Las ATP Finals se han transformado en un verdadero ejercicio de resistencia para Jódar, que aunque tiene una mínima esperanza tras la derrota de Ben Shelton ante Alexander Zverev, debe enfrentarse a un panorama complicado. El análisis realizado por OKDIARIO destaca claramente que el estadounidense perdió fuerza y puntería sin la guía de Juan Carlos Ferrero en su rincón.

Al llegar a la segunda jornada, Jódar parecía estar a un paso de la eliminación tras ceder ante Arthur Fils, en un partido marcado por un descenso físico notable. Sin embargo, la victoria de Zverev ha alterado las cosas. Aunque no le devuelve el control sobre su futuro, sí le ofrece una última oportunidad. En Turín, a menudo una vida extra se mide por el tiempo que se tarda en iniciar el próximo partido.

Una simple ecuación, una misión casi imposible

La matemática del grupo no deja mucho margen para la creatividad. Jódar necesita vencer a Shelton sin perder un set y, al mismo tiempo, espera que Zverev derrote a Fils también sin ceder un parcial. Cualquier desliz, una partida perdida o cualquier variación puede cerrar definitivamente las puertas hacia las semifinales.

Por lo tanto, el madrileño no solo se enfrenta a Shelton. También está en competencia con el marcador del partido vecino y con una clasificación que valora cada set, cada juego, y cada pequeño detalle. El tenis de élite a menudo se presenta como una historia épica, pero las ATP Finals claramente prefieren las calculadoras.

Shelton pierde su filo sin Ferrero

La caída ante Zverev da continuidad a una estadística aplastante para Shelton: siete enfrentamientos, siete derrotas frente al alemán. El estadounidense, una vez más, no encontró respuestas en los momentos cruciales y se mostró distante de esa versión aguerrida que necesita para dominar con su servicio y su primer tiro.

La ausencia de Ferrero en su banquillo se ha convertido en uno de los temas más comentados de esta jornada. El técnico español estuvo presente en el debut de Shelton, pero abandonó Turín después de ese primer partido. Desde entonces, el estadounidense ha mostrado un rendimiento menos sólido, con una disminuida capacidad para recalibrar su estrategia cuando el rival le obliga a jugar en condiciones incómodas.

Zverev supo aprovechar esas debilidades. El alemán sostuvo los intercambios, mantuvo su servicio y esperó a que Shelton cometiera errores. Aunque Shelton intentó acelerar, su falta de calma llevó a decisiones poco efectivas. El punto final del encuentro fue una excelente síntesis de la tendencia: Zverev resistió y Shelton terminó sucumbiendo.

Jódar necesita recuperar su condición física

La gran preocupación de Jódar no radica únicamente en la táctica. Su derrota ante Fils estuvo influenciada por un desplome físico que le impidió mantener la intensidad. Ante Shelton, deberá prolongar los intercambios sin ceder terreno y, al mismo tiempo, evitar un compromiso excesivamente explosivo.

La estrategia debería fundamentarse en tres aspectos clave:

Atacar el segundo servicio de Shelton y evitar que se imponga con su primer golpe.

Variar alturas y direcciones para evitar que el estadounidense golpee siempre en carrera.

Gestionar sus esfuerzos desde el principio, sin convertir cada punto en una lucha de máxima intensidad.

Jódar se beneficia de una ventaja emocional: ya no lleva la carga de controlar todo el grupo. Su clasificación depende de otros; una situación que podría liberar su estilo de juego. Pero esa libertad solo dará frutos si va acompañada de precisión y resistencia.

Zverev, árbitro indirecto de la clasificación

El alemán ha tomado un papel doble en esta competición. Su victoria mantiene vivas las esperanzas de Jódar y le confiere el rol de juez indirecto del grupo. Si logra vencer a Fils sin perder un parcial, el madrileño tendrá la combinación perfecta que necesita; de lo contrario, la remontada se quedará en una mera posibilidad matemática.

El pronóstico se presenta complicado para aquellos que buscan certezas. Shelton tiene los argumentos necesarios para competir, mientras que Jódar precisa de una actuación impecable. Las ilusiones pueden señalar a favoritos, pero en unas ATP Finals los nervios suelen tener más peso que cualquier modelo estadístico. Y ni siquiera las apuestas prevén la influencia exacta de un saque en el 5-5.

Entre los datos más sorprendentes del grupo, se encuentran varias curiosidades:

Shelton ha sufrido siete derrotas ante Zverev en sus siete enfrentamientos. Ferrero estuvo presente en el debut de Shelton, pero no continuó en Turín para el resto de la competición. Jódar pasó de estar prácticamente fuera a mantener opciones, gracias a la victoria del alemán. La clasificación puede decidirse por diferencia de sets y juegos, no solamente por el número de victorias. El madrileño necesita ganar y esperar: una combinación tan frágil que convierte cada punto en una final en miniatura.

Jódar sigue en la lucha, aunque apenas obtiene aliento; en Turín, la esperanza no se mide en probabilidades, sino en la capacidad de ganar cuando ya nadie anhela hacer milagros.