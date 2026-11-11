La Conmebol respalda a Infantino ante el reto electoral de Wenger

La contienda por la presidencia de la FIFA comienza a cobrar impulso. La Conmebol ha confirmado, en una declaración hecha el 10 de noviembre de 2026, su apoyo a Gianni Infantino, a pesar de la posible candidatura de Arsène Wenger. Esta decisión sitúa al fútbol sudamericano del lado del dirigente suizo en una pelea que aún no cuenta con todos los implicados pero sí con un calendario claramente definido.

Una fuente de la confederación comentó que «la Conmebol sigue apoyando a Infantino». Este mensaje llega a escasos días del cierre del plazo para la presentación de candidaturas, establecido para el 18 de noviembre, y justo antes de unas elecciones programadas para el 18 de marzo de 2027, que tendrán lugar durante el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos.

Un apoyo que no equivale a un cheque en blanco

El respaldo de Conmebol es significativo, dada la relevancia política de esta confederación dentro de un organismo que cuenta con 211 asociaciones miembro. En abril, antes del 82 Congreso Ordinario celebrado en Quito, ya había expresado su deseo de que Infantino continuara al frente del fútbol mundial.

No obstante, esta postura ha tenido sus matices. En los últimos meses, la Conmebol ha exigido que se respeten los mecanismos institucionales y los plazos electorales. En agosto, esta defensa de las normas fue vista como un rechazo a eventuales prórrogas en el periodo de inscripción. En la política deportiva, a veces una pequeña afirmación acerca del reglamento tiene más peso que un extenso comunicado.

La BBC había informado anteriormente que la confederación no respaldaría procesos destinados a desplazar al presidente fuera del procedimiento habitual. Su postura aboga por mantener el calendario establecido:

Fecha Acontecimiento 18 de noviembre de 2026 Fin del plazo para presentar candidaturas 20 de noviembre de 2026 Reunión de la Conmebol en Barranquilla 18 de marzo de 2027 Elecciones en el Congreso de la FIFA en Rabat

Wenger introduce una incógnita de alto perfil

La posible participación de Arsène Wenger altera la dinámica de la contienda. El francés, exentrenador del Arsenal, ha forjado una reputación internacional tanto en el banquillo como en su reciente labor en la estructura técnica de la FIFA. Su potencial candidatura podría suponer una alternativa reconocible, aunque aún no hay confirmación de su intención de competir.

Infantino busca alcanzar un cuarto mandato. Asumió la presidencia en 2016, sucediendo a Joseph Blatter, y fue reelegido en 2019 y 2023 sin contrincantes. El próximo proceso electoral podría convertirse en una competición más reñida si Wenger decide postularse oficialmente o si otro candidato respaldado por federaciones críticas con la actual administración se sumara a la contienda.

El marco también está influenciado por debates sobre gobernanza, centralización del poder y gestión comercial. La retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise, cuestionado por varias confederaciones por su modo de ejecución, evidenció que el apoyo institucional a Infantino no elimina las diferencias internas.

Barranquilla será la primera prueba política

La Conmebol tiene previsto pronunciarse de manera oficial tras su reunión del 20 de noviembre en Barranquilla. La elección de esta ciudad no es aleatoria: al día siguiente, el argentino Boca Juniors se enfrentará al brasileño Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Este evento reunirá a líderes sudamericanos en un contexto que fusiona fútbol y diplomacia. Una reafirmación pública del apoyo a Infantino consolidaría su posición justo antes de que expire el plazo electoral. Por el contrario, un comunicado más cauteloso, centrado en lo institucional, podría dejar una interpretación menos favorable para Zúrich.

Entre los principales elementos que influirán en la contienda se encuentran:

La confirmación de la inscripción de Wenger u otros candidatos.

La cohesión del bloque sudamericano.

Las relaciones entre la FIFA y la UEFA.

La gestión de proyectos comerciales y competiciones.

La distribución de apoyos entre las 211 federaciones.

Por ahora, las apuestas se inclinan hacia Infantino, y esto tiene una razón lógica: cuenta con el apoyo explícito de la Conmebol y un entramado político bien consolidado. Sin embargo, las elecciones federativas a menudo no se comportan como un partido resuelto desde el minuto diez. Hasta que se cierre la lista de aspirantes, cualquier previsión tendrá la misma solidez que un pronóstico de lotería.

Curiosidades

Infantino aspira a un cuarto mandato al frente de la FIFA.

Las elecciones tendrán lugar en Rabat el 18 de marzo de 2027.

La Conmebol hará oficial su postura en Barranquilla.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán en la final de la Copa Sudamericana un día después.

Arsène Wenger podría dejar el análisis técnico para adentrarse en la lucha por la máxima responsabilidad en el fútbol mundial.

El próximo presidente supervisará, entre otros grandes proyectos, el Mundial Centenario de 2030.

El panorama actual favorece a Infantino, pero el verdadero desafío comenzará cuando el calendario deje de ser meramente una promesa y se convierta en una lista oficial de candidatos.