Dinamarca golea a Portugal en la primera noche sin Cristiano Ronaldo

El fútbol portugués inició el 14 de noviembre de 2026 su nueva etapa sin Cristiano Ronaldo con un tropiezo inesperado: Dinamarca se impuso 1-4 en Braga, dejando al descubierto las dudas de una selección que todavía busca una nueva referencia en ataque. Fue una noche donde el tributo al capitán fue eclipsado por la contundencia del equipo danés.

Portugal manejó la posesión en ciertos momentos, pero Dinamarca supo aprovechar mejor los espacios, presionando con inteligencia y castigando cada error. El resultado no fue casualidad: los daneses llegaron con mayor ímpetu a las áreas y su eficacia convirtió la segunda mitad en una tarea ardua para los locales.

Una primera parte dominada por Dinamarca

El encuentro comenzó con Portugal obligada a demostrar que podía continuar adelante sin su máximo anotador histórico. La presión recayó sobre Bernardo Silva, los centrocampistas y una generación que ya no cuenta con la opción de buscar a Cristiano cuando las cosas se complican. La respuesta, lamentablemente, fue desigual.

Dinamarca cerró bien el centro del campo y forzó a los portugueses a buscar el ataque por las bandas. Además, el equipo visitante logró identificar huecos a espaldas de los laterales portugueses. Justo antes del descanso se presentó la jugada que cambió el rumbo del partido: un penalti señalado por mano de Rúben Dias permitió a Pierre-Emile Højbjerg abrir el marcador para los daneses en el minuto 43.

El 0-1 reflejaba fielmente el desarrollo de la primera mitad. Portugal tuvo momentos de posesión, pero no logró convertir ese dominio territorial en ocasiones claras de gol. Dinamarca, a su vez, defendía su ventaja con líneas bien organizadas y una lectura táctica más efectiva.

Højlund transforma la incertidumbre en goleada

El segundo tiempo apenas había transcurrido unos minutos cuando el partido se inclinó de manera definitiva. Rasmus Højlund logró el 0-2 en el minuto 49 con una volea tras una buena combinación ofensiva. El delantero atacó el área con intensidad y supo aprovechar la pasividad de la defensa portuguesa.

Ocho minutos más tarde llegó su segundo gol. Højlund recibió el balón en carrera, superó la oposición y culminó la jugada con un potente disparo desde fuera del área. No solo anotó un doblete, sino que se convirtió en el símbolo de una selección capaz de competir con velocidad, presión y verticalidad.

El cuarto gol llegó en el minuto 75. Joachim Andersen remató de cabeza tras una jugada a balón parado y se encontró con una defensa excesivamente permisiva. Portugal consiguió reducir la goleada con el tanto de Bernardo Silva en el tiempo añadido, tras un rebote dentro del área.

Momento Acción 43’ Højbjerg transforma un penalti 49’ Højlund marca de volea 57’ Højlund firma el 0-3 75’ Andersen cabecea el cuarto 93’ Bernardo Silva anota para Portugal

Qué implica esta derrota para Portugal

La derrota no elimina a Portugal del torneo. La selección lusa sigue liderando el Grupo A4 con 12 puntos y ya ha asegurado su presencia en los cuartos de final. Sin embargo, el resultado plantea preguntas clave sobre su modelo de juego y la distribución de responsabilidades tras la retirada internacional de Cristiano Ronaldo.

El problema no se limitó únicamente a la falta de goles. Portugal tuvo dificultades al defender transiciones, perdió duelos en zonas críticas y permitió a Dinamarca atacar con demasiada facilidad. La ausencia del delantero histórico no explica en su totalidad los cuatro goles encajados, pero incrementa la presión sobre el resto del equipo.

Dinamarca, por otro lado, acumula ya nueve puntos y se posiciona como segunda del grupo. Su pronóstico mejora gracias a un modelo de juego identificable: un bloque compacto, centrocampistas con capacidad de recorrido y delanteros veloces. En un torneo tan corto, esa combinación suele resultar más efectiva que el simple estatus de favorito.

Pronóstico: margen de mejora, escaso espacio para excusas

Portugal se mantiene como un candidato al título por su talento y experiencia, pero requerirá una respuesta rápida. El siguiente reto será evidenciar que el 1-4 fue un traspiés y no el primer indicio de una transición mal gestionada. Si las apuestas hubieran confiado ciegamente en el nombre de Portugal, habrían recibido una lección clásica: el escudo pesa, pero no defiende córners.

Dinamarca sale fortalecida y puede abordar la última jornada con la confianza de quien ya ha encontrado su rumbo. Su éxito dependerá de mantener la intensidad y de no dejar que la goleada se convierta en exceso de confianza. El fútbol internacional suele castigar ambas situaciones de forma rápida y contundente.

Curiosidades de la velada

Fue el primer partido de Portugal desde la retirada internacional de Cristiano Ronaldo .

. Rasmus Højlund anotó dos goles en tan solo ocho minutos.

anotó dos goles en tan solo ocho minutos. Højbjerg abrió el marcador desde el punto de penalti.

abrió el marcador desde el punto de penalti. Bernardo Silva consiguió el único tanto portugués en el tiempo añadido.

consiguió el único tanto portugués en el tiempo añadido. Dinamarca ganó 1-4 en Braga, a pesar de ser el equipo visitante.

Portugal mantuvo el liderato del grupo, a pesar de sufrir una de sus derrotas más abultadas en la Nations League.

El resultado elevó a Højlund como la figura en una noche que debería haber estado dedicada a recordar a Ronaldo.

En Braga, el futuro de la selección portuguesa no está definido, pero sí queda claro que tras Cristiano, el equipo deberá encontrar la manera de ganar sin depender de la nostalgia.