España ya ha identificado el obstáculo que la separa de una nueva Final Four: se trata de Francia. Durante el sorteo realizado el 20 de noviembre de 2026, el equipo de Luis de la Fuente quedó emparejado con la selección que dirige Zinedine Zidane. Esta eliminatoria ha sido calificada por Infobae como el primer gran desafío de la era francesa.

El enfrentamiento tendrá lugar en dos actos, programados entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. España comenzará la serie como local y concluirá la eliminatoria a domicilio, lo que le dará a Francia la oportunidad de decidir su destino ante su afición. Aunque la situación podría ser más favorable, tampoco es momento de hacer reservas para la semifinal.

Un sorteo con aroma de final

La selección española, que llegó como segunda de su grupo, era consciente de que el bombo podía regalarle a uno de tres rivales de renombre: Francia, Alemania o Portugal. En esta ocasión, la bola francesa fue la elegida. Quien salga victorioso de este duelo obtendrá un billete para la fase definitiva del torneo, prevista entre el 9 y el 13 de junio, en una sede aún por determinar.

Francia terminó en la cima del grupo A1 con 13 puntos, un punto más que Bélgica y tres por delante de Italia. Su camino hacia la clasificación, aunque no fue impoluto, resultó lo suficientemente eficaz. El equipo galo selló su último partido con una ajustada victoria ante Turquía, mientras Italia caía ante Bélgica. De nuevo, el fútbol demostró que un destino puede cambiar en solo noventa minutos y en un partido ajeno.

España también aporta argumentos sólidos. La formación de De la Fuente tiene una identidad bien definida, caracterizada por su enfoque en la posesión, la presión tras pérdida y la habilidad para afianzarse en el terreno contrario. Sin embargo, la reciente derrota contra Inglaterra en su último encuentro grupal le puso fin a su racha de invicta y dejó claro que hasta un equipo dominante necesita ser certero en las áreas.

Zidane afronta su primera gran prueba

El choque adquiere un atractivo especial gracias a la presencia de Zidane en el banquillo de la selección francesa. El exentrenador del Real Madrid se enfrenta a su primer gran duelo contra España desde que asumió el cargo. Su carrera como entrenador se ha caracterizado por un manejo emocional sobresaliente, habilidad en la gestión de vestuarios plagados de talento y capacidad para competir en los momentos más críticos.

Francia cuenta con un conjunto capaz y con recursos para modificar su estrategia durante un encuentro. Tiene la habilidad de atacar con rapidez, establecer una sólida estructura defensiva y penalizar cualquier error en zonas peligrosas. España, en contraste, intentará marcar un ritmo más controlado y forzar a los franceses a estar a la defensiva durante períodos prolongados.

Aspecto España Francia Posición en la fase de grupos Segunda Primera Primer partido En casa Fuera Vuelta Fuera En casa Principal virtud Control y presión Potencia y transición Factor diferencial Dominio territorial Talento individual

La eliminatoria podría estar definida por los pequeños detalles. España deberá evitar que sus ataques resulten predecibles y mejorar su eficacia en los momentos clave cerca del área rival. Francia, por su parte, tendrá que resistir la presión inicial y sacar partido de los errores españoles. En una serie tan igualada, un tiro libre, un tiempo muerto o una actuación sobresaliente pueden tener más peso que cualquier estadística acumulada.

Antecedentes y pronóstico

España y Francia se conocen a la perfección. Su último enfrentamiento decisivo culminó con un triunfo español, que permitió a La Roja avanzar a la final del Mundial de 2026. Este antecedente alimenta la confianza entre los españoles, aunque también ofrece a Francia una motivación palpable para ajustar cuentas.

Por ahora, no hay cuotas claras que marquen un favorito indiscutible. Francia goza de la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa, mientras que España tendrá la oportunidad de imprimir su estilo en la eliminatoria, respaldada por su afición. El pronóstico más sensato apunta a una serie equilibrada, donde cada error se pagará caro. Aunque las apuestas pueden inclinarse ligeramente hacia Francia por jugar en casa, el fútbol tiene sus propias reglas respecto a las predicciones.

El desenlace dependerá de cómo De la Fuente maneje los momentos de presión y de cómo responda Zidane ante un contrincante que conoce bien. La eliminatoria no se decidirá solo por la posesión ni por los nombres: ganará quien logre interpretar mejor los dos partidos.

Algunas curiosidades del cruce

Zinedine Zidane se medirá a una selección española desde un banquillo que no es el del Real Madrid.

se medirá a una selección española desde un banquillo que no es el del Real Madrid. Francia selló su grupo con 13 puntos, apenas uno más que Bélgica.

España jugará el partido de ida en casa y la vuelta como visitante.

La eliminatoria se llevará a cabo entre el 25 y el 30 de marzo de 2027.

Los cuatro ganadores accederán a la Final Four de junio.

La sede de la fase final aún no ha sido determinada.

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones resultó en una victoria española que las llevó a la final del Mundial de 2026.

Francia trae consigo el prestigio, el talento y la ventaja de jugar en casa; España aporta una concepción de juego consolidada y el recuerdo de una victoria reciente. En marzo, será el turno de los futbolistas para que el escenario tome vida y el bombo se convierta en un mero espectador.