colectiva. No sería raro que eligiera priorizar un bloque sólido y una salida ordenada, aunque las primeras alineaciones comenzarán a despejar dudas sobre sus intenciones.

Expectación, prudencia y pronósticos

La llegada del nuevo técnico ha generado grandes expectativas entre los aficionados, aunque también invita a la cautela. Ser una leyenda del Real Madrid no garantiza el éxito en el Tartiere. La realidad del fútbol español está repleta de grandes exjugadores que descubrieron que dirigir desde la banda implica resolver cuestiones diferentes a aquellas que afrontan como jugadores.

En el enfrentamiento contra el Cádiz, cualquier pronóstico debe ser tomado con escepticismo. El efecto del nuevo entrenador puede provocar una reacción emocional en el equipo, pero no es garantía de que se solucionen de inmediato los automatismos defensivos, ni se aumente la efectividad en el área de rival. Si bien las casas de apuestas podrían favorecer ligeramente al conjunto local, considerando el impacto del cambio, ese pretérito “efecto Raúl” requerirá algo más que meras declaraciones para convertirse en realidad estadística.

La primera meta del nuevo técnico será estabilizar al equipo. Posteriormente, se buscará luchar por los puestos de ascenso. El Oviedo arranca desde una posición cercana a lo alto de la tabla, pero debe enlazar victorias y hacer del Tartiere un fortín auténtico. La etapa de Raúl comienza envuelta en prestigio, presión y una clasificación que no obsequia demasiadas oportunidades para aprender.

Curiosidades del nuevo técnico

Raúl fue uno de los máximos goleadores en la historia del Real Madrid y desempeñó el rol de capitán en el equipo blanco.

Su carrera como entrenador comenzó vinculado a la estructura de cantera del Madrid.

El Castilla le brindó la oportunidad de trabajar con futbolistas en desarrollo antes de asumir el reto del Oviedo.

Este cambio de entrenador se produce tras la destitución de Julián Calero, cuyo contrato se extendía hasta junio de 2027.

El próximo partido contra el Cádiz se convierte en el primer examen oficial de Raúl al frente del equipo carbayón.

El nuevo técnico regresa al foco mediático con una misión muy distinta: convertir su prestigio pasado en una herramienta útil para el presente.

En Oviedo, comienza una nueva etapa con el aroma de una gran noche europea, pero anclada en la realidad más terrenal de la Segunda: correr, competir y ganar antes de que la nostalgia reclame otra vez el balón.