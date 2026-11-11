¿Qué partidos juega España en este parón de noviembre? ¿Dónde, cómo y cuándo verlos?

España sustituye el bullicio de LaLiga por la emoción de la Nations League. Según información de El Mundo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente disputará dos compromisos en este parón de noviembre, ambos programados para las 20:45 horas.

El primero se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre en Praga. El segundo, el domingo 15 en el Metropolitano, podría definir quién lidera el Grupo A3, enfrentándose a una Inglaterra que no suele ser generosa ni en los saques de banda.

Calendario, sedes y televisión

La selección española ya tiene asegurada su presencia en los cuartos de final, que se llevarán a cabo en marzo de 2027, gracias a la victoria en sus cuatro primeros partidos. La verdadera cuestión reside en su posición final: si termina en primer lugar, le otorga una ventaja valiosa para el cruce y la posibilidad de jugar el partido de vuelta en casa.

Partido Fecha Estadio Hora República Checa-España Jueves, 12 de noviembre de 2026 Letná, Praga 20:45 España-Inglaterra Domingo, 15 de noviembre de 2026 Metropolitano, Madrid 20:45

Los aficionados en España podrán seguir estos encuentros a través de la televisión y las plataformas que poseen los derechos de la selección y de la Nations League. Es aconsejable revisar la programación final antes de los partidos, ya que el fútbol internacional también sabe jugar con el horario.

El viaje a Praga no será sencillo. La República Checa, bajo la dirección de Santi Denia, intentará aprovechar el apoyo de su afición y cualquier momento de relajación del equipo español. Aunque ya tienen la clasificación asegurada, no pueden permitirse caer en la complacencia. La intensidad en el juego, la presión tras pérdida y la precisión en los últimos metros serán cruciales en su estrategia.

Lesiones y novedades en la convocatoria

La convocatoria ha sido afectada por varias bajas. Rodri y Dani Olmo no podrán estar disponibles, mientras que Ander Barrenetxea fue descartado tras una lesión con la Real Sociedad. Su puesto lo ocupará Jorge De Frutos y también se suma Víctor Muñoz como una de las novedades en la lista.

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal no hicieron el viaje a Praga inicialmente. El extremo presenta molestias en la rodilla, y el capitán de la Real Sociedad se encuentra en la recta final de un proceso gripal. Se espera que ambos puedan estar listos para el enfrentamiento ante Inglaterra, aunque el cuerpo técnico deberá ser cauteloso con su recuperación.

El partido en el Metropolitano ofrecerá más emoción. Inglaterra podría tener mucho en juego para terminar en la parte alta de la clasificación, mientras que España buscará dominar el juego mediante largas posesiones y ataques fluidos. La falta de Rodri obligará a redistribuir responsabilidades en el centro del campo, una de las claves a tener en cuenta en esta ventana.

Dos partidos, una clasificación asegurada y un premio aún en juego: España competirá en noviembre con menos urgencia que su adversario, pero con suficiente ambición para que este parón no se sienta como un mero descanso.