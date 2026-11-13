España también sabe ganar cuando el fútbol se vuelve incómodo

España salió de Praga con una victoria de 0-2, tres puntos en el bolsillo y una lección poco vistosa pero valiosa: los campeones también saben salir airosos en las noches grises. Fueun encuentro discreto para los hombres de Luis de la Fuente, que se resolvió gracias a un penalti de Álex Baena y un gol de Arnau Pubill en el tiempo de descuento.

Aunque el marcador puede resultar engañoso, España dominó gran parte del juego. Sin embargo, esta posesión no se tradujo en oportunidades claras. La República Checa subió la intensidad tras el descanso y se mostró peligrosa en las acciones a balón parado, poniendo a prueba la defensa española, que tuvo que aguantar más de lo esperado antes de cerrar el partido.

Un penalti que cambió el guion

La primera parte avanzó con un ritmo entrecortado. España se movió con paciencia, pero careció de profundidad en las inmediaciones del área rival. Los centrocampistas enfrentaron dificultades para conectar con los delanteros, mientras que el conjunto checo optó por una defensa bien organizada, lista para capitalizar cualquier error de los visitantes.

El encuentro dio un giro inesperado cuando Ambros tocó el balón con el brazo en una acción que parecía inofensiva. El VAR alertó al árbitro y Baena se encargó de transformar el penalti, no solo adelantando a España, sino también forzando a la República Checa a modificar su plan de juego, dejando de lado su conservadurismo.

Poco después, Fabián Ruiz estuvo muy cerca de ampliar la cuenta, pero su remate se estrelló contra el palo. Así, aunque España parecía controlar la situación, no logró manejar la ventaja con la autoridad requerida. La selección tuvo posesión, aunque sin el control necesario, lo que se convirtió en una de las claves de los apuros que vivirían más adelante.

El balón parado puso a prueba al campeón

Con el inicio de la segunda mitad, el partido se inclinó en favor de la República Checa, que comenzó a mostrar más agresividad. Un gol anulado a Yeremy Pino pudo haber dado tranquilidad a los visitantes, pero, al no subir al marcador, los checos mantuvieron la fe. Así, comenzaron a presionar el área española con centros y córners.

El momento más crítico llegó con un cabezazo de Hlozek, que impactó en el travesaño tras una salida no muy convincente de Unai Simón. España sufrió en la defensa de los balones parados y concedió varias segundas oportunidades. Aunque una expulsión en el bando checo alivió la tensión en los últimos minutos, la superioridad numérica no fue suficiente para que los visitantes tomaran el control del juego.

Clave del encuentro España República Checa Goles 2 0 Primer tanto Baena, de penalti — Segundo tanto Pubill, en la prolongación — Principal amenaza Transiciones y calidad individual Balón parado Momento decisivo Penalti revisado por el VAR Remate al larguero

Desde un enfoque táctico, queda claro que España sigue siendo un equipo fiable con el balón, aunque pierde precisión cuando el rival eleva el juego directo y se agrupa en su área. El resultado puede enmascarar algunas de estas carencias, pero también refleja una virtud competitiva: el equipo supo encontrar soluciones, incluso sin dominar en todos los frentes.

Pubill sentencia cuando ya no quedaba margen

La sentencia a favor de España llegó en la última jugada. Arnau Pubill encontró un espacio desprotegido y anotó el 0-2, quizás un castigo excesivo para una República Checa que había luchado hasta el final. Esa última anotación convirtió la noche complicada en una victoria que, a la vista de los números, parece más amplia.

Este triunfo refuerza la posición de España en la Nations League y mantiene viva la lucha por el liderato. Inglaterra también superó a Croacia, lo que deja la última jornada de la liguilla llena de tensión y con poco margen para relajaciones.

El partido no brilló por su brillantez continua, pero se salvó por la eficiencia en los momentos decisivos. Baena aprovechó un error del rival, Pubill apareció justo cuando se necesitaba, y la defensa hizo lo posible para resistir cuando las cosas se complicaron. El fútbol de selecciones no siempre premia al equipo más estético; a menudo, resulta victorioso el que sabe cuándo y cómo sufrir.

Curiosidades del partido

España marcó sus dos goles en momentos psicológicamente decisivos: tras una revisión del VAR y en el tiempo de descuento.

El penalti de Ambros provino de una jugada que inicialmente no parecía peligrosa.

La República Checa encontró en el balón parado su mejor estrategia ofensiva.

Fabián Ruiz se topó con el poste en la primera mitad.

Hlozek casi empata con un cabezazo que dio en el travesaño.

Pubill firmó su aparición final como el broche perfecto para una victoria mucho más laboriosa que brillante.

Ser campeón también implica saber ganar en noches como esta: con menos brillantez, más resistencia y una pizca de fortuna bien administrada.